Gabilondo se abre a dar un paso al lado si Ciudadanos apuesta por un gobierno de progreso en Madrid: "Nunca seré un obstáculo"

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha insistido este miércoles en una moción de censura que desaloje al PP del Gobierno de la Comunidad de Madrid tras 25 años en el poder. Gabilondo ha vuelto a tender la mano a Ciudadanos, socio del Ejecutivo, cuyos votos son necesarios para que la moción salga adelante. El que fuera el más votado en las pasadas elecciones autonómicas de mayo de 2019, se ha abierto incluso a dar un paso al lado si la formación de Ignacio Aguado apuesta por un gobierno de progreso en Madrid.

"Si supiera que sacrificándome habría una política de progreso...nunca seré un obstáculo", ha dicho Gabilondo en La Sexta preguntado por si renunciaría a la Presidencia en favor de Ciudadanos. "No se trata de llegar al poder de cualquier precio y con cualquiera, queremos que sea para una reforma de Madrid", había precisado previamente el portavoz socialista.

"Yo trabajo para unir. Por eso me dirigí ayer a Cs, que está dentro del Gobierno. Por eso a él no le voy a a pedir que se haga una moción de censura a sí mismo, pero si en algún momento encontrara que en el Gobierno en el que está no tiene consistencia para abordad los problemas y eso se desarticula, sumaremos con todos los que quieran cambiar Madrid", ha dicho previamente el portavoz socialista en otra entrevista en Telemadrid.

Gabilondo ha asegurado en La Sexta que el PSOE está ya hablando con Más Madrid y Unidas Podemos para ver qué fuerzas pueden unirse al cambio en Madrid. El líder de la oposición en la Comunidad de Madrid ha insistido, no obstante, en que pese a que ahora la prioridad sea centrarse en la crisis sanitaria no sabe lo que puede pasar "en dos, tres meses o un año" y ha asegurado que le parece buen que trabajen para conformar esa mayoría y provocar el cambio de gobierno.