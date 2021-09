Nacho Cano: "Ese terreno estaba muerto de risa y de mi musical puede salir la próxima Penélope Cruz"

El músico Nacho Cano ha acusado a Más Madrid de orquestar una campaña en su contra por el proyecto cultural que va a montar en una parcela en Hortaleza. "Es un terreno que no se ha usado nunca. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? ¿Qué se me ataca porque yo he apoyado a Ayuso? Realmente, esa es la cuestión", ha dicho en una entrevista en Europa Press.

El solar, que se encuentra en Hortaleza, tiene 19.500 metros cuadrados y en él podrá proyectar su espectáculo durante los próximos cuatro años. Las condiciones han sido ventajosas para el artista: el Consistorio se lo ha adjudicado sin concurso, según pudo comprobar elDiario.es, y además le ha eximido de pagar la renta durante los nueve meses que dure el montaje del teatro. Tampoco tendrá que abonar el precio de 2.500 metros del total de los que componen el futuro complejo: es el 13% del terreno. Cano afirma que se destinará a zonas verdes.

Más Madrid ve sombras de corrupción en una operación hecha a medida para el músico, con décadas de buenas relaciones con el PP de Madrid, que defiende que de su teatro "puede salir la próxima Penélope Cruz o Inma Cuesta" y que dice que con él va a crear "165 puestos de trabajo directos y 500 indirectos": "Pago al Ayuntamiento un millón de euros ya de entrada para los ciudadanos de Madrid, ¿dónde está el problema?"

Nacho Cano ha defendido que la campaña "viene orquestada por Más Madrid, especialmente por Mónica García". Así, ha añadido que le encantaría invitarla "a algún ensayo para que escriba sobre el trabajo y esfuerzo que se hace, para que vea lo difícil que es escribir una canción y lo fácil que es escribir un tuit y tumbar un proyecto". "Le va a encantar ya que son casi todos son de izquierdas, porque hasta que he venido yo los artistas solo podían ser de izquierdas en este país", ha expresado a renglón seguido.

"El mensaje que se está mandando no es este, el mensaje que se manda es: señores de la cultura y artistas, no os salgáis del pensamiento habitual que mira lo que le está pasando a Nacho Cano", ha incidido el músico, que ha insistido en que si el objetivo es "arremeter contra Ayuso" usándole a él por su apoyo a la presidenta regional "se lo deberían pensar dos veces".

"¿Cómo no voy a apoyar a Ayuso si ha mantenido los teatros abiertos?" ha querido dejar claro defendiéndose de las críticas. Además ha asegurado que aunque Ayuso perteneciera a Podemos también la hubiera apoyado si hubiera abierto los teatros.

También ha agradecido a la presidenta de la Comunidad de Madrid su labor para "conservar la esencia de la región" durante la pandemia.

Cano dejó clara su admiración por Ayuso el pasado 2 de mayo, cuando tras ser galardonado con la Gran Cruz del 2 de Mayo aseguró que quien la merecía era la presidenta de la Comunidad por ser "valiente" y "abrir los teatros".