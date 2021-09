El Gobierno de Ayuso responsabiliza del discurso de odio a Podemos y Más Madrid y exculpa a Vox

El Partido Popular en Madrid ha utilizado este miércoles la agresión homófoba del pasado domingo en Malasaña para culpar a la izquierda de promover "discursos de odio" y "señalar" a Madrid. A primera hora de la mañana, era el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el que reducía la agresión a una "campaña de la izquierda". Pero unas horas después el consejero de Educación y portavoz de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, daba un paso más y acusaba tanto a Podemos como a Más Madrid de promover en la Asamblea de Madrid "discursos de odio" y el "enfrentamiento de españoles", a la vez que exculpaba a Vox.

El consejero autonómico del Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso ha mostrado el "total rechazo" a la agresión homófoba, pero ha criticado que Más Madrid quiera dejar a Vox fuera de una reunión sobre delitos de odio promovida por la formación sobre esta cuestión a la que han invitado también a Ayuso. En la línea de Almeida, Ossorio ha indicado que al Ejecutivo regional no le gusta que "se utilice" lo ocurrido "como arma de lucha política" por parte de algunos grupos políticos que, ha dicho, buscan "ocultar sus errores".

"No dice bien de aquellos grupos políticos que para ocultar sus problemas, para ocultar sus errores, utilizan estos casos, casos que todos de verdad lamentamos profundamente, detestamos", ha declarado Ossorio desde la Real Casa de Correos. En este punto, el consejero ha acusado a Podemos y Más Madrid de ser los responsables del "discurso de odio, de enfrentamiento de los españoles" desde que llegaron a las instituciones.

"Esta es la realidad, por tanto, que no digan esas cosas cuando soy consciente y llevo muchos años de que el discurso de odio ha sido de Más Madrid y de Podemos. Yo estaba antes en la Asamblea y cuando ellos llegaron ese discurso se acrecentó. Me parece eso penoso y lamentable", ha subrayado. El consejero regional ha sostenido sin embargo que no ha visto en Vox un discurso de odio alguna, como sí ha visto "en los otros dos partidos".

Las polémicas palabras de Ossorio habían estado precedidas por el alcalde de Madrid en una entrevista en Telemadrid, donde ha acusado a las formaciones de izquierda de utilizar la agresión homófoba del pasado domingo en Malasaña para "ensuciar" el nombre de la capital.

"La izquierda quiere ensuciar el nombre de Madrid con fines políticos. Cuando se produce el asesinato de Samuel la manifestación es en Madrid contra Isabel Díaz-Ayuso. Cuando se produce en Huelva, Rita Maestre le echa la culpa al alcalde de Madrid. Es constante el señalamiento a Madrid. Y nadie duda de la entidad y gravedad de los hechos", ha asegurado el regidor.