Más Madrid y Vox recurren la Ordenanza de Movilidad aprobada por Almeida que eliminó Madrid Central

El grupo municipal de Más Madrid ha presentado este miércoles un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el artículo 23 de la Ordenanza de Movilidad Sostenible que fue aprobada el pasado mes de septiembre en el Pleno del Ayuntamiento con los votos de PP, Ciudadanos y el apoyo de los cuatro ediles disidentes carmenistas de Recupera Madrid, que conforman ahora el Grupo Mixto. Según argumenta el principal grupo de la oposición, la eliminación de Madrid Central y su sustitución por una zona de bajas emisiones fake "va en contra del principio de no regresión ambiental que viene recogido en el Acuerdo de París y en la Ley de Cambio Climático".

“Almeida no puede ir contra los acuerdos europeos y no puede pasar por encima de la salud de los madrileños por su obsesión por el coche”, ha afirmado la portavoz de este grupo, Rita Maestre, quien ha añadido que “este gobierno no está defendiendo la salud de los madrileños, sino un modelo de ciudad antiguo y gris”. Para Maestre, los resultados ya se están viendo: “Tenemos una ciudad llena de humo, atascos, contaminación, y esto no es inevitable, se puede cambiar y se debe cambiar, pero no hay grúas gigantes que pongan fin al hecho de que Madrid es la ciudad europea con más muertes por el aire contaminado de los coches. Si a Almeida eso no le importa, a nosotros sí, por eso vamos a acudir a los tribunales a defender el derecho a la salud y a tener una ciudad más amable y verde”, ha advertido después. .

Junto a Maestre han acudido a presentar el recurso la concejala Esther Gómez y la diputada de Más País-Equo e impulsora de Madrid Central, Inés Sabanés. Las dos han insistido en la importancia del principio de no regresión ambiental, que lo que dice “es que no se pueden dar pasos atrás en la legislación medioambiental, como ha sucedido con Madrid Central, y menos sin ninguna justificación, como en este caso". "La salud no se rebaja", ha sentenciado Gómez, que ha señalado que el objetivo de su grupo es que la zona de bajas emisiones de Centro "vuelva a como era inicialmente y suponga una verdadera protección”.

Por su parte Sabanés ha lamentado que “mientras en todas las capitales europeas se invierte en tener una ciudad más sostenible, verde y saludable, en Madrid se den pasos atrás”. “Madrid Central era el inicio para caminar hacia una ciudad más saludable y que hiciera frente a la emergencia climática, pero esto al Gobierno del PP y Ciudadanos parece que le da igual”, ha añadido la diputada, que ha puesto el foco en las reivindicaciones de colectivos y jóvenes en la Cumbre del Clima de Glasgow, la COP26. "Menos bla bla bla, menos palabrería y más actuar", ha dicho, parafraseando a la líder medioambiental Greta Thunberg.

Madrid, la ciudad de Europa con más muertes al año por contaminación

Según recuerda en grupo de Rita Maestre, Madrid es "la ciudad en la que se producen más muertes relacionadas con la contaminación de toda Europa, 3.700 muertes evitables al año". Y lamentan que con la nueva ordenanza de Almeida "se podrá dar permiso a 57.000 coches más de forma permanente para que puedan circular por la zona centro de Madrid", una medida que supondrá dar pasos atrás en los avances conseguidos para la protección del medio ambiente y la salud. También han recordado que "hay un informe de la Comunidad de Madrid que reconoce ese retroceso y que hasta el propio alcalde lo ha llegado a admitir en Pleno". "Asimismo -añaden los ediles- el informe de la Universidad Politécnica de Madrid, que analiza Madrid 360, tampoco garantiza una mejora en la reducción de emisiones respecto al Plan A de Calidad del Aire".

Madrid Central entró en vigor el 30 de noviembre de 2018 y permitió que la única estación de medición de la contaminación del distrito Centro comenzara a cumplir los niveles permitidos por la legislación europea y nacional. "En un estudio sobre su primer mes de funcionamiento, se calculó que dejó de emitir un 38% de las emisiones de NO2 y un 14,2% de las de CO2. Además, en su primer año de funcionamiento la contaminación bajó un 22% en Madrid Central y un 10% en el conjunto de la ciudad", insiste en un comunicado Más Madrid.

Vox también recurre la Ordenanza y pide cautelarísimas

Se da la circunstancia de que este miércoles también el Grupo Municipal Vox en el Ayuntamineto de Madrid ha decidido acudir ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para denunciar las presuntas "irregularidades" de la Ordenanza de Movilidad de Almeida.El grupo de extrema derecha que lidera Javier Ortega Smith, ha solicitado a este tribunal la suspensión cautelarísima de la normativa por considerar que contiene "deficiencias muy importantes".

Para Ortega Smith hay suficientes razones para la presentación del recurso por las "mentiras, la injusticia social" y por su "ilegalidad", dado que la Ordenanza fue aprobada gracias al grupo mixto, cuya creación también han impugnado ante los tribunales y a los que se ha referido como "esos comunistas que nadie ha votado para que le aprueben la Ordenanza y, suponemos que también los Presupuestos" .

Después de lamentar que Almeida se haya saltado el pacto de investidura firmado al inicio de la legislatura con su grupo, que incluia la derogacion de Madrid Central, el portavoz de Vox ha cargado contra el alcalde al que ha llamado "trilero de la política" por haber "cambiado el nombre de Madrid Central y le ha puesto Madrid 360, ampliandolo, y ya tiene previsto en los Presupuestos recaudar 200 millones de los sufridos madrileños". "Estos pijo-progres piensan que los puede comprar todo el mundo", ha zanjado Ortega Smith.

El alcalde Almeida les replica

Poco después, el alcalde ha respondido a su principal socio municipal y también indirectamente a Más Madrid asegurando que "tienen toda la libertad" para interponer el recurso pero ha defendido la Ordenanza porque a su juicio se ha hecho de manera "cuidadosa". "Será atacado, pero una reflexión: aquellos que nos acusan de pactar con los 'comunixtos' -como Vox llama a los ediles de Recupera Madrid- tienen la misma estrategia que Más Madrid con la ordenanza de Movilidad y no tienen problema en abrir un frente judicial conjunto". "Que cada cual que saque sus propias conclusiones", ha contraatacado el regidor madrileño.