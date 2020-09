Protesta de profesionales sanitarios en Madrid: "Necesitamos soluciones en tres semanas, no en tres años"

La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el sindicato mayoritario entre los facultativos de la Atención Primaria, no se fía de la última promesa de Isabel Díaz Ayuso. Con una huelga convocada para el día 28, la presidenta de la Comunidad de Madrid anunció el lunes una inversión de 80 millones de euros en tres años en Atención Primaria. "Si se plasman en medidas, es un avance importante, pero no necesitamos una solución en tres años, porque esto se muere antes y lo que encontraremos será una autopsia de un cadáver fosilizado. Lo que necesitamos son soluciones en tres semanas", reclamó el portavoz de Amyts Miguel Ángel García, que asistió hoy martes en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, junto a miembros del resto de sindicatos con representación en la mesa sectorial (Satse, UGT, CC OO y CSIT) a la primera de las concentraciones de profesionales sanitarios contra el "abandono y desprecio" por parte del gobierno regional.

Una cincuentena de trabajadores salió a la puerta del centro para reclamar una intervención rápida de la Comunidad de Madrid. De momento, solo los médicos de Primaria han convocado huelga, pero otros colectivos no la descartan. "Esos 80 millones dependerán de cómo se aprueben los presupuestos año a año, y no sabemos dónde irían. ¿A contratar más enfermeras, que son las máximas garantes de los cuidados en Primaria?", señaló Jesús García Ramos, portavoz del sindicato de enfermería Satse. "Ya está bien de promesas, queremos realidades. Estamos dispuestos a ir a la huelga si no se escuchan nuestras reivindicaciones", avisó.

"Los 80 millones no nos lo llegamos a creer porque todo lo que ha venido anunciando [Ayuso] no lo ha cumplido. Ella misma contradice su acuerdo de investidura con Ciudadanos, porque anunció 30 millones anuales para Atención Primaria, que serían 120 millones [al cabo de la legislatura]. Esperamos que la Consejería de Sanidad nos convoque para ver cuáles son esas mejoras laborales y organizativas que propone", opuso Mariano Martín-Maestro, de CCOO.

Julián Ordóñez, de UGT, explicó que el objetivo de la movilización es "cambiar el rumbo y que se vuelvan a poner los recursos que se necesitan para la pandemia y el resto de la atención habitual". Sobre los 80 millones de Ayuso también tiene reservas. "Lo primero que hay que hacer es verlos encima de la mesa […] Lo único que ha demostrado es que sabe incumplir promesas", criticó.

Para Gabriel Sierra, de CSIT, se requiere "una inversión grande, que no es la que está diciendo la presidenta. 80 millones se hace corto económicamente, y a tres años se hace largo. En una situación crítica se tiene que actuar de forma inmediata", reiteró. Sierra recordó los buenos tiempos de "la edad de oro de la sanidad", antes de que empezasen privatizaciones y recortes, "cuando se hacían 35 horas semanales y no había recortes de plantilla. Pero lo urgente ahora es "el fortalecimiento de la Atención Primaria, que está en estado crítico y es un pilar fundamental".

Miguel Ángel García de Amyts también se refirió a los comentarios de Ayuso respecto a la politización de los sindicatos como argumento para minimizar las críticas. "En Amyts hay muchos colores y convicciones incluso en el comité ejecutivo, pero nos une el maltrato a la medicina en un momento en que es básica y fundamental", y volvió sobre el problema de la falta de personal. "¿Cuánto se va a dedicar para que Atención Primaria pueda asumir todo el trabajo?, ¿cuánto a salud pública para descargar a la Atención Primaria? ¿Qué medidas, que no cuestan tanto dinero, se van a aplicar para quitar trabajo burocrático?", se preguntó.