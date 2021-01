El Gobierno de Ayuso rechazó a sanitarios del Ayuntamiento de Madrid para vacunar mientras contrataba a Cruz Roja

La Comunidad de Madrid rechazó los servicios de Madrid Salud, un organismo autónomo que depende del Ayuntamiento de la capital que preside José Luis Martínez-Almeida, para administrar vacunas a mediados de diciembre, según publica El País, pese a que este organismo ha colaborado en la inyección de la vacuna de la gripe. En esas fechas, el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso ya había apalabrado con Cruz Roja un contrato de seis meses por 804.000 euros que se materializó a finales de diciembre, tal y como avanzó este lunes elDiario.es.

Debido a que Madrid Salud –con más de 300 profesionales sanitarios especializados en administrar vacunas– participa desde hace años en la administración de la vacuna de la gripe, su director gerente, Antonio Prieto, se puso en contacto a mediados de diciembre con la directora general de Salud Pública de la Comunidad, Elena Andradas, para ofrecer los servicios del organismo a la administración regional para la nueva vacuna. Andradas rechazó la oferta: "No me dio razones técnicas ninguna. Me dijo que era la primera fase, que iban a vacunar en los hospitales y en los centros privados que tienen sus propios recursos, que me agradecía la oferta, pero que no era el momento oportuno", narra el propio Prieto a El País. Desde la Consejería de Sanidad niegan que esa conversación entre Prieto y Andradas se produjera.

Las críticas le llovieron a la Comunidad de Madrid a principios de semana tras comprobarse que solo había inyectado el 5% de las vacunas que había recibido, después de que la propia presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se quejara de que habían llegado pocas dosis para Madrid. Solo dos días después, elDiario.es desvelaba que el Gobierno regional había adjudicado a dedo un contrato a Cruz Roja para suministrar la vacuna de la Covid-19 para sorpresa de la oposición y también de los sanitarios, que aseguran que carecen de todo tipo de información al respecto.

Cruz Roja inició el proceso de contratación de profesionales de enfermería para la campaña de vacunación contra la COVID-19 once días antes de la adjudicación del contrato con la Comunidad de Madrid que le encomendó la prestación de ese servicio por 804.098,53 euros. Así consta en sendos anuncios que esta entidad privada publicó tanto en su página web como en el portal de búsqueda de empleo InfoJobs. Las ofertas se hicieron públicas el 18 de diciembre y la adjudicación del contrato, a través de un procedimiento sin publicidad, está fechada el 29 de diciembre, tal y como recoge la orden que regula esta licitación.

En una carta interna del gerente de Madrid Salud fechada el 21 de diciembre, a la que ha tenido acceso este diario, para responder a la pregunta de los trabajadores de si iban a participar en la campaña de vacunación contra la Covid-19, Prieto detalla que para la primera fase de vacunación –residencias y sanitarios– la Comunidad de Madrid no iba a requerir de los servicios del organismo.

"Respecto a la vacunación de Covid, Madrid Salud mantendrá la misma actitud de colaboración, estando en disposición de volver a prestar apoyo con nuestros equipos para la administración de esta vacuna, aunque en esta primera fase no está contemplada nuestra participación", relata en el escrito en el que señala que desde el organismo han podido administrar más de 40.000 dosis de la vacuna de la gripe en la ciudad de Madrid desde que se iniciara la campaña en octubre.

Una de las receptoras de esa carta fue Pilar Heredia, responsable de UGT en la sección sindical de Madrid Salud. Heredia asegura a este diario que el organismo está en disposición de ofrecer ese apoyo porque en estos momentos tienen una actividad "muy baja". "Es un buen momento antes de que se lleven a cabo nuevos programas", señala y asegura que la "excusa" de la Comunidad de Madrid de que habría que desplazarse a otros centros no era un problema para el organismo ya que sus profesionales "se han desplazado a los centros de día de mayores durante la campaña de la gripe".

La Comunidad de Madrid ya rechazó el pasado verano los servicios de Madrid Salud para apoyar en las labores de rastreo. El concejal de Más Madrid, Miguel Montejo, lo denunció entonces y ha seguido de cerca el nuevo rechazo por parte del Gobierno de Ayuso. Para Montejo, se trata de una cuestión de "fanatismo".

"El fundamentalismo suficientemente desarrollado es indistinguible de la incompetencia. Si no se ponen todos los recursos públicos al servicio de la vacunación, la colaboración privada fracasará, y no tendremos a la población vacunada hasta final de año, en lugar de en verano. No se puede decir que esta sea una política precisamente propicia en defensa de la economía, de la salud, ni de nada", opina el concejal de Más Madrid, el mayoritario de la oposición en el Ayuntamiento de la capital.