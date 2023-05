Los médicos con contratos temporales van a la huelga en Madrid: suponen el 50% en todas las especialidades

El conflicto por la sanidad pública en Madrid está lejos de quedar zanjado como pretende el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Más de 3.600 profesionales médicos y facultativos hospitalarios no fijos de la región están llamados a una huelga que comenzará este 4 de mayo y que se repetirá cada martes y jueves. Como denuncian, la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso lidera el porcentaje de médicos con contratos temporales, alcanzando en más de la mitad de las especialidades el 53,9%. De ellos, el 13,5% tienen más de 60 años y se jubilarán con contratos no fijos en los próximos años.

Las denuncias por las condiciones precarias de los médicos han sido una constante a lo largo de los años en la Comunidad de Madrid. Contratos de meses, semanas e incluso días, con altas y bajas los fines de semana para no tener que pagarles. El Servicio Madrileño de Salud (Sermas) se nutre hoy por hoy de contratos no fijos. En estos momentos, estos puestos alcanzan el 44% del total: de los 17.667 facultativos, 5.872 son interinos y más de 1.900, eventuales. Por especialidades, la medicina familiar alcanza el 80% de los médicos temporales; la psicología, el 85%; la oncología médica, el 72%; y la geriatría, el 71%. El resto de especialidades está entre el 40 y el 60% de trabajadores temporales.

“Contratos de tres semanas, de una semana, si tienes suerte de unos tres meses y uno de seis meses por el COVID muy extraordinario”. “Al final es siempre estar dispuesto a ellos y si te niegas vuelves a la casilla de salida, sin puntos en la bolsa. No puedes coger viajes para vacaciones porque estás a expensas de que te llamen”, denuncia Nuria, afectada por este tipo de política laboral impulsada por el Gobierno regional durante años.

Preguntada por la situación de la sanidad madrileña, la presidenta Isabel Díaz Ayuso aseguró este miércoles en la Cadena Ser que desde su Gobierno no se ha dejado de trabajar “para asentar el empleo y acabar con la temporalidad que estaba en la mayoría de los contratos”. “De hecho, el 84% de los mismos ya serán para siempre fijos, no tendrán que estar concatenando bajas y altas de meses, de semanas, que a mí eso me parecía que era totalmente insostenible”, aseguraba.

Apoyados por sindicatos y asociaciones

Pero aunque Ayuso repite constantemente que están terminando con la temporalidad, la realidad es muy diferente, según denuncian los médicos. Los sanitarios, explican, van a la huelga que comienza este jueves ante la negativa del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de anular la oferta pública de empleo 2018-2019 con el objetivo de acabar con la precariedad por temporalidad y “liberar esas 3.247 plazas para que se estabilicen por concurso de méritos los médicos y otros facultativos de Madrid, cuyos contratos se hayan fuera de la ley por temporalidad injustificadamente prolongada”, explican desde la Plataforma de Médicos y Facultativos No Fijos de Madrid. Sindicatos como Amyts, el mayoritario de médicos, o la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) apoyan los paros.

“Ninguno queremos iniciar una nueva huelga. Ninguno queremos estar en la calle, en lugar de en nuestras consultas. Pero la situación es insostenible”, lamentan los sanitarios. Los médicos se quieren dirigir también a la ciudadanía después de que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid les hayan atacado asegurando que sus protestas son “políticas” y responden a intereses “ideológicos”.

“Queremos decirles a los ciudadanos que antes de estar aquí hemos pasado tiempo en los despachos buscando una solución. ¿Saben qué ha pasado? Que confiamos en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y nos mintieron”, aseguran. “Usaron la confianza que les prestamos cuando nos dijeron que solucionar la precariedad en la que nos encontramos era una causa justa y que iban a hacerlo, para no hacer finalmente nada. Nos dijeron 'lleváis razón', pero no hicieron nada. Y el tiempo ya corre en nuestra contra”, lamentan. “Reiteramos que uno de los principales problemas de la sanidad en Madrid es la elevada temporalidad en el empleo, y entre los médicos y facultativos de atención especializada del Sermas supera la mitad de la plantilla. La Sanidad pública madrileña no puede, no debe, sostenerse sobre médicos precarizados”, insisten.

En marzo de 2022, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso puso fin a los llamados contratos COVID de médicos, enfermeros, auxiliares y celadores que fueron contratados en 2020 para reforzar un sistema sanitario totalmente desbordado por el impacto de la pandemia de coronavirus. De estos 11.000 contratados, 6.000 se fueron directamente a las filas del paro y a los 5.000 restantes la Comunidad de Madrid los mantuvo con contratos temporales. La Consejería de Sanidad prometió además que estabilizaría “como personal interino a otros 1.300 profesionales que hasta ahora desempeñaban sus funciones como personal eventual en la red del Servicio Madrileño de Salud (Sermas)”. Esta promesa no se cumplió.

La crisis por la sanidad pública en Madrid vuelve así a la primera línea de la política madrileña cuando quedan apenas días para que comience la campaña de las elecciones autonómicas del 28 de mayo. El conflicto abierto entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y los sanitarios ante la falta real de facultativos, las condiciones precarias y la sobrecarga de trabajo están lejos de desencallarse. Ahora, son los médicos con contratos temporales durante años los que dicen basta.