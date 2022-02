Feijóo reclama a Casado una solución “urgente” ante la “situación de colapso” del PP

A Alberto Núñez Feijóo tampoco le vale el conato de armisticio que durante el fin de semana se esforzó en transmitir el presidente del PP, Pablo Casado, en su guerra abierta contra Isabel Díaz Ayuso. “Hay que tomar decisiones. No serán fáciles, serán complejas, pero deben ser urgentes”, afirmó este lunes. Según su opinión, que coincide con la que a la misma hora manifestaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, el partido vive una “situación de colapso”.

El barón gallego de los populares reveló además que comunicó sus consideraciones a Casado en una conversación telefónica este domingo. “Lo hice de forma clara, de forma leal y nítida. Él sabe lo que pienso y le corresponde tomar esa última decisión y asumir su responsabilidad”, dijo Feijóo. No aclaró a qué decisión se refería en concreto, pero, al contrario que hace unos días en entrevista con Federico Jiménez Losantos, ya no cerró la puerta a un congreso extraordinario.

El presidente de la Xunta de Galicia habló con solemnidad del “momento de convulsión” que atraviesa el principal partido de la derecha española. “Tenemos un problema, no es menor. No hemos zanjado la crisis”, añadió, “y cuando no se zanja en el primer tiempo, la hemos de zanjar en el segundo y definitivo”. Feijóo ya no ofreció el apoyo al presidente del PP que había dejado vislumbrar a finales de la semana pasada.

“Debe adoptar decisiones inmediatas, volver a unir el partido y no crearle más problemas a España”, aseguró, “ya hemos dado el espectáculo de hablar de nosotros mismos”. Feijóo realizó sus declaraciones en un acto sectorial convocado a última hora del domingo en un polígono industrial de Ourense. Esta vez evitó referirse a las adjudicaciones de la Comunidad de Madrid al hermano de Díaz Ayuso, con las que se ha mostrado comprensivo en sus intervenciones desde que se desató la crisis del PP.