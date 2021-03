Más Madrid irá con candidatura propia a las elecciones: "El 5% de las tres listas está garantizado y es la mejor manera de movilizar"

Más Madrid concurrirá con una lista propia encabezada por Mónica García a las elecciones del próximo 4 de mayo. La diputada de la formación rechaza la candidatura unitaria propuesta este lunes por el líder de Podemos, Pablo Iglesias. "Quiero presentarme a las elecciones y ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid. Me apetece, tengo buenas ideas y mucho trabajo a la espalda", asegura Mónica García en un comunicado audiovisual.

"Está claro que todas las opciones superan la barrera del 5% y no hay que tener miedo a que se desperdicie con un solo voto. Disponer de tres opciones con garantía de representación es la mejor forma de movilizar a un Madrid decente y conseguir que ningún voto se quede en casa", defiende García. Y añade: "Si cada uno juega el rol que le toca, siendo responsable y remando al mismo objetivo, no me cabe duda de que sumaremos". "Pondré el alma, corazón y cerebro para curar a Madrid".

Por ello, ha asegurado que la también anestesista que desde Más Madrid apostarán por la cooperación y colaboración con el resto de fuerzas, que se reflejará en una campaña limpia y en "un incuestionable acuerdo de Gobierno" que demuestre a los madrileños que se pueden entender "entre diferentes sin estar condenados a la bronca permanente".

La candidata de Más Madrid considera que "las mujeres sabemos parar a la extrema derecha sin que nadie nos tutele, no podemos sumar a la frivolidad de Ayuso más espectáculo y más testosterona". "Quiero ser presidenta de la Comunidad de Madrid, tengo ganas y estoy preparada", concluye García en el vídeo difundido por la candidata regional.

"Llevo mucho tiempo trabajando en Madrid, he dado la cara en los momentos más complicados de la pandemia en la Asamblea y ante lo más duro de la pandemia en mi hospital, las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos nos pidan que nos apartemos", ha criticado García la oferta de Iglesias de unas primarias abiertas que decidieran el cabeza de cartel.