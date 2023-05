Ayuso afirma tener derecho a vetar a Bolaños en el Dos de Mayo y le acusa de “provocar” para “reventar el acto”

Isabel Díaz Ayuso ha justificado este miércoles el veto al ministro Félix Bolaños en la tribuna del desfile cívico militar durante la celebración con motivo del Dos de Mayo este martes asegurando que “no es un día para ministros, es un día del Gobierno autonómico”. Ayuso ha defendido que Bolaños no estaba invitado y que solo fue a “provocar” y a “reventar” el acto. “Lo que no puede pretender el Gobierno es avasallarlo todo”, ha insistido.

“No es un día para ministros, es un día del Gobierno autonómico. Hemos tratado el dos de mayo como un día nacional, pero es el día de un Gobierno regional”, ha señalado un día después del choque institucional en una entrevista en la Cadena Se para defender que su jefa de protocolo impidiera el paso a un acto oficial a un ministro del Gobierno. “Es un día de la Comunidad de Madrid, ¿dónde queda mi voluntad como presidenta autonómica?”. Y ha zanjado: “El ministro Bolaños no estaba invitado. Fue en calidad de provocación”.

La presidenta madrileña ha demostrado a lo largo de la entrevista que se toma cada decisión como un pulso al Gobierno central, con vencedores y vencidos, en un pulso que no está dispuesta a bajar los decibelios.

“Nos exige que tengamos que rendirnos y ni siquiera ser escuchados, y no atender ni al protocolo ni a las invitaciones que nosotros consideramos”, ha insistido mientras ha defendido que el Gobierno intenta “avasallarlo todo”. “La responsable de protocolo llevaba varios días advirtiendo al equipo de Bolaños que no estaban haciendo las cosas correctamente, que estaban dando por sentado que tenían que venir a presidir”, ha asegurado afirmando algo que no es cierto, que Bolaños quería presidir el acto.

A pesar de alimentar el enfrentamiento en cada oportunidad, Ayuso ha defendido que el choque institucional no mejora sus expectativas electorales porque ya son buenas. ¿Estoy en una posición –en referencia a las encuestas– como para que me haga falta algo de esto? Creo que no“.