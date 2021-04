Ayuso, sobre el impuesto de sucesiones: "No quiero atentar contra quienes tienen dinero y han amasado una buena herencia tras una vida de trabajo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a las elecciones anticipadas del 4M, Isabel Díaz Ayuso, quiere dar la batalla por los impuestos en Madrid si el Gobierno decide tocar el impuesto de Patrimonio y Donaciones. Ayuso ha asegurado que dará la batalla en todas las instituciones y tribunales necesarios para seguir defendiendo su política fiscal que deja de ingresar al año 1.000 millones de euros al año en el impuesto de patrimonio y otros tantos por el de sucesiones. "No quiero atentar contra quienes tienen dinero y han amasado una buena herencia tras una vida de trabajo", ha dicho este lunes la presidenta en una entrevista en Telemadrid, la primera en plató desde que es presidenta.

"Si es un impuesto confiscatorio contra la propiedad privada por principios es contra la propiedad privada, y yo no quiero atentar contra quienes tienen dinero, tienen un buen patrimonio y han amasado después de una vida de trabajo una buena herencia. Yo no tengo por qué atacarles a ellos. Lo que quiero es que los que menos tienen puedan alcanzar sus sueños y tengan cada vez mayor poder adquisitivo", defendía Ayuso en contra del impuesto de Sucesiones. "Ese viejo debate de ricos y pobres, de luchas de clases, en Madrid no existe, la gente en Madrid vive con paz, con libertad, con integración", añadía.

La gestión de los impuestos de Sucesiones, Donaciones o del Patrimonio es una cesión el Estado a las comunidades autónomas, una transferencia que nació como una forma de involucrar a las autonomías para que se hagan responsables de parte de sus ingresos ya que gestionan el grueso del gasto social (sanidad y educación, principalmente).

La Comunidad de Madrid ha sido pionera a la hora de bonificar ese tipo de tributos: lo hace al 99% en el caso de Sucesiones y Donaciones entre padres e hijos y entre cónyuges. El impuesto sobre el Patrimonio está anulado porque se bonifica al 100%: el Gobierno regional dejó de ingresar en el último año en los que hay registros (2017) 955 millones de euros. Cataluña, la segunda Comunidad más rica, sin embargo, recaudó ese año por ese mismo impuesto 498,5 millones.

Ayuso ha asegurado durante su entrevista que ha gestionando la Comunidad de Madrid desde hace dos años sin los impuestos y que su intención sigue siendo la de realizar "una rebaja histórica" del impuesto del IRPF en 0,5 puntos. A falta de esta última rebaja, Madrid ya es a día de hoy la región que tiene el tramo autonómico del IRPF más bajo de España (junto a Canarias que aplica la excepción insular, del 9%). La última rebaja fiscal se produjo en 2018, año preelectoral, cuando el Gobierno con Cristina Cifuentes al frente aprobó una reducción del 9,5% al 9% actual.

"Cuando bajas impuestos, se los bajas a todos, pero también a los que menos tienen", ha defendido Ayuso este miércoles para justificar que la rebaja sea generalizada, también a las rentas más altas.

Debate Telemadrid

Ayuso también ha sido preguntada en la cadena pública regional por el debate de Telemadrid, después de que sea la única candidata que lo rechaza. La presienta madrileña ha reiterado que quiere un único debate "porque no podemos estar todo el día debatiendo en todas partes en todas las cadenas, los mismos". La candidata del PP ha asegurado se abre ahora a que sea ahí si los medios y los equipos se ponen de acuerdo.

Ayuso ha defendido que fue "la primera que dijo Telemadrid, porque es la cadena autonómica". La dirigente del PP ha dicho que "nadie contestó", algo que no es cierto porque la cadena se puso en contacto con los candidatos y todos aceptaron. La candidata popular ha asegurado después que "luego salió también la posibilidad de hacerlo en la academia y dar la señal a las públicas y las privadas y dije pues allí", pero la realidad es que fue el PP el que pidió expresamente por carta un debate en la Academia de la Televisión, no fue a iniciativa del organismo.

"Ahora sois las cadenas y los equipos quienes tenéis que decidir cuál, pero yo siempre he ido no solo a debates, también a ruedas de prensa, a entrevistas... además me parece que es divertido así que será un placer hacerlo donde decidáis", terminaba su entrevista en Telemadrid la presidenta madrileña.