Ayuso dice que "la homofobia está en la cabeza de la izquierda" y pide a Sánchez que persiga las denuncias falsas

"La homofobia está en la cabeza de la izquierda". Con esta frase lapidaria, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha negado las agresiones homófobas en una respuesta preparada al portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, que preguntaba si cree que hay un problema de agresiones contra el colectivo LGTBi en la región. "En realidad, la homofobia está en la cabeza de la izquierda, porque la Comunidad es segura, abierta y respetuosa", ha lanzado Ayuso en su estreno parlamentario del nuevo curso político. Antes, en una pregunta de Vox, la presidenta madrileña aseguraba que instará al Gobierno de Pedro Sánchez a perseguir las denuncias falsas que causan "perjuicio a inocentes".

"Para la izquierda Madrid es una región de borrachos y homófobos. Así quieren ganar, pero no lo van a hacer ni a las chapas con esa actitud. Claro que hay violencia y acoso y hay que intentar solucionarlo entre todos, pero me parece un debate hipócrita que me han responsabilizado de agresiones de otras comunidades y me han amenazado", ha asegurado en su respuesta a su compañero de filas, después de haberse dedicado a lanzar insultos a la oposición. Ayuso ha defendido que la manifestación del Orgullo LGTBi es "una de las fiestas más importantes" de Madrid y a su juicio, "muchas personas no quieren ir porque la izquierda lo ha politizado".

Antes de negar la homofobia, la presidenta madrileña ha hecho un alegato en contra de las denuncias falsas que suponen un porcentaje ínfimo, según la memoria anual del Ministerio Fiscal. La portavoz de la extrema derecha, Rocío Monasterio, había pedido derogar las leyes que "vulneran la presunción de inocencia". Y Ayuso daba a Vox lo que quería asegurando que instará al Gobierno de Sánchesz a modificar la normativa estatal que "ponga el acento" en las denuncias falsas.

"Lo que voy a proponer será una modificación de la normativa estatal que haga más efectiva la defensa del estado de derecho contra las denuncias falsas, que es donde hay que poner el acento porque son conductas que se tratan de delitos penales y causan graves pejuicios a los más inocentes y también a las denuncias verdaderas, especialmente en estas leyes y las que tengan que ver con la violencia a la mujer", ha asegurado Ayuso durante la Sesión de Control al Gobierno.

Ataques a Mónica García

El de hoy, 16 de septiembre, es el primer pleno de la Asamblea de Madrid que arranca el curso político. Y ha sido, como viene siendo habitual, especialmente bronco. Antes de negar la homofobia, Ayuso se había dedicado a despachar con insultos a Mónica García, la portavoz de Más Madrid que pedía que se abran los SUAP, servicios de urgencia de Atención Primaria, que llevan cerrados en la Comunidad de Madrid más de 500 días y reprochaba a la presidenta que esté enfrascada en las disputas internas del PP de Madrid y no en los problemas de los madrileños.

La dirigente del PP ha calificado a la líder de la oposición de "izquierda caviar hipócrita" que va a Ana Rosa "vestida de pepera y con tirabuzones" y a "perrear a la cadena Ser". "Un día se presenta en el Programa de Ana Rosa con un 'look pepero' a decir que abriría todavía más la Hostelería y al siguiente a 'perrear' a la Cadena Ser y que es la más moderna y está en contra de mis políticas sanitarias y económicas. La hipocresía de la izquierda en Madrid", ha lanzado a Mónica García, a quien también ha acusado de "esconderse" al votar por correo para el 4 de mayo para "no dar la cara" por vivir "en unas circunstancias que se alejan de su discurso".

García había criticado que la atención de la presidenta esté centrada en la carrera por la presidencia regional del PP, a lo que Ayuso ha respondido que tiene que dar "pocas lecciones", tras la "lucha de poder" de Más Madrid donde fueron "a matarse entre ellos". "Es verdad que nos va la marcha, pero nosotros no pasamos luego la guillotina".