Casado mete a Almeida en la pugna por el liderazgo del PP de Madrid tras anunciar Ayuso que optará a la presidencia

Todavía quedan meses para las primarias que decidirán el liderazgo del PP de Madrid, pero los nombres que disputarán esa Presidencia ya están sobre la mesa. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se adelantaba el pasado martes filtrando a la prensa que daría la batalla. Hoy ha sido el líder del PP, Pablo Casado, quien ha metido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en la ecuación a pesar de que ni él mismo ha querido confirmar que vaya a presentarse. "En la sala hay dos militantes muy cualificados que saben que van a tener mucho peso", respondía Casado a la pregunta de a cuál de los dos apoyaría.

Ayuso volvía de las vacaciones con la noticia de que está dispuesta a dar la batalla por el poder del PP regional. Quien controla el partido es quien decide las listas de las autonómicas y municipales que se producirán en dos años. Las listas son también el palo y la zanahoria para comprar voluntades dentro de una formación.

El paso al frente de la presidenta madrileña, sin previo aviso a su partido, no le ha servido para tener el apoyo del presidente del PP. Casado ha evitado este martes posicionarse a favor de la dirigente madrileña asegurando que "no toca" hablar de ello, que no debe posicionarse y asegurando que Almeida puede ser otros de los que disputen ese liderazgo en el partido regional. Casado lo ha hecho antes incluso de que el alcalde de Madrid haya querido confirmarse como candidato.

"Nunca he opinado de los procesos internos y hay un calendario", comenzaba Casado dejando caer que aún no es el momento de abrir ese melón. "Tendrán que ser los militantes los que decidan y "en la sala hay dos militantes muy cualificados que saben que van a tener mucho peso",

Este lunes en una entrevista en la Cadena Ser, el alcalde de Madrid esquivaba la pregunta de si dará el paso a liderar el partido a nivel regional. "Ahora no toca", fue la única respuesta para no responder de forma clara a la cuestión. Hace una semana, cuando Ayuso se postuló, el alcalde de Madrid evitó respaldarla en público y aseguró que el partido ya está en "muy buenas manos", en referencia a la actual dirección de Pío García Escudero y Ana Camins de los que dijo, "hacen un gran trabajo" y a los que atribuyó los resultados electorales de mayo.