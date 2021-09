La letra pequeña del Gobierno de Almeida y Nacho Cano: un solar a dedo en condiciones ventajosas para el artista

No está decidido que el proyecto de Nacho Cano para su teatro en el distrito de Hortaleza, al noroeste de Madrid, sea una pirámide azteca de 29 metros y nueve plantas. Puede ser una carpa. Las primeras informaciones sobre el proyecto hablaban de un gigantesco escenario vertical desmontable en cuatro años para 1.300 espectadores, que el fundador de Mecano levantaría de forma temporal sobre un solar del Ayuntamiento por 11 millones. La forma del contenedor que albergará el musical con el que Cano pretende homenajear la figura de Hernán Cortés y que recibirá el nombre de Malinche, en honor a la mujer indígena que lo acompañó durante su conquista del imperio azteca, es un misterio. Como casi todo en el proyecto del músico que invita a veranear en sus mansiones a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Los remates exteriores serán de decoración. La imagen final del proyecto todavía está en estudio. De hecho, aún no se sabe si será una pirámide o una carpa. Es una imagen de una infografía que todavía no es definitiva", decía el delegado de Urbanismo, Mariano Fuentes, en una entrevista en la Cadena Ser este viernes.

Lo que sí está confirmado, aunque las autoridades competentes ignoren todo lo demás, es que Nacho Cano hará uso de una macroparcela de 19.500 metros cuadrados que le cede sin concurso público el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, por cuatro años. Se sabe eso y que el compositor invitó a una de sus casas al concejal del distrito Alberto Serrano, de Ciudadanos, nueve meses antes para venderle el proyecto. Este le respondió que ya que todo iba a ser un espectáculo temático, incluido la comida, que probase a incluir jamón además de platos mexicanos para favorecer la fusión. El vídeo de las explicaciones se hizo viral. Y vista la chufla en las redes sociales, ahora la versión oficial es que lo de la pirámide y algunos detalles rocambolescos del proyecto están en el aire.

No así las condiciones del ventajoso trato que el Ayuntamiento de Madrid ha puesto a disposición de un músico, con décadas de buenas relaciones con el PP de Madrid. El expediente del proyecto, al que ha accedido eldiario.es, confirma que no hubo concurso y que el Gobierno de Almeida ha optado por dar facilidades para que el show de Nacho Cano siga adelante. El Ayuntamiento de Madrid ha decidido no cobrar 2.500 metros cuadrados de los 19.500 metros del futuro complejo. Se trata del 13% del terreno que según Cano destinará a zonas verdes. Su solicitud reclamó que esa parte del solar no computase "a efectos del pago del canon". El Ayuntamiento de Madrid aceptó el argumento.

"De acuerdo con la solicitud de ocupación temporal de la parcela, no se valora en este informe la ocupación correspondiente a los 2.500 m2 de la parcela destinados a parque durante el periodo de ocupación", recoge el expediente. La Concejalía de Urbanismo justifica el descuento a elDiario.es argumentando que las zonas verdes "no computan porque no tienen uso lucrativo, no conllevan explotación económica".

No es la única cesión del Gobierno municipal en la tramitación ad hoc para el artista. El Ayuntamiento también ha atendido otra de sus peticiones: la de no cobrar canon durante el tiempo que duren los trabajos para instalar el teatro, que el equipo de Cano ha estimado en nueve meses. Es decir, el solar público estará ocupado cuatro años y nueve meses, pero Cano solo pagará por los cuatro años en que se esté representando el espectáculo. La corporación local no ha atendido la solicitud que hizo Cano de arrendar el terreno a un tercero.

El párking saldrá más barato

La letra pequeña del contrato establece que el compositor de Mecano pagará por 17.000 metros cuadrados: 454.102 euros anuales, 1,8 millones en total. Según figura en el expediente, para el cálculo de esa cantidad el Ayuntamiento de Madrid distingue las superficies en función del uso que la empresa de Cano hará de ellas y las divide en dos: 7.000 metros cuadrados para el escenario y las gradas y 10.000 más que se destinarán al párking, que contará con 400 plazas.

El Gobierno municipal decide en ese sentido cobrar cantidades diferentes por cada una de estas superficies y el resultado es que Cano pagará menos por los 10.000 metros cuadrados destinados a párking que por los 7.000 donde albergará su espectáculo. El artista debe pagar por los cuatro años de la explotación del escenario 1,1 millones, mientras que la cantidad por la superficie del aparcamiento, de 3.000 metros cuadrados más, será de 710.893 euros por los cuatro años. El Ayuntamiento de Madrid calcula esa cantidad en función de lo que cuesta una plaza de párking en superficie en Hortaleza, 37 euros la plaza y la multiplica por 400 (las plazas que tendrá el aparcamiento).

Cambio en la fianza

Otra de los cambios que se aprecia en la tramitación del expediente es una modificación en el cálculo de la fianza que deberá abonar a las arcas municipales. Se trata de una garantía que asegure que el estado de la parcela regresa en las mismas condiciones al Ayuntamiento de Madrid que cuando fue cedida. Por ejemplo, que no sea la corporación local la que tenga que desmontar el escenario cuando el plazo termine, entre otras cuestiones.

Los técnicos municipales fijaron en un primer momento, el 17 de diciembre de 2020, la fianza que la empresa de Nacho Cano – MALINCHE THE MUSICAL SPAIN S.L.– debía pagar por la utilización del terreno un total de 884.339,96 euros (IVA incluido), según un informe de la dirección general de Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Madrid incluido en el papeleo de la contratación. "Dicha garantía responde del correcto estado de la parcela que deberá presentar a la finalización de la autorización de ocupación, ascendiendo su importe a la cantidad de 884.339,96 euros (IVA incluido), de acuerdo con la relación valorada que se adjunta", recoge el documento.

Apenas tres meses después, el 14 de marzo de 2021, el mismo departamento hacía un nuevo cálculo que redujo a menos de la mitad ese importe. Finalmente, la empresa de Cano deberá abonar en concepto de fianza 437.810,89 euros (IVA incluido).

La explicación oficial es que fueron los mismos técnicos municipales los que decidieron hacer la rebaja después de que el 1 de marzo de 2021 "los promotores" aportasen "un nuevo Proyecto en el que se proponen nuevas soluciones constructivas con el fin de facilitar la reversión de los terrenos al estado actual y que por tanto resulte menos onerosa la cuantía económica de las actuaciones para tal fin".

Críticas de Más Madrid

El concejal de Más Madrid Miguel Montejo ha sido uno de los ediles del Ayuntamiento de la capital que más ha buceado en el expediente. La portavoz de la formación, Rita Maestre, no tiene dudas de que toda la operación supone "un escándalo mayúsculo, típico de los gobiernos del PP de Madrid y de la corrupción a la que tienen acostumbrada a los madrileños".

A las sombras que rodean toda la tramitación de este proyecto se une la buena relación que mantiene la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso con el excomponente de Mecano. La dirigente popular ya le otorgó al compositor hace unos meses una de las mayores distinciones de la región: la Gran cruz del 2 de mayo. Y el músico aprovechó el acto para elogiar a la dirigente del PP, arrodillarse ante ella y felicitarla, en nombre de músicos, técnicos y empresarios del sector, por su gestión ante la pandemia. Quedaban dos días para las elecciones. Tres meses después, en agosto, Ayuso pasó sus vacaciones junto al cantante en una chalé de su propiedad en Ibiza.

"Se van de vacaciones y unas semanas después, seguramente no por casualidad, recibe [Nacho Cano] el uso de una parcela pública municipal en pleno mes de agosto sin ningún tipo de concurso público y sin que por tanto otros empresarios puedan presentarse sus proyectos culturales y empresariales para que haya un comité que decida", lamenta Maestre. "Es una adjudicación a dedo a un empresario que tiene vínculos estrechísimos con el PP", recuerda. Las relaciones de Cano con el PP no empiezan con Ayuso.

La portavoz de Más Madrid y líder de la oposición en la capital considera además que el proyecto presentado por Cano "no corresponde a ninguna necesidad del distrito de Hortaleza, una enorme pirámide de más de 30 metros de alto con un macropárking asociado". El tiempo dirá si será pirámide o una gran carpa.

"A mí lo que me contaron es que Nacho viene a perder dinero a Hortaleza. Él lleva más de 10 años con este proyecto y tiene mucha ilusión", admitía en un pleno de distrito del concejal de Ciudadanos Alberto Serrano. La razón de por qué un artista pone en marcha un espectáculo para perder dinero es tal vez el penúltimo misterio de Nacho Cano y su controvertido musical.