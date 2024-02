Un hombre fallece en un centro de urgencias de la localidad madrileña de Majadahonda que no tenía médico

El pasado 27 de enero, en el parking del Centro de Continuidad de Cuidados de Enfermería de Majadahonda Cerro del Aire, un hombre de 72 años falleció una parada cardiorrespiratoria. El centro es uno de los 29 dispositivos de Urgencias Extrahospitalarias que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid decidió reabrir el pasado 27 de octubre de 2022. Cuenta con dos profesionales de enfermería y un celador, pero carece de personal médico. Pero antes de la pandemia dichas urgencias sí contaban con el equipo completo.

Tal y como adelantó a primera hora El Salto y ha confirmado elDiario.es con fuentes de la consejería, todos los profesionales de enfermería acudieron a atender al paciente sin contar con el personal médico que es el que tiene las competencias para realizar un diagnóstico clínico y su correspondiente prescripción de medicación. Tras intentos de reanimación cardiopulmonar y la llegada de la UVI media hora después, tan solo se pudo confirmar el fallecimiento del hombre. Desde la plataforma de profesionales SAR-SUAP han denunciado públicamente lo ocurrido y se preguntan, ante la tragedia de los hechos, el qué hubiera pasado si el centro hubiera estado dotado del equipo completo, como sí estuvo previo a la reorganización de las urgencias extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid.

“Las emergencias deben ser atendidas siempre por un equipo completo y por supuesto bajo un diagnóstico médico, no debiendo apostar únicamente por la llegada rápida de una UVI que por diversas circunstancias no siempre es posible”, afirma la plataforma en el comunicado en el que además apunta que “los profesionales sanitarios no dejarán de denunciar estos hechos públicamente y seguirán luchando para que estas terribles situaciones nunca se vuelvan a producir”.

Consultada por elDiario.es, desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid afirman que “es totalmente falso que la UVI tardase 30 minutos en llegar”, que llegó a “los 8 minutos”. Ante la ausencia de médicos, la institución asegura que carece de personal médico debido a su cercanía con el Hospital Universitario Puerta de Hierro que se encuentra a casi cinco kilómetros y más de diez minutos en coche.

“La actuación de las enfermeras fue implacable, con la llegada de la UVI, las maniobras de reanimación y aplicación de adrenalina, nada más se pudo hacer, su fallecimiento fue fulminante”, asegura la consejería ante la duda incesante de los profesionales sanitarios que se encontraron una situación en la que no tuvieron el personal necesario para actuar correctamente ante una tragedia que culminó con el fallecimiento de un hombre.

“Quien decidió que esos 29 dispositivos pueden funcionar como dispositivos de urgencias extrahospitalarias sin médico, tiene la directa responsabilidad de lo ocurrido en éste y en todos los otros casos que se han ido sucediendo desde la susodicha reorganización”, concluye la plataforma que ha denunciado el acontecimiento a expensas de que en algún momento las urgencias extrahospitalarias vuelvan a contar con personal médico.