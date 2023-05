Ayuso roza la mayoría absoluta, Podemos aguanta y Más Madrid volverá a liderar la izquierda en la Comunidad

Isabel Díaz Ayuso se encamina hacia la mayoría absoluta a días de que los madrileños vuelvan a las urnas. La presidenta regional y candidata a la reelección está a muy pocos escaños de poder gobernar en solitario, un escenario ansiado por la líder del PP de Madrid que obtendrá una victoria incuestionable con entre 65 y 67 escaños –la mayoría absoluta está en 68–. Más Madrid volverá a ser segunda fuerza en la Asamblea de Madrid mejorando el resultado de hace dos años con 27 diputados, entre tres y cuatro de ventaja sobre el PSOE. Unidas Podemos logrará mantener la representación en el parlamento regional sumando el 6,2% de los votos y entre siete y ocho escaños.

La encuesta realizada por Simple Lógica para elDiario.es entre el 8 y el 12 de mayo –antes del debate electoral de Telemadrid de este martes– apunta a que Ayuso obtendrá el 28 de mayo una mayoría holgada, aunque todavía dependería de la extrema derecha de Vox para gobernar. La candidata del PP sumará el 46,7% de los votos, según este sondeo, lo que se traduciría entre 65 y 67 diputados, a un escaño de la mayoría absoluta cogiendo el mejor de los escenarios para la candidata del PP. En el peor de los escenarios repetirá el resultado de hace dos años.

Vox desciende ligeramente respecto a 2021 y perderá entre uno y tres escaños. El estudio demoscópico otorga a la candidata de extrema derecha, Rocío Monasterio, el 8,5% de los votos y entre 10 y 12 diputados. Si Ayuso no logra pasar la barrera de la mayoría absoluta, Monasterio será clave para que pueda revalidar el mandato. A diferencia de lo manifestado por el candidato de Vox a la Alcaldía de Madrid, Javier Ortega Smith, que ya ha apuntado que pedirá entrar en el Ayuntamiento de Madrid si son necesarios sus votos para hacer a José Luis Martínez-Almeida alcalde, Monasterio aún no ha desvelado cuál será el planteamiento de Vox en la Comunidad de Madrid.

No hay nada que frene el ascenso de la lideresa del PP madrileño: ni el conflicto por la sanidad ni la falta de gestión ni los escándalos, como haber adjudicado a dedo un contrato millonario a un amigo durante la pandemia del que se benefició su hermano con una comisión de 283.000 euros. Pero para Ayuso, no obtener la mayoría absoluta el próximo 28 de mayo sería “una decepción”, según ha manifestado ella misma en varias ocasiones, con la mirada puesta en qué pasara en el PP si Alberto Núñez Feijóo no logra gobernar tras las generales.

Lo que apuntan todos los sondeos es que Ayuso al menos mantendrá el resultado de hace dos años y podría mejorarlo. Su mensaje ha sido claro calificando de “nefasto” un gobierno compartido con la ultraderecha. De momento, roza esa ansiada mayoría absoluta con una campaña en la que ha abrazado todos los postulados de la extrema derecha –pidiendo por ejemplo de ilegalización de EH Bildu a diferencia de la postura de la dirección de su partido–, hablando de ETA y confrontando diariamente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sus propuestas pasan por una agenda nacional para la que en muchas ocasiones no tiene competencias.

Más Madrid vuelve a liderar la izquierda

La pugna en las fuerzas progresistas es otra de las incógnitas de la noche electoral después de que hace dos años los socialistas perdieran el liderazgo de la oposición en favor de Más Madrid. Según el sondeo, la formación liderada por Mónica García se consolidará en ese puesto y volverá a situarse como la segunda fuerza en la Cámara madrileña el próximo 28 de mayo, mejorando incluso sus últimos resultados. Si en 2021 Más Madrid obtuvo 24 escaños, en la nueva cita con las urnas sumará tres diputados más –hasta los 27– y el 19,8% de los votos.

El PSOE por tanto volverá a ser el tercer partido más votado repitiendo con el 16,6% de los votos y entre 23 y 24 escaños, un resultado muy similar al de 2021 cuando se hizo con 24 diputados, su peor resultado en unas autonómicas en Madrid. Juan Lobato por tanto no lograría uno de sus mayores objetivos: superar a Más Madrid para situarse como líder de la oposición con la mirada puesta ya en 2027, dadas las dificultades para arrebatar el gobierno al PP en la actualidad.

Por último, habrá buenas noticias para el otro actor en la izquierda: Podemos-IU-Alianza Verde. La encuesta de Simple Lógica para elDiario.es estima que la coalición tendrá representación en la Asamblea regional el 28M con el 6,2% de los votos y entre 7 y 8 escaños. La candidata Alejandra Jacinto logrará mantenerse por encima de la barrera del 5% de sufragios necesaria para entrar al parlamento regional, aunque empeorará los resultados que Pablo Iglesias obtuvo hace dos años perdiendo entre dos y tres escaños.

Ayuso la más popular; Jacinto la más desconocida

En cuanto a la popularidad de los candidatos, Isabel Díaz Ayuso gana por goleada al resto de candidatos con una aprobación del 47,9%, y una desaprobación ligeramente superior del 49,5%. Solo un 2,7% de los encuestados no responden por lo que su grado de conocimiento tanto para bien como para mal es muy alto, algo que juega a su favor.

Tras Ayuso, es la líder de Más Madrid, Mónica García, la candidata más conocida entre los que concurren en próximo 28M a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Juega por tanto a su favor ser la única candidata de las fuerzas progresistas que repite en la nueva cita electoral respecto a hace dos años. García obtiene una aprobación del 34,3% y una desaprobación del 43,4%. Un 22,4% de los encuestados prefiere no responder.







En el caso del candidato socialista, Juan Lobato, su grado de conocimiento desciende al 58,8% frente al 77,7% de los que conocen a Mónica García. Lobato obtiene un grado de aprobación del 19% y del 39,8 de desaprobación. Es la candidata de Podemos-IU-AV, Alejandra Jacinto, la menos conocida de los cinco candidatos con un grado de desconocimiento que alcanza el 62%.

En cuanto a la líder de extrema derecha, Rocío Monasterio, que se presenta a sus terceras elecciones, su grado de popularidad es más alto que cualquier candidato de la izquierda aunque el grado de desaprobación es muy alto: la suspenden el 66% de los encuestados y solo un 11,7% dice no conocerla.

Una movilización alta

La participación en la repetición electoral de 2021 fue histórica en la Comunidad de Madrid. La campaña de polarización liderada por Ayuso que trascendió las fronteras de la región llevó al 80,73% de los habitantes con derecho a voto a las urnas. Una movilización 16 puntos por encima de los comicios de 2019 que podría repetirse el 28 de mayo.







La encuesta de Simple Lógica apunta a que el electorado de todos los partidos vuelve a estar muy movilizado para la nueva cita en las urnas, a pesar de haber votado hace apenas dos años. En este sentido, la mayor fidelidad es ligeramente mayor entre los votantes de derechas. Acudirán a las urnas el 94,3% de los que apoyaron al Partido Popular y el 92,5% de los que se decantaron por Vox. De los que optaron por el PSOE, acudirán a las urnas el 89,5% y el 91% de los que votaron a Podemos. El porcentaje desciende ligeramente (83,7%) entre los votantes de Más Madrid hace dos años.