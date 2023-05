Las mentiras de Ayuso sobre el veto a Bolaños, la sanidad, las residencias y la ley de vivienda

Un día después del choque institucional entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y Ejecutivo central por la festividad del Dos de Mayo, día de la Comunidad de Madrid, la presidenta regional ha concedido este miércoles una entrevista a la Cadena Ser en la que ha justificado que su equipo impidiera al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, subir a la tribuna presidencial del desfile cívico militar. Ayuso ha defendido que Bolaños fue a “provocar” y solo quiso “reventar” el evento, en una intervención de la dirigente madrileña que ha estado plagada de mentiras tanto sobre el acto del Dos de Mayo, como sobre otras cuestiones como la contratación pública, las residencias o la sanidad.

“En los actos institucionales de los gobiernos autonómicos no hay ministros. Normalmente no hay ministros, puesto que es un día del gobierno autonómico”.

La presidenta regional ha insistido en varias ocasiones en que el acto del Dos de Mayo es un “día del gobierno autonómico”, pero la realidad es que es el día de todos los madrileños. También ha asegurado que ese día “no hay ministros”, a la vez que ha reconocido que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se invitó a la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, que, por motivos de agenda no pudo asistir. En su lugar, se informó a protocolo de la Comunidad de Madrid que asistirían el ministro Félix Bolaños y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Además, si se repasa la hemeroteca, el propio Bolaños acudió el año pasado a este mismo evento. En años anteriores, como en 2018, con Ángel Garrido de presidente autonómico, estuvieron Soraya Sáenz de Santamaría y la entonces ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Ese año, las dos subieron a la tribuna durante el desfile militar.

“En todo momento, [el ministro Bolaños] se dirigió al protocolo de la Comunidad de Madrid dando por sentado que venía a presidir el evento y entonces le explicamos que no estaba ni siquiera invitado, que para empezar hay que estarlo”.

Es completamente falso que en algún momento Bolaños haya pretendido presidir el acto. Según ha podido comprobar elDiario.es, desde el equipo del ministro informaron de que asistiría junto a la ministra de Defensa en sustitución de Isabel Rodríguez. En ninguna de las comunicaciones Bolaños asegura que quiera presidir el acto. Es más, hace un año estuvo y ni presidió el acto ni hubo ningún problema.

“La candidata ahora al Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, no confirmó, se presentó y tuvo su silla como muchos diputados socialistas”.

También es falso que la exministra Reyes Maroto, hoy candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, no confirmase su asistencia. El equipo de Maroto ha remitido a los medios de comunicación el mensaje que envió a los responsables de protocolo de la Comunidad de Madrid confirmando la asistencia.

“Cada casa tiene sus normas”.

Como “casa”, Ayuso se refiere a la Comunidad de Madrid. Pero no es cierto que cada una tenga sus normas. Es el Real Decreto 2099/1983 el que regula el protocolo de todo acto institucional. En este protocolo se especifica que los ministros –en plural– van antes que el jefe de la oposición en las tribunas oficiales.

“Si fuera una cuestión electoral, ¿a mí me hace falta? ¿estoy en una posición como para que me haga falta algo de esto? Yo creo que no”.

Para no necesitar la polémica sobre la asistencia de Bolaños a los actos del Dos de Mayo, Ayuso no hace más que alimentarla. Empezó el fin de semana a través del secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, continuó la mañana del martes con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida llamando “okupa” al ministro, y la ha continuado ella misma este miércoles durante la entrevista y en un acto posterior. Ayuso ha basado todo su capital político en el choque constante con el Gobierno de Pedro Sánchez que alimenta en cada ocasión.

“Intento acudir a todos los medios donde me invitan, cosa que no hacen todos los políticos”.

Durante la entrevista, la periodista Ángels Barceló ha pedido a la presidenta regional que acuda a más a la Cadena Ser a ser entrevistada. Ayuso ha asegurado que va a todos los medios que se le invita, algo que es falso: en elDiario.es hemos querido entrevistarla pero nunca ha sido posible. La primera vez que desde esta redacción se le solicitó una entrevista fue durante la campaña de 2019. Desde entonces, siempre se ha negado a responder a las preguntas de elDiario.es.

“Estamos acostumbrando a que el presidente del Gobierno intervenga hasta el precio de las viviendas de todos los españoles”.

La presidenta regional se refiere a la ley de vivienda aprobada la semana pasada en el Congreso de los Diputados con mayoría absoluta tras un acuerdo con ERC y EH Bildu, consensuado previamente por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Pedro Sánchez no decide el precio de las viviendas, como asegura Ayuso, lo que establece la ley son topes para el alquiler en las zonas más tensionadas de las ciudades donde los precios se han disparado, sobre todo en Madrid o Barcelona. En cualquier caso, son las comunidades autónomas las que decidirán si aplican este punto de la ley y Madrid ya ha avanzado que no lo hará.

“Presido una comunidad que siempre ha tenido la mejor sanidad. Dicho por la Unión Europea, éramos los segundos, ahora los primeros, la mejor de Europa”.

Es una mentira recurrente de Ayuso y su gobierno y que ha repetido hasta el líder del PP Alberto Núñez Feijóo. La sanidad de Madrid no es la “mejor de toda España” según un estudio de la Unión Europea, como ha dicho Ayuso. El informe existe, pero no estudia la calidad de los servicios públicos en materia de sanidad, sino que evalúa otras estadísticas, como el número de muertes en carretera o la tasa de suicidio de una región.

El Índice de Competitividad Regional (ICR) que ha publicado la Comisión Europea con datos de 2022 no habla del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid, como ha dado a entender el líder de los populares, sino de health, que al español se traduce como 'salud', no sanidad. Lo que se analiza en este punto es el número de muertes en carretera, la esperanza de vida, la mortalidad infantil, el ratio de muertes por cáncer o por enfermedades cardíacas y el ratio de suicidios, pero no menciona aspectos del sistema como las listas de espera, el ratio de pacientes por médico o el gasto por habitante en servicios sanitarios.

Madrid es además la región que menos invierte en sanidad por habitante. En Sanidad, el gasto por habitante lo lidera Asturias (1.931 euros), seguida de Euskadi (1.898), Navarra (1.888) y Castilla y León (1.811); a la cola, están Madrid (1.171), Catalunya (1.246), Andalucía (1.373) y Murcia (1.436).

“Las administraciones tenemos poco margen de maniobra por la ley de contratos que nos obliga siempre a acceder a aquel cuya oferta es más económica, algo que a mí me parece que no es correcto porque se dan situaciones como estas”.

Ayuso vuelve a mentir. En esta afirmación la dirigente del PP se refiere a los contratos de alimentación de las algunas de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, como es la residencia Francisco de Vitoria, en Alcalá de Henares, donde los familiares han denunciado a mala calidad de la comida. Pero es radicalmente falso que las administraciones no tengan “margen” y que la ley obligue a la oferta “más económica”. De hecho, la ley estipula que se considerará la oferta que establezca una mayor “calidad-precio”, pero en ningún caso la más económica. Además, los pliegos de los contratos los hace cada administración y pueden primar los criterios que elijan con diferentes cláusulas que estipulen criterios de calidad para que el precio no sea determinante.

“Veo que tiene tanta información que me gustaría saber qué hizo él”.

Ayuso se refiere a su exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, al que le deseó la imputación cuando fue a testificar por los protocolos que impidieron el traslado de ancianos de las residencias a los hospitales durante lo peor de la pandemia. Según la presidenta regional, no hizo nada. Pero la realidad es que Reyero advirtió de esos protocolos al consejero de Sanidad y también propuso trasladar a los ancianos que se pudiera a Ifema, para que fueran atendidos allí con personal médico. El hospital de campaña se usó sin embargo para pacientes leves y Ayuso lo utilizó como ejemplo de gestión.