Más Madrid lleva a la Fiscalía las actas policiales de las residencias de mayores madrileñas durante la COVID

Más Madrid ha presentado este jueves ante la Fiscalía Provincial de Madrid las actas de inspecciones policiales a residencias de mayores de la capital durante los peores momentos de la epidemia de la COVID-19 de 2020. La formación ve posibles delitos de prevaricación, trato degradante y omisión del deber de socorro por la decisión del Gobierno madrileño de no trasladar a los enfermos a los hospitales.

La polémica por las muertes en las residencias ha recobrado intensidad en las últimas semanas tras conocerse que el Gobierno regional trata de evitar en los juzgados que se publique el conjunto de actas de inspecciones a residencias de mayores, en contra de lo que le reclamaba su propio Consejo de Transparencia. Las actas que se presentan ahora ante la fiscalía corresponden a Madrid ciudad, y ya se habían publicado previamente en algún caso por varios medios, entre ellos elDiario.es. En total son 198 documentos.

“Ayuso reconoció en el pleno de la Asamblea [de Madrid] su responsabilidad con los protocolos de la vergüenza y además alardea de su gestión”, ha criticado Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, en declaraciones a los medios al presentar la documentación. La presidenta regional enardeció un poco más los ánimos de los familiares de residentes y la oposición tras sostener en el Legislativo madrileño que era prácticamente indiferente trasladar a los mayores a los hospitales o no.

El escrito de Más Madrid recoge varios episodios, entre ellos el de la directora de una residencia del distrito de Fuencarral – El Pardo que tuvo a mayores fallecidos en las instalaciones durante 72 horas tras no admitirse derivaciones y con una directora que “se derrumba y manifiesta el absoluto abandono de las instituciones públicas”, según el acta en cuestión. “No iban a morir igual porque no iban a morir todos, y desde luego no en las condiciones en las que lo hicieron”, ha remachado Bergerot.