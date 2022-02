Ayuso pide un “giro absoluto” en el PP y dice que lo sucedido no puede “salir gratis”

"Aquí hace falta un giro absoluto". Con estas palabras, Isabel Díaz Ayuso deja claro que está lejos de firmar la paz con la dirección del PP que lidera Pablo Casado y pide que se diriman responsabilidades. La presidenta de la Comunidad de Madrid defiende que lo sucedido no puede "salir gratis" pese a que desde Génova dieron este sábado por concluido "satisfactoriamente" el expediente informativo abierto contra ella por la comisión que su hermano cobró de un contrato adjudicado por su Gobierno, tras la reunión secreta entre Ayuso y Casado el viernes.

"Se abre un escenario incierto que se tendrá que dirimir los próximos días porque nos estamos desangrando", ha insistido. Y ha añadido: "No puedo mirar hacia otro lado ni puedo pretender que todo siga igual", señalando que da por rotas las relaciones con la dirección del PP. "Como denuncié la semana pasada, estoy sufriendo un cruel ataque político donde se me ha negado la presunción de inocencia y donde han pretendido implicarme en corrupciones y malas prácticas", ha añadido.

En respuesta a las preguntas de los periodistas, en la inauguración de la biblioteca Princesa Leonor, en Boadilla del Monte, ha subrayado que si tiene que haber dimisiones en su partido "se tendrá que ver en estos días" pero ha remarcado que lo que "no puede pasar por alto ni quedar gratis haber causado este perjuicio a la Comunidad de Madrid", haberle robado su "presunción de inocencia" después de 18 años militando en la casa y "el trato que le está ofreciendo a su familia".

"Están todo el rato contando en los medios de comunicación medias verdades de una familia que durante más de 30 años se dedicó al mismo sector. Han llegado incluso a vincular a mi madre en facturas y en contratos cuando es una mujer viuda y jubilada hace más de quince años", ha asegurado. Por eso, ha indicado, "esto no puede pasarse por alto" y "es gravísimo lo que ha sucedido". "Evidentemente yo no puedo mirar para otro lado y pretender que todo siga igual. No sé, alguien tendrá que decidir qué ha pasado aquí y tomar responsabilidades", ha remarcado.

Preguntada por si su intención es liderar el partido a nivel nacional, la presidenta regional ha agradecido este lunes los "múltiples gestos de cariño" recibidos estos días –en referencia a la manifestación de estos días a las puertas de la sede del PP–, pero ha reiterado que su "compromiso" está y seguirá en Madrid. "Quiero que quede claro que no ha habido una guerra Ayuso-Casado porque yo nunca he querido sustituirlo".

Ayuso ha defendido su honorabilidad y la de su hermano y acudirá hoy mismo, ha dicho, a la Fiscalía para presentar toda la documentación relativa al contrato aunque no se ha comprometido a llevar las facturas que mencionó el viernes que demuestran que Tomás Díaz Ayuso habría cobrado una comisión por su relación profesional con Priviet Sportive.

"Ahora he de defenderme en la Fiscalía, donde me han arrastrado maliciosamente. No pasa nada. Vamos a por ello. Por eso, les anuncio que hoy mismo, sin esperar a que nos lo soliciten, vamos a enviar toda la relación de documentos que tenemos con respecto a este contrato sobre el que se han arrojado insidias", ha asegurado.