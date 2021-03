Ayuso, desde el minuto uno: "Iglesias es afín al entorno de ETA, quiere expropiar empresas y alentó a quemar las calles de Madrid"

La candidatura de Pablo Iglesias a las elecciones de la Comunidad de Madrid ha caído como una bomba en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional. "Voy a cambiar el lema de campaña, ahora va a ser o comunismo o libertad", ha dicho Isabel Díaz Ayuso poco después de conocerse que el vicepresidente del Gobierno baja a la plaza madrileña a dar un puñetazo en el tablero político. Ante el anuncio de consecuencias bíblicas –habrá cambios en el liderazgo de Podemos, Ayuso no ha tardado en vincular a Iglesias con el "entorno de ETA", ha asegurado que está a favor "de expropiar empresas" y le ha acusado de alentar a la quema de las calles en Madrid.

"Lo que queda claro es que a partir de este momento todos los que quieren vivir en Madrid, ya sean inspirados por el socialismo o que formen parte ideológicamente del centro derecha se van a tener que unir. Nos vamos a tener que unir. Vamos a tener que aglutinar esfuerzos para demostrar que las políticas y que la forma de vivir en Madrid va en una forma absolutamente distinta a la del comunismo", ha declarado.

Preguntada por si la candidatura del líder de Podemos la puede perjudicar y le preocupa, Ayuso ha asegurado que no lo sabe, pero ha manifestado que a ella le preocupan el "caos" y la "revolución", que a su juicio, representa Iglesias. "Me preocupa el caos, la revolución, quemar las calles y que los poderes públicos lo instiguen. Me preocupa aquellos que atacan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, polarizan y agreden. Eso es lo que me preocupa, no Vox", ha asegurado.

"España me debe una, hemos sacado a Pablo Iglesias de la Moncloa", ha comenzado su intervención la presidenta del Gobierno regional que ya ha adelantado que participará en los debates "justos y necesarios" y lo hará en la televisión pública de Madrid, Telemadrid.

Ayuso ha hecho hincapié en que el líder de Podemos es "una persona afín a independentistas, al entorno de ETA" y que ha estado actuando siempre contra la Comunidad de Madrid así como contra los intereses de todos los ciudadanos. También ha criticado que "ha fomentado y cree en la expropiación, en la okupación, en la intervención de la empresa o en boicots". En esta línea, ha asegurado que Iglesias ha lanzado "ataques desmedidos contra el (hospital) Isabel Zendal fomentando huelgas" y que haya alentado a quienes quemaban "las calles de Madrid".