La Feria del Libro de Madrid se arma de medidas contra el calor y cubrirá parte del recorrido con lonas

“Somos de Ciencias y de Letras” es el lema elegido para la 82ª edición de la Feria del Libro de Madrid, que se celebrará entre los próximos 26 de mayo y 11 de junio en el parque de El Retiro. El evento literario acogerá, en las 385 casetas que ya han comenzado a desplegarse por el recinto, a un total de 424 expositores; y hará realidad el 'Proyecto Sombra', que cubrirá parte del recorrido con unas lonas que protegerán del sol a los visitantes.

Todo ello al tiempo que la muestra cumple 90 años en la ciudad. Una gesta que Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, ha calificado este jueves en la presentación de la Feria como “un milagro”: “Pocos acontecimientos culturales se han extendido tanto a lo largo del tiempo”. La escritora ha aprovechado para reivindicar que los libros hay que “leerlos”, pero sobre todo “poseerlos”: “Recuerdo que cuando estudiaba esperaba la llegada de la Feria para poder comprar. Tenías la sensación de estar participando en una fiesta”.

En la rueda de prensa ha participado igualmente Andrea Levy, delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, que ha aplaudido cómo el evento literario “supera cualquier obsolescencia programada de las tecnologías de hoy en día”. La representante ha asegurado que buscan que el evento no sea “temporal, sino que la ciudad respire la Feria durante todo el año”, por su potencial para fomentar la lectura.

Eso sí, la encargada de aportar los datos y comentar las novedades sobre lo que dará de si la muestra ha sido Eva Orúe, directora de la Feria del Libro. “Ha sido una edición difícil, como todas”, ha aclarado haciendo alusión a cómo, una vez más, la organización no ha estado “exenta de polémicas”. A finales de marzo gestionaron la última, logrando resolver su principal problema, la falta de espacio, gracias a la solidaridad de editoriales y librerías. La dirección medió para gestionar que las pequeñas y medianas editoriales generaran nuevas sinergias con las que conseguir que todas pudieran contar con puestos de venta de libros.

En conjunto, la oferta editorial de la Feria rozará los 1000 sellos con la suma de los que van en caseta (individual y compartida) y los representados por las distribuidoras y los Gremios y Asociaciones de editores. 361 de los puestos estarán situados en las filas, mientras que habrá 24 en la zona central. “La feria es un proceso de prueba y error, y vamos a probar que este experimento funcione. Confío en que funcione porque necesitamos el centro para ganar espacio en El Retiro”, ha expuesto la responsable.

“No es una mera mudanza, es un rediseño del contenido”, ha explicado Orúe, “las casetas no van a estar alineadas, sino que muchas se abrirán hacia los dos lados, creando tres plazas”. Una de ellas será la de la Ciencia y de las Universidades, generada por el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE), que contará con las casetas de las editoriales universitarias y científicas. Un espacio que la directiva ha avanzado que será “el cerebro” de la Feria, por la estructura que va a instalarse en su centro, que albergará una proyección sobre el funcionamiento neuronal. Las otras dos plazas corresponderán a la Zona Internacional y la de los Gremios y Asociaciones de Editores.

Un nuevo espacio para evitar grandes colas

Los pabellones CaixaBank, Europa, Infantil, de la Comunidad de Madrid y de los Jardines de Cecilio Rodríguez, así como la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías, serán los escenarios que acojan las más de 400 actividades que se desarrollarán durante los 17 días que durará el evento. Entre ellas, una mañana con los divulgadores de Naukas, la grabación del podcast científico Coffe Break con Héctor Socas, una mesa en colaboración con la RAE en la que se hablará de lenguaje coloquial y científico y otra sobre la importancia del libro como soporte de difusión de la ciencia. Pedro Duque y Sara García Alonso serán dos de sus protagonistas.

Además, la Feria suma un quinto espacio de firmas –el año pasado fueron cuatro– para tratar de evitar que las aglomeraciones en las colas perjudiquen a los puestos contiguos. Pedro Almodóvar, Fernando Aramburu, Ray Loriga, Luis García Montero, Elvira Lindo, Rebeca Stone, Juan José Millás y Gioconda Beli son algunos de los autores que firmarán sus ejemplares. Francisco Ibáñez, creador de Mortadelo y Filemón, por su parte; será reconocido con el Premio Lealtad. El galardón será entregado el próximo 25 de mayo. “Antes de que los influencers pusieran a prueba nuestra capacidad organizativa, él ya reunía masas”, ha ensalzado Orúe.

Otra de las novedades es que el evento literario acogerá por primera vez Indómitas, una iniciativa que pretende explorar el libro como objeto que adopta todo tipo de formatos. Para ello, abrirá sus puertas a 22 editoriales que se encuentran fuera de los circuitos comerciales habituales y en las que el arte es el denominador común.

También será la primera edición que ponga en marcha el 'Proyecto sombra' que permitirá que parte del recorrido esté cubierto con lonas. La iniciativa ha sido llevada a cabo gracias al apoyo de la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venerología. “No queremos crear la sensación de entrar en un túnel, va a ser parecido a lo que hay en la calle Preciados”, ha descrito Orúe, “poner los toldos no es fácil. No vamos a clavar ni un clavo al suelo. No es un proyecto barato, pero lo necesitamos”.

Nueva fórmula para llamar a los temas principales

La directora ha explicado por qué han cambiado la manera de denominar la temática central de cada edición del evento literario. 'Iluminar' ha sido la palabra elegida, por cómo “siempre hay algo que irradia por toda la feria”. “Vamos a prescindir de la fórmula de 'País Invitado' de Honor”, ha explicado, “de tal forma que no necesariamente tendrá que ser un país el que, con esa condición, sea el protagonitas. Este año es la ciencia, pero el que viene podrá ser un país, una ciudad, una generación de autores, etc.”.

En lo que respecta a las cifras, Orúe ha compartido que el montaje ha costado 1,3 millones de euros. Como apoyo a su financiación han recibido 66000 euros por parte del Ayuntamiento, 85000 euros de la Comunidad de Madrid, 515000 euros de patrocinadores y la aportación de 890000 euros por parte de los expositores. “Damos las cifras por transparencia y para calibrar la magnitud”, ha declarado. De cara a futuro, ha adelantado que cuentan con un proyecto “avanzado” para prescindir de los dos generadores que actualmente necesitan como suministro eléctrico. Del mismo modo, están trabajando en la digitalización del archivo de la Feria poniendo en alza la historia del evento literario, pero también la de la propia ciudad de Madrid.