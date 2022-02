Dancausa se lava las manos y responsabiliza a la Policía de no proteger a las menores prostituidas en Madrid: “Aquí no hay caso”

Era la comparecencia más esperada del primer periodo de sesiones del año que se celebra este jueves en la Asamblea de Madrid. Y ha decepcionado a toda la oposición. La consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, debía comparecer en el Parlamento regional para explicar el caso de las cinco menores tuteladas por la Comunidad de Madrid que han sido prostituidas, pero su intervención se ha convertido en una retahíla de reproches a la izquierda y el señalamiento a otras comunidades autónomas. Dancausa ha terminado incluso responsabilizando a la Policía y a la Delegación de Gobierno de no proteger a las menores. Sobre el papel de la administración, se ha limpiado al completo las manos: "Señorías, aquí no hay caso".

"La protección de los menores fuera de los centros corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Nuestro papel no es ni el de la GRUME, ni el de la UFAM, ni el de la Fiscalía de Menores, ni el de la Guardia Civil…, sino el de colaborar con todos ellos poniendo en su conocimiento cualquier incidencia", ha asegurado la consejera en la tribuna de la Asamblea de Vallecas. Dancausa incluso ha señalado a los a los centros en su intento de lavarse las manos: "La responsabilidad directa sobre los menores recae sobre la dirección y los profesionales que están en contacto directo con ellos. Su papel es tan relevante, que la nueva Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia les considera 'agente de la autoridad", ha dicho.

El resto de su intervención lo ha dedicado a hablar de otras comunidades autónomas y atacar a la izquierda por lo que ocurre con las menores en otras regiones. Dancausa ha criticado "la falta de empatía de la izquierda y la ultraizquierda de esta Cámara". "Han tenido una reacción inadmisible, tanto desde el punto de vista humano como político. En política se puede perder la cabeza, como les ha ocurrido a ustedes; pero nunca deberían haber perdido el corazón. Ustedes han perdido la cabeza y el corazón. La sociedad nunca les perdonará su falta de escrúpulos. Pero tampoco les perdonará sus mentiras", ha dicho.

En ese punto, la consejera madrileña ha reprochado a la portavoz de Más Madrid, Mónica García, "que se paseó sonriente con la vicepresidenta primera de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra", mientras pedía su reprobación "sin haberme escuchado". "Pero en cambio, sí arropaba a quien ha protagonizado un verdadero escándalo en el que está condenado hasta su exmarido. La señora García no pide explicaciones por los 175 casos de abusos en Valencia, pero aquí pide mi reprobación", ha lamentado.

También ha arremetido contra Unidas Podemos por "impedir –ha dicho– cualquier comisión de investigación en Baleares por el caso de los menores tutelados; y los que han rechazado en el Congreso de los Diputados, en comandita con el PSOE, la comparecencia de la ministra Ione Belarra". "Son los mismos que ahora han salido corriendo a pedir una investigación sobre la Iglesia Católica, de la mano de los separatistas de Esquerra y de los herederos de ETA", ha apostillado.

"¿Lo que ocurre en Guadalajara no merece investigarse? ¿Acaso no tiene que dar explicaciones el gobierno del señor Page? ¿Ha denunciado el caso el gobierno de Castilla La Mancha ante la Policía? Por qué no se ha personado en la causa el gobierno de Castilla-La Mancha, tal y como ha hecho la Comunidad de Madrid?", se ha preguntado. Pero nada de dar explicaciones pese a que la comparecencia, ha presumido, era a petición propia para explicar la situación.

"No vale todo en política, "pero mucho menos usar una investigación policial sobre unas niñas víctimas de unos delincuentes, para ocultar sus miserias de Baleares y de Valencia, en un intento de ganar votos en Madrid", ha concluído su primera intervención.

La oposición carga duramente contra Dancausa

La oposición no daba crédito de una comparecencia que se ha dedicado a "lanzar balones fuera" y atacarles. Los grupos parlamentarios de la oposición –Más Madrid, PSOE, Vox y Unidas Podemos– han coincidido en acusar a Dancausa, de "cobarde" y "mentirosa" y han pedido explicaciones.

La diputada del PSOE Lorena Morales ha lamentado que el sistema de protección de menores de la Comunidad haga "aguas" y ha criticado la "falta de diligencia" por parte de los que gestionan el área de Políticas Sociales. "Faltaron a la verdad y eran conocedores de la situación. Esto es muy serio", ha lanzado. La socialista ha tachado de "lamentable" que la consejera no asuma la responsabilidad e intente culpabilizar a otras instituciones, a la Policía y a la Fiscalía. "Ya basta, la competencia es suya. Deje de echar balones fuera. Es lamentable la intervención. La responsable es usted", ha espetado.

El diputado de Más Madrid Emilio Delgado, que la semana pasada ya presentó una petición de reprobación contra la consejera, ha sido uno de los más duros contra Dancausa. El diputado de Más Madrid Emilio Delgado ha afeado que no haya dado explicaciones antes, tapándose "bajo una manta de mentiras" como que las menores no estaban tuteladas. El diputado de Más Madrid ha recordado que la Comunidad tiene la responsabilidad absoluta sobre estas menores, más allá de limitarse a asegurar que se puso en conocimiento de la justicia.

"Este caso requería algo más. Después de las denuncias decían que no sabían que estaba produciéndose esto. Tienen muchas contradicciones. ¿Por qué la primera reacción de la Comunidad de Madrid fue mentir y decir que no estaban tuteladas por la Comunidad? Nos están mintiendo sobre un tema extremadamente grave. No pueden hacer eso", ha lanzado, al tiempo que le ha parecido "de broma" la propuesta de la auditoría que teme que se quede en "nada" como la de las residencias de mayores, demostrando que "no está a la altura del cargo".

Emilio Delgado ha reiterado tras escuchar a la consejera que Más Madrid mantendrá la petición de reprobación contra Dancausa en el próximo pleno, ha pedido su dimisión y ha invitado al resto de la oposición a sumarse.

La diputada de Unidas Podemos Paloma García que había tratado de llevar un tema conciliador con Dancausa ha terminado acusándola de "cobarde" y de "estar utilizando a niñas" de Baleares o Valencia "para quitarse la culpa" de lo que sucede en Madrid. "Quien lo esté viendo desde la calle no se cómo no se muere del asco que tiene que dar esto de estar hablando de otra comunidad en vez de decir que hay un problema en todos los centros de menores de toda España y que vamos a trabajar para que se acabe", ha indicado a continuación.

Paloma García ha lamentado que el Gobierno regional intente "escurrir el bulto" y diga que "no hay caso". "Me parece de una bajeza de miras y de muy poca capacidad política. No quiero que diga yo soy la culpable de todo pero lo que no puede ser es que los políticos, a los que nos pagan por buscar soluciones, encima le echemos la culpa a los niños y sus familias", ha reprochado.

Finalmente, hasta Vox ha lamentado la actitud de Dancausa. El diputado de la formación de extrema derecha José Ignacio Arias ha señalado que no iba a "politizar el dolor", pero ha lamentado que las menores no hubieran sido protegidas. El parlamentario de Vox ha lamentado que en la intervención de la consejera parezca que "está todo bien hecho" y ha asegurado que sus explicaciones no le han parecido "convincentes".