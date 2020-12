Ayuso, sobre el hospital de pandemias y la armonización fiscal: "Los catalanes pagan 34 ‘zendales’ en impuestos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, continúa con su enfrentamiento frontal contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la armonización fiscal que quiere estudiar el Ejecutivo para unificar los impuestos cedidos a las comunidades autónomas. En la cruzada se incluye a los independentistas después de que fuera ERC quien propusiera vía enmienda a los presupuestos generales del Estado una mesa bilateral para abordar esta cuestión. La presidenta madrileña ha vuelto a hacer referencia al tema este miércoles haciendo un símil entre el coste del nuevo hospital de emergencias y los impuestos en Catalunya. La dirigente del PP ha lanzado que sus impuestos propios de la Generalitat hacen a los catalanes pagar "34 Zendales" al año.

Ayuso respondía a las críticas del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, tras la inauguración del Hospital Enfermera Isabel Zendal, y de sus palabras sobre que Madrid acoge grandes fortunas y empresas por ser un "chiringuito fiscal". "No todas las capitales son el motor económico de su país. Hay muchísimos países en Europa como ejemplo", ha apuntado en primer lugar. A renglón seguido, ha señalado que "le tiene que ir muy mal al independentismo para estar siempre poniendo a Madrid en el objeto de todas sus iras y culpabilizando a los madrileños, después del daño que han vivido". A su parecer, "es una gran mezquindad".

Otro de los ejemplos utilizados, ha señalado que los independentistas "gastan al año 1.700 millones en acciones independentistas. "Solo en TV3 se gastan 303 millones de euros, lo que equivale a tres Zendales", ha insistido. "A ver si es el independentismo el que roba y a ver si queda claro que en Madrid no vamos a subir los impuestos y menos para pagarles el negocio", ha zanjado.

Ayuso ha defendido a renglón seguido la construcción del Hospital Enfermera Isabel Zendal, que inauguró este martes: "Tengo claro cuánto vale una vida. Para mí no tiene precio y por eso está ese hospital", ha sostenido. En una declaración a los medios, tras inaugurar el Belén de la Puerta del Sol, Ayuso ha recalcado que en Madrid "han muerto muchas personas", e incluso durante días y semanas "morían 500 personas todos los días".

"Una noche llegamos a tener 900 fallecidos. Ahí me juré, y nos juramos como Gobierno autonómico, hacer lo imposible, lo que fuera, para no volver a vivir esas situaciones, para no tener a nuestra gente en el suelo o en sillas", ha señalado a continuación. La jefa del Ejecutivo autonómico ha sostenido que en la región se han vivido, "varios virus, epidemias, accidentes aéreos, atentados" y, por tanto, lo que quieren es "descongestionar hospitales, proteger a los sanitarios y cuidar a nuestros ciudadanos".

Aguado, sobre el Zendal: "Espero que no tengamos que usarlo pero es bueno tenerlo"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha defendido este miércoles en la rueda de prensa de Consejo de Gobierno que el hospital de emergencias Enfermera Isabel Zendal no tiene quirófanos porque "no está pensado para intervenciones quirúrgicas" ya que se ideó "exclusivamente" para "pandemias", basándose en la experiencia de Ifema.

"No es comparable con ningún hospital que se haya construido en Madrid ni en el mundo", ha dicho el vicepresidente justificando que no haya quirófanos. Aguado ha insistido que por ello no contará "con una plantilla estable" dado que no se asimila a La Paz, el Ramón y Cajal o el Gregorio Marañón.

Aguado ha afeado las críticas a esta cuestión pese a que fue la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso la que planteó que podría ser útil para catástrofes como un accidente aéreo, algo que requeriría de esos espacios para operar. El vicepresidente madrileño ha defendido que el Zendal servirá para descongestionar la sanidad si hay una tercera ola.

"Espero que no tengamos que usarlo pero es bueno tenerlo", ha dicho el vicepresidente de una infraestructura que ha costado al menos más de 100 millones de euros.