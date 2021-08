El juzgado suspende la formación del grupo mixto municipal de los ediles que rompieron con Más Madrid

La formación del grupo mixto en el Ayuntamiento de Madrid se paraliza, queda "en suspenso" con "carácter urgente", tras aceptar un tribunal de lo contencioso-administrativo las medidas cautelarísimas registradas este lunes por Más Madrid, ha informado la formación que encabeza Rita Maestre en un comunicado.

El juzgado de lo contencioso-administrativo numero 30 de Madrid ha firmado un auto este martes, al que ha tenido acceso Europa Press, donde argumenta que acepta las cautelarísimas al concurrir circunstancias de especial urgencia, concretadas por parte de Más Madrid en la convocatoria este viernes de un Pleno extraordinario en el que se modificaría la composición de las comisiones para dar cabida al grupo mixto.

"En tal circunstancia es procedente acceder con carácter urgente a la medida cautelar solicitada por el grupo político recurrente a la vista de la inminencia de dicho Pleno extraordinario y otros que puedan venir de inmediato al ser ejecutiva la resolución impugnada", recoge el auto.

Se refiere el tribunal a las consecuencias económicas de la constitución del grupo mixto, de ajuste y distribución del número de miembros de las distintas comisiones, la modificación de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) de los grupos municipales, otorgamiento de espacios, gastos de material e informáticos, asignación de vehículo oficial, redistribución de vocales en diferentes órganos administrativos y agencias y empresas municipales.

Todo ello "aconseja suspender con ese carácter de urgencia la resolución impugnada", acuerda el auto. El tribunal declara "en suspenso" hasta la resolución definitiva de la medida cautelar una vez que se escuche al Ayuntamiento y a los cuatro concejales de Recupera Madrid, a quienes se les da tres días para que presenten alegaciones.

Más Madrid insiste en que se obvió el informe de la comunidad

El grupo que lidera Maestre ha reiterado su convencimiento de que "la decisión del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de nombrar a estos cuatro concejales como grupo mixto no se ajusta a la legalidad", unido a que "obvia de forma inexplicable el dictamen de la comisión jurídica asesora de la Comunidad de Madrid, que entendió por unanimidad, que estos concejales debían ser considerados no adscritos".

Más Madrid ha pedido al gobierno de Almeida "que no haga uso partidista de las instituciones y que no utilice la creación de este grupo mixto como medida de cambio para conseguir el apoyo que no tiene a través de los grupos legalmente constituidos a su ordenanza de Movilidad". El grupo ha reiterado la necesidad de que todas las formaciones estén unidas "frente al transfuguismo porque supone un peligro para la democracia y mancha las instituciones".