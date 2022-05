El centro taurino de la Comunidad de Madrid retira cuatro obras de una exposición y el autor acusa de “censura”

El Centro de Asuntos Taurinos (CAT) de la Comunidad de Madrid, que dirige el torero Miguel Abellán, ha retirado cuatro obras de la exposición que el pintor Pepe Yagües inauguró este sábado en una sala de la plaza de toros de las Ventas. El artista ha denunciado el “secuestro” de estos cuadros, que ha calificado de “censura” en conversaciones con elDiario.es. Los lienzos muestran a Pablo Iglesias toreando a Pedro Sánchez, al expresident catalán Quim Torra a punto de ser embestido, a una Tesea empoderada y a una mujer con condones contra el VIH en las banderillas.

La exposición 'Embistes luego existes' presenta una treintena de obras de índole mitológico, “sobre el tema de la tauromaquia y la minotauromaquía” con un tono “irónico”, explica el autor. La muestra había sido aprobada por el Centro de Asuntos Taurinos antes de la pandemia, pero quedó paralizada con la llegada del coronavirus. “Hace unos meses vuelven a ponerse en contacto con nosotros para decirnos que están interesados en que se exponga la obra de Pepe Yagües, porque tienen en cuenta que ha sido un artista ya seleccionado”, explica la comisaria y crítica taurina Gloria Cantero.

“El sábado, el propio autor monta la exposición y al día siguiente alguien sorprende a la secretaria de Miguel Abellán con cuatro obras debajo del brazo, sacándolas de la sala”, cuenta Cantero. Según su relato, la propia secretaria le adelanta que obedece órdenes del director del CAT, con quien la comisaria habla este lunes. “Me dice que no están secuestradas, que están en su despacho guardadas celosamente pero que no van a volver a la exposición de ninguna manera porque entienden que mezclar política y toros no es conveniente”, continúa, mostrando su incredulidad por que esas palabras las pronuncie “un señor torero que está ahora mismo ostentando un cargo político”.

Desde la consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, de la que depende el centro, niegan cualquier tipo de censura. Fuentes de la consejería aseguran que esas obras “no estaban en el catálogo inicial que remitió el artista” y “ese ha sido el motivo único por el que no están expuestas”. “La CAT cuelga y expone exclusivamente lo pactado previamente”, afirman estas fuentes, que aseguran que “las colgó el artista por cuenta propia” y por eso se retiraron.

El autor niega que el centro no estuviera al corriente de las obras que se iban a exponer y muestra un catálogo impreso en 2020 en el que aparecen tres de los cuatro cuadros retirados y que sí llegaron a colgarse. Además, afirman que nadie les puso ningún impedimento a la hora de colgar las obras. “El director de un centro que organiza una exposición debería preocuparse durante el montaje y antes de que se inaugure. Me parece una falta de respeto que no fuera a la inauguración”, afirma Yagües.

“Es una acción puramente de censura, en el mayor y más lamentable sentido de la palabra”, denuncia Cantero. “El autor lleva a la exposición una obra que se llama 'Putin en pitón', en la que aparece Putin empitonado. Esta obra tiene una carga política muy evidente y, como es muy reciente, no aparece en el catálogo, sin embargo no ha sido retirada. Los argumentos que esgrimen se caen por su propio peso”, afirma la comisaria, que añade que Abellán le trasladó que los cuadros retirados son “obscenos y políticamente incorrectos”.

En concreto, una de las obras retiradas, 'Coleta torera', muestra a un toro con la cara de Pedro Sánchez y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, colgado de sus testículos, mientras es toreado por Pablo Iglesias. En otra, 'Deseando con ahínco la Rima Martir del torito 155', se ve a Quim Torra con un pantalón con los colores de la estelada inclinado mientras un toro con el número 155 está a punto de embestirle. “Es una pena porque la gente si capta el sentido del humor. Están hechas en clave de ironía, pero hay ciertas personas, como el señor Abellán, que el sentido del humor no lo han desarrollado”, asegura Yagües. Para Cantero, se trata de una “crítica humorística a la situación política reciente”. Desde la Comunidad de Madrid no entran a valorar si estas obras son adecuadas o no.

Sobre las otras dos obras, 'Corrida sin Sida' y 'Tesea, empoderada', el autor explica: “Una la hice en los años 90 para concienciar sobre el uso del preservativo y la proliferación del sida. La otra es una versión de Teseo en femenino, una Tesea empoderada que le ha cortado los cuernos al toro y lo lleva bien cogido, bien dominado”. “Tienen tintes eróticos, pero también desde el sarcasmo y la ironía, como es toda la obra de Pepe Yagües”, indica la comisaria de la exposición, que añade: “Es lamentable que la comunidad autónoma que enarbola la palabra ”libertad“ se vulnere el derecho a la libertad creativa”.