Feijóo pierde 160.000 votos en Madrid respecto a los que obtuvo Ayuso el 28M

La candidatura de Alberto Núñez Feijóo ha sido este domingo la lista más votada en Madrid pero el resultado obtenido por el líder del PP no consigue arrastrar el masivo apoyo que logró Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas del 28M cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid pudo hacerse con una holgada mayoría absoluta. Feijóo suma 156.660 votos menos que los obtenidos por Ayuso hace solo dos meses, con el 99,92% del voto escrutado y a falta de conocer el voto del extranjero.

En la circunscripción por Madrid, Feijóo consigue 1.442.529 votos, el 40,4% de los sufragios. Ayuso logró el 28M 1.599.186 votos. El líder del PP no logra rentabilizar en su figura el éxito tan rotundo de la presidenta regional en Madrid.

La líder del PP de Madrid salía este domingo al balcón de Génova –un escenario que se monta y desmonta en cada cita electoral– para celebrar la victoria en las elecciones generales de este domingo. La noche en la sede del PP deja un sabor agridulce porque previsiblemente Feijóo no podrá gobernar ante unos resultados lejos de lo esperado al no sumar con Vox la mayoría absoluta.

En ese balcón preparado para la ocasión, la presidenta madrileña destacaba respecto al resto de dirigentes populares porque comparecía de rojo, frente al color blanco que eligieron todos los demás. Los gritos de “Ayuso, Ayuso” de los asistentes en la calle Génova interrumpieron el discurso del presidente del PP ante la sonrisa de la presidenta madrileña. Feijóo repitió durante la campaña electoral que si no logra gobernar, dimitirá como líder de la formación conservadora. Si el bloque de izquierdas consigue formar gobierno, Ayuso es una de las figuras en el PP que previsiblemente se postulará para dirigir la formación conservadora.

El PP crece en Madrid este 23J en más de medio millón de votos respecto a hace cuatro años y se imponen en la circunscripción de con el 40,4% de los votos, 15,5 puntos por encima del 24,91% recabado hace cuatro años. Unas cifras que, no obstante, se quedan por debajo del holgado apoyo que logró Isabel Díaz Ayuso en los comicios autonómicos de hace apenas dos meses, un 47,32% y 1.586.985 sufragios que le sirvió para una amplia su mayoría absoluta.

También el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, consiguió en la capital más votos que Feijóo. Este 23J, el PP consigue 691.487 sufragios en la ciudad de Madrid, el 41,64%, mientras que Almeida se hizo con 729.302 papeletas, el 44,5% de los apoyos.

El PP se queda como segunda fuerza y logra un diputado más respecto a 2019, mientras que Sumar se ha quedado en seis, uno por debajo de la suma de Unidas Podemos y Más País hace cuatro años. Vox se deja dos parlamentarios en la circunscripción y baja a los cinco.

----------------------

Nuestra voz es más necesaria que nunca

Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas y por eso elDiario.es se ha convertido en un medio muy incómodo, que algunos querrían callar. Somos uno de los pocos periódicos de referencia que sigue siendo libre, que no blanquea a los ultras ni está capturado por la derecha. Tú, que nos lees habitualmente, lo sabes bien. ¿Te imaginas cómo sería el periodismo en España si elDiario.es no existiera? ¿Cómo sería el debate público sin nuestra voz? ¿Te imaginas qué España nos quedaría?

Si te preocupa lo que pueda pasar en este país, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.