Almeida acusa a la izquierda de utilizar la agresión homófoba de Malasaña para "ensuciar el nombre de Madrid"

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado este miércoles a las formaciones de izquierda de utilizar la agresión homófoba del pasado domingo en Malasaña para "ensuciar" el nombre de la capital.

"La izquierda quiere ensuciar el nombre de Madrid con fines políticos. Cuando se produce el asesinato de Samuel la manifestación es en Madrid contra Isabel Díaz-Ayuso. Cuando se produce en Huelva, Rita Maestre le echa la culpa al alcalde de Madrid. Es constante el señalamiento a Madrid. Y nadie duda de la entidad y gravedad de los hechos", ha expresado el regidor en una entrevista en 'Telemadrid' en la que ha vuelto a condenar lo sucedido de forma "rotunda".

A continuación Martínez-Almeida ha citado los datos del Ministerio del Interior para asegurar que el número de agresiones homófobas en la capital fue de 40 en 2019, mientras que en Barcelona, en el mismo año, fueron 79, y que "en 2020, Barcelona supera con claridad a Madrid" en este tipo de delitos "lamentables".

Así, el alcalde ha pedido a la izquierda que "haga una oposición constructiva, un debate a la altura de lo que merecen los madrileños", que, ha aseverado, "están cansados de que se los señale como machista, homófobo o turismo de borrachera".

En este punto ha afeado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no presidiera una comisión especial por los delitos de odio. "No vi que se señalara, ni que se dijera que había homofobia, como dicen ahora en Madrid", ha subrayado. "El 30 de mayo en Barcelona hubo una agresión donde se le partieron los dientes por su orientación sexual, y no se ha levantado la misma polvareda por lo que ha pasado aquí en Madrid, donde no cabe una sola agresión homófoba", ha concluido.

La concejala y portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha contestado a las críticas del alcalde a través de su cuenta de Twitter: "Todo tiempo utilizado en criticar a la oposición es tiempo perdido en solucionar el problema. Ante la ola de agresiones homófobas solo hay un camino: actuar."

El Presidente del Grupo Parlamentario de Más Madrid en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, Eduardo Rubiño, también ha reaccionado al señalamiento de Almeida de manera contundente: "Cuando no tienes vergüenza y careces de la altura moral mínima para ser alcalde de Madrid"- comentaba en la misma red social.