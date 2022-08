Las cartas de los Cronistas de la Villa contra la elección de Tim Burton como Embajador de Madrid que Almeida ocultó

La decisión unilateral tomada a finales de junio por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid que dirige Andrea Levy de proponer como Embajador de Madrid al director de cine estadounidense Tim Burton sigue en pie. A pesar de la fuerte polémica que ha levantado la designación, de las críticas de los grupos de la oposición y del rechazo que ha motivado entre muchos de los Cronistas de la Villa a los que se les solicitó sus opiniones sobre tal distinción. Pero no todo está escrito. La propuesta vuelve a cobrar protagonismo en el arranque del curso político y tiene que ser debatida y votada por el Pleno municipal.

Los cronistas de la Villa rechazan a Tim Burton como Embajador de Madrid

La elección de Burton contó con el desprecio de parte de los Cronistas de la Villa, títulos honoríficos que reciben personas vinculadas a la ciudad y que, entre sus competencias, tienen la de informar de forma consultiva sobre este tipo de distinciones. Tal y como adelantó elDiario.es, dichos informes fueron desfavorables. Los motivos para rechazar la designación del director de películas Eduardo Manostijeras, Pesadilla antes de Navidad o Batman fueron similares: no ven relación alguna del cineasta con Madrid ni tampoco consideran que haya aportado nada a la capital.

El Ayuntamiento ha hecho oídos sordos a esas opiniones y ha seguido adelante con los trámites para otorgar la distinción. El Gobierno de José Luis Martínez Almeida ha abierto el correspondiente expediente informativo en el que se recogen los motivos para concederle el título, destinado en un principio “a las personas que hayan destacado por sus actividades o servicios en el exterior en beneficio de la ciudad de Madrid”.

Levy ocultó los informes de los cronistas, dado que suponían un revolcón a sus planes. De hecho, a mediados del pasado mes de julio, durante la reunión de la Comisión de Cultura, tanto Más Madrid como el PSOE exigieron conocer estos informes. Fue entonces cuando el PP tuvo que reconocer que eran negativos. Este periódico también había reclamado esos escritos, pero desde Cultura declinaron hacerlos públicos. Ahora, elDiario.es ha tenido acceso a ellos.

Uno de los consultados por Levy fue el periodista y editor de Madridiario.es, Constantino Mediavilla. En su día, Mediavilla aseguró a este medio que era “poco justificable” pedirles un informe “a posteriori, cuando ya han anunciado el nombramiento”. Una opinión que dejó por escrito en su respuesta a la petición de Levy. Entre sus razonamientos, dice que no puede “informar positivamente a un nombramiento que no presenta justificación alguna salvo que este cuerpo de cronistas desconozca a esta fecha algún mérito oculto del gran cineasta relacionado con la promoción o puesta en valor de la ciudad de Madrid con anterioridad a esta concesión”. “Por ello,- explica- comunico mi sentir desfavorable desde el respeto y admiración a la obra de Tim Burton”. Pero, a la vez, sugiere al Ayuntamiento que “sería conveniente evaluar consultas de forma previa a las concesiones para conocer en detalle las motivaciones que las promueven sugerencias que espero sea recibida y aceptada de cara a un reglamento que no es tan fácil de cumplir e interpretar”.

Otro de los Cronistas de la Villa es Pedro Montoliu, autor de numerosas obras sobre Madrid, quien asegura en su carta que no entiende “las razones por las que se propone conceder tal distinción a Burton sin discutir sus muchos méritos como cineasta y su innegable proyección internacional”.

“Pero Burton, que yo sepa, ha visitado Madrid en una ocasión, en enero de 2007 para presentar su película Sweeney Tood, y no ha destacado por sus iniciativas o servicios en el exterior en beneficio de la ciudad de Madrid por lo que no considero que sea merecedor de tal distinción”. Montoliu añade que el cineasta “tampoco ha hecho declaraciones sobre lo honrado que estaría si se le concediera tal distinción ni alabado la ciudad de Madrid en los medios internacionales”, así como “tampoco ha expresado su compromiso de futuro con la ciudad”. “Por todo ello lamento comunicar mi rechazo hasta candidatura esperando que las próximas propuestas de Embajador de la ciudad sean más apropiadas que esta”, concluye.

Un tercer cronista, Antonio Castro Jiménez, director de la revista Artescénicas, deja también clarísima su postura contraria a la distinción a Burton. “No encuentro ninguna razón para que esta persona se convierta en representante honorario de la capital de España”, dejó escrito, y añadió: “Desconozco cualquier vinculación del señor Burton con Madrid ni si tiene algún conocimiento o relación con la actualidad de nuestra ciudad”.

“Si no consta vinculación alguna con Madrid ni sabemos su disposición para en el futuro prestar la colaboración que se puede pedir desde el Ayuntamiento no veo razón de peso para concederle este honor más allá de la publicidad puntual que pueda provocar la noticia si llega a producirse”. Además, observa que el nombramiento del anuncio de esta concesión “coincide con la presentación de una exposición sobre este personaje y su obra”, lo que le hace pensar que “podemos estar ante una promoción publicitaria extra para una actividad que no será gratuita para los madrileños”.

Siguiendo esta tónica, el expediente incluye otro escrito de la presidenta del Instituto de Estudios Madrileños , que señala que como Cronista de la Villa en representación de este Instituto “no tiene datos para poder argumentar positivamente la concesión de esta distinción a Burton”. No obstante, se muestra hasta cierto punto comprensiva y señala: “Entiendo que se hace para que este estupendo director promocione la ciudad de Madrid”, pero añade que ella “de momento no ha encontrado ningún dato que justifique su vinculación con la ciudad aunque lo admiro profundamente por el trabajo que ha realizado a lo largo de estos años y no dudo de que si es nombrado [Embajador de Madrid] tratará de proyectar la marca de Madrid en el mundo”.

“Ridículo internacional”

Una vez conocidas todas estas razones, el grupo municipal de Más Madrid cree que los argumentos en contra de Burton “son de un sentido común incontestable”, mientras lamenta con indignación que el Gobierno de Almeida intentara ocultar esos informes. La portavoz del principal grupo de la oposición, Rita Maestre, cree que el alcalde y el Ayuntamiento han hecho “un ridículo internacional” y “todo por poner, cueste lo que cueste, a Tim Burton y Almeida en el mismo titular”.

“Es lo que pasa cuando llevas casi cuatro años gobernando y no tienes nada que ofrecer a la ciudadanía, que intentas hacer cosas como esta sin ton ni son, de mala manera, y salen mal. El problema es que deja en evidencia nuestra ciudad y eso no lo podemos consentir”, zanja Maestre.

“Este culebrón demuestra claramente cómo funciona el gobierno Almeida, su falta de seriedad gestionando y su poco interés por la cultura”, añade, por su parte, la concejala Pilar Perea. “Es un Gobierno que va a lo fácil, a salir en la tele con famosos sin ton ni son. Es lo que yo llamo la estrategia del brillibrilli, y encima lo hacen mal, muy mal. Este asunto es lamentable, es de vergüenza ajena. Ni Tim Burton ni Madrid se merecen esta chapuza”, añade en conversación con esta redacción.

Se abre el telón, aparece el expediente de nombramiento de Tim Burton como Embajador de Madrid, pero falta el informe preceptivo de los Cronistas de la Villa, que luego resulta que era negativo ¿cómo se llama la película?



Levy Manostijeras.https://t.co/0fovT2nsQW — Miguel Montejo (@miguelmontejo74) 12 de julio de 2022

Por su parte, la portavoz socialista, Mar Espinar, afirma a esta redacción que su grupo “alertó sobre la falta de documentación en el expediente que se presentó en la última Comisión de Cultura celebrada en julio”. “Nos enteramos, en la Junta de Portavoces previa, que se había decidido no enviar el informe preceptivo de los Cronistas de la Villa al ser negativo y recomendar que no se entregase tal honor, ya que no se justifican los méritos suficientes que recoge el reglamento para ser Embajador de Madrid”, dice.

“La señora Levy y el señor Almeida anunciaron una distinción sin que la persona en cuestión cumpla los requisitos mínimos. Además, a ello se suma el interés comercial que suele ser el que guía a este gobierno en cada decisión que adopta.”, añade la portavoz del grupo socialista.

Espinar adelanta que volverán a estudiar el expediente “por si ha habido algún cambio que pueda motivar realmente la condecoración, pero de seguir igual no podremos apoyar la iniciativa pese a tener todos claro que Tim Burton es una figura fundamental del panorama internacional”. “Estamos cansados de ver cómo nuestro Gobierno trata constantemente de hacerse trampas a si mismo y cómo pretende que participemos todos de esa misma actitud”, zanja.

Desde Recupera Madrid, los tres concejales del Grupo Mixto también mostraron su enfado por cómo se ha llevado a cabo esta iniciativa. El edil Luis Cueto ironiza y asegura a elDiario.es que “Almeida aprovecha el paso de cualquier visitante ilustre por Madrid, como fue el caso de Mick Jagger, para ofrecerle el puesto de honor de Embajador de Madrid”. “Es un disparate porque esa distinción debe ofrecerse aquel que haya hecho algo por Madrid, no a alguien que viene a Madrid a hacer su trabajo y que no tiene ninguna vinculación ni nada que ver con Madrid”.

A su juicio, “es una paletada y es absolutamente cutre intentar aprovechar que a cualquier famosete de turno que pase por Madrid le nombramos embajador”. “Eso es degradar ese título honorífico que se podría conceder perfectamente a gente que lleva muchos años haciendo mucho por la marca de Madrid”, concluye Cueto.

A pesar del revuelo levantado, la idea del alcalde y de Levy es poder celebrar esa “ceremonia solemne” de entrega de la distinción a Burton cuando el cineasta visite en septiembre la capital, en donde recalará para promocionar y presentar una exposición interactiva sobre su trayectoria cinematográfica, un “estreno mundial” que se montará en el Espacio Ibercaja Delicias.

Pero antes, los grupos de la oposición esperan que el Gobierno de Almeida tenga a bien convocar el Pleno si es necesario “de carácter extraordinario” para poder debatir a fondo la propuesta, que saldría adelante si cuenta con el apoyo del PP, Ciudadanos y Vox.