Madrid comienza la vacunación contra la viruela del mono con un goteo de citas

La Comunidad de Madrid ha comenzado esta semana a administrar la vacuna contra la viruela del mono. Tras reclamar insistentemente a Sanidad que facilitase vacunas para inmunizar a población de riesgo que aún no haya estado en contacto con el virus, la consejería madrileña ha puesto en marcha un plan por el que inoculará unas 100 dosis al días a aquellos ciudadanos que lo pidan y que cumplan los requisitos establecidos para ser considerados población de riesgo.

En la Comisión de Salud Pública celebrada el martes de la semana pasada, las comunidades autónomas y el ministerio de Sanidad acordaron el reparto de las 5.300 vacunas que llegaron a España a través de la compra gestionada por la Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA) de la Comisión Europea. La Comunidad de Madrid recibirá 1.835 dosis, que ha comenzado a inocular esta semana en una campaña que, a tenor de los pinchazos disponibles y de las 100 dosis diarias que planea la consejería, se alargará hasta mediados de agosto.

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha señalado este mismo martes que se necesitarían unas 6.000 dosis para cubrir la vacunación preexposición en la región, que ha comenzado esta semana sin demasiado promoción por parte de la Comunidad de Madrid. De hecho, desde la consejería han informado del inicio de la campaña a través de una nota de prensa en la que destacaban el contagio de un bebé de siete meses. Este comunicado se ha compartido en la cuenta oficial de Twitter de la consejería, mencionando únicamente el caso del niño, pero la posibilidad de pedir cita no se ha difundido, por el momento, en ninguna cuenta oficial de la Comunidad.

Con 1.577 casos de viruela del mono detectados en la región, la Comunidad de Madrid ha optado por el sistema de autocita. Así, son los propios ciudadanos que quieran vacunarse quienes lo solicitan. Deben cumplir una serie de requisitos para ser considerados población de riesgo. En concreto, señalan desde la consejería, “son personas de 18 a 45 años que mantienen prácticas sexuales de alto riesgo y cumplen con los criterios clínicos establecidos”. Estos criterios son: no haber recibido la vacuna de viruela con anterioridad –de ahí la limitación de edad–, no haber pasado la enfermedad, no haber estado en contacto con un caso positivo en los últimos 10 días, no presentar síntomas ni ninguna contraindicación.

En el comunicado de este miércoles la consejería de Sanidad señalaba que se habían habilitado en el centro de Vacunación de la Comunidad de Madrid “50 huecos diarios que se irán ampliando en función de la demanda”. Este jueves han informado a este medio que “se han duplicado las citas” para “aumentar la capacidad de inmunización y respuesta a la demanda”.

“Madrid es la única comunidad que ha puesto en marcha de una forma rápida y ágil un dispositivo de vacunación ordenado de acceso, teniendo en cuenta las características de la vacuna y las indicaciones aprobadas por la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad”, señalan desde la Consejería, pese a las críticas de algunos usuarios por la falta de difusión de la medida.

Aunque no se había comunicado, la web para pedir cita lleva operativa, al menos, desde el viernes de la semana pasada. No obstante, funciona de manera intermitente, lo que ha generado algunas críticas. Tanto por la rapidez a la que se agotan los huecos disponibles y aparece un mensaje que insta a “intentarlo en los próximos días”, como por la tardanza para recibir el pinchazo una vez que se consigue la cita. Por ejemplo, el pasado viernes solo había turnos disponibles para el 8 de agosto, 24 días después. Este jueves, algunos usuarios han conseguido una cita para el día 9 de ese mes.

Los ciudadanos que cumplan los requisitos y consigan cita deberán acudir a vacunarse al Centro de Vacunación, ubicado en la calle General Oráa. “La Dirección General de Salud Pública ha decidido centralizar la vacunación ante la limitación de dosis asignadas a Madrid.”, señalan desde Sanidad, porque estos sueros tienen “unas características específicas de conservación que requieren su administración en unos lugares adecuados para tal fin”.