El Gobierno de Ayuso incrementa el presupuesto y contempla no bajar el IRPF en 2025

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles los segundos presupuestos que presentan con una mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso prevé que las cuentas en 2025 se eleven a 28.662 millones, un 4% más que los presupuestos vigentes. Para el equipo de la presidenta estas cifras suponen un “récord histórico” de gastos en carteras como Sanidad, Educación, Vivienda, Políticas Sociales y Transporte.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado que las cuentas previstas para el año que viene son “muy eficientes”. “Hemos buscado el rigor presupuestario, pero al mismo tiempo son muy exigentes”, ha añadido. Su compañera de Consejo de Gobierno, Rocío Albert, ha asegurado que estos presupuestos cuentan con el visto bueno de la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal (AIReF).

El presupuesto anunciado este jueves se incrementará en 1.104 millones en comparación con el del año pasado. En este proyecto no se incluye ni una nueva deflactación del IRPF ni una rebaja de medio punto en todos los tramos del IRPF. Sin embargo, sí se contempla una bonificación del 100% de los impuestos de gestión autonómica sobre la compra de una vivienda para los afectados por la línea 7B de Metro, en San Fernando de Henares. Esta bonificación se aplicará en aquellos casos en los que la compra de una casa haya servido para adquirir un inmueble que sustituya al dañado.

En 2023 y 2024 la Comunidad de Madrid deflactó el IRPF para hacer frente a las consecuencias de la Guerra en Ucrania y la escalada de los precios. Esta medida, que se ha convertido en los últimos años en la receta fiscal ‘estrella’ de la derecha, supone aumentar los tramos sobre los que se aplican los distintos tipos del tributo sobre la renta. Sin embargo, aunque se publicita como una fórmula para luchar contra el impacto de la inflación es otra forma de reducir el tributo sobre la renta si no suben los sueldos.

En la rueda de prensa posterior a la presentación del proyecto de presupuestos, Albert ha asegurado que “afortunadamente” la economía española no está afrontando “una época de inflación desbocada”. Y ha añadido: “Hasta el momento final donde veamos cómo está la inflación acumulada no tomaremos la decisión final, pero tenemos casi tomada la decisión de no deflactar”.

Tampoco se ha incluido en las cuentas de 2025 una reducción de medio punto en todos los tramos del IRPF, a pesar de que, según Albert, en 2022 esa medida les ayudó a recaudar 900 millones más. “La bajada de medio punto lo tenemos contemplado a lo largo de la legislatura, pero no va a ir en el Presupuesto de 2025″, ha añadido la consejera de Economía.

Descuentos en el transporte público

Estas cuentas también incluyen la bonificación autonómica para mantener los descuentos en el transporte público el año que viene, solo si el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene también su parte. Así lo ha explicado Albert, que recuerda que el Ejecutivo autonómico asume el 30% de ese descuento y el central el otro 30%. “Estamos a la espera de que el ministro de Transportes comunique antes de final de año si la va a seguir manteniendo”, ha explicado.

A nivel educativo, el Gobierno de Ayuso incluye una inyección de 122 millones para realizar una de sus últimas propuestas: incluir los primeros cursos de la ESO en las escuelas. El objetivo de esta medida, tal y como ha defendido Albert, busca que los “niños no dejen de ser niños antes de tiempo”. 25 colegios públicos impartirán 1º y 2º Secundaria el próximo curso, gracias a las inversiones económicas que planea hacer la Consejería en los próximos meses.

A pesar del anuncio, la inclusión de clases del primer ciclo de la ESO en colegios la ley educativa, específicamente contra lo estipulado en el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, que establece las condiciones que deben cumplir los centros educativos de Secundaria, tal y como publicó elDiario.es.

Entre las luchas ideológicas del Gobierno de Ayuso, su consejera de Economía ha defendido la aportación de 1,7 millones de euros a la Fundación Toro de Lidia, un gasto que recogen los presupuestos de 2025 y que no se contemplaba en las cuentas anteriores. Para justificar esta partida, Albert ha señalado que “todo lo relacionado con la fiesta nacional” y la tauromaquia “es cultura” y “son tradiciones”.

Desde el equipo de la presidenta sostienen que las consejerías que gestionan gasto social verán incrementadas su partida, entre ellas serán Sanidad (+294 millones), Educación (+239,5) y Familia, Juventud y Asuntos Sociales (+84,5) las que cuenten con un mayor incremento en términos absolutos.