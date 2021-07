Ayuso niega que la 'Oficina del español' sea un chiringuito para Cantó: "He creado un organismo político para un político"

La polémica creación de la Oficina del Español en la que Isabel Díaz Ayuso ha colocado al exdirigente de Ciudadanos Toni Cantó sigue trayendo cola. La La presidenta de la Comunidad de Madrid ha negado que se trate de un "chiringuito" argumentando que "no lo ha creado expresamente" para él, aunque ha reconocido que se trata de un organismo "político", ha dicho, para un "político". "Si he creado un organismo político para un político y el político pertenece además al mundo de la cultura, no me parece descabellado", ha asegurado la dirigente madrileña ante los periodistas tras inaugurar la nueva sede judicial de San Lorenzo de El Escorial.

"Sería un chiringuito si yo lo hubiera creado para él pero yo en todas mis intervenciones hace dos años estoy anunciando que quiero crear un proyecto como esté. Lo hice en el inicio del curso universitario hace dos años, en el debate de investidura, en los distintos programas... en todas mis intervenciones", ha insistido Ayuso.

La presidenta madrileña ha lamentado que se mire "con tanta lupa" toda la composición del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Según ha expresado, no se hace lo mismo con el resto de las comunidades autónomas o con el propio Gobierno de España.

"Creo y quisiera que se mirara con la misma lupa todos los nombramientos que se hacen en todas las administraciones, empezando por los amigos del presidente, los compañeros de clase del presidente y todos los nombramientos que se están haciendo en otras comunidades", ha defendido, para a renglón seguido afirmar que cree que que "la diana" se está poniendo en que "se trata del español". "Si fuera para otras prácticas probablemente no tendría tanto interés", ha señalado.

Ayuso ha defendido que las funciones del Instituto Cervantes "son complementarias" a las que puedan desarrollar desde las comunidades autónomas que tienen competencias en universidades, cultura, turismo y, sobre todo, en las aulas.

"Hoy la capital del español en el mundo en la producción audiovisual está en los Estados Unidos, siendo una industria de gran peso. Es la lengua más extendida a través de la música y no tiene el epicentro en su propia capital. Además, las universidades españolas y en concreto la de Madrid van a recibir cada vez más y mejores estudiantes de todos los rincones del mundo pero especialmente de los lugares con los que tenemos lazos de hermanamiento", ha manifestado.

Toni Cantó: "El chiringuito soy yo"

También se ha referido a esta cuestión el protagonista: Toni Cantó. El exdiputado de Ciudadanos ha concedido una entrevista en Antena 3 para defender su nuevo cargo público, tras las críticas. Cantó que en el pasado fue un gran detractor de este tipo de organismos, ha asegurado que "el chiringuito" es él y no hay más estructura: "El chiringuito es lo que ves, soy yo, no hay más estructura".