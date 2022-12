Nueve personas hospitalizadas tras el incendio de un edificio ocupado en Villalba

Nueve personas han acabado hospitalizadas por intoxicación después de escapar de un incendio que ha afectado a un edificio abandonado y ocupado desde hace dos años en Collado Villalba. El fuego se inició alrededor de las 07.30 horas de este miércoles en un inmueble situado en el número 13 de la Calle Real, por causas que aún se desconocen, y ha afectado a las 86 viviendas distribuidas en dos bloques.

La Asamblea de Vivienda de Villalba, que dio a conocer la noticia a través de un comunicado, asegura que el incendio empezó en las zonas comunes del edificio, donde se originaron cinco focos por medio de gasolina. “Han intentado quemar vivas a un centenar de personas. Condenamos este atentado, que lo único que buscaba era quemar a varias decenas de familias que habitan un edificio abandonado”, indican en un comunicado. Sin embargo, la Guardia Civil aún no ha podido confirmar si el incendio fue premeditado o accidental, al no haberse concluido las investigaciones.

El edificio, de propiedad de la SAREB, se encontraba en estado de abandono desde hace poco más de una década. En los últimos dos años se instalaron en sus viviendas varias decenas de familias. Según los cálculos de la Asamblea de Vivienda, actualmente viven allí unas 140 personas sin recursos económicos.

“Si no fuera por los bomberos, algunos de nosotros no estaríamos vivos”, ha declarado antes los periodistas una vecina identificada como Sonia, que fue de las primeras en dar la alarma esta mañana tras despertarse con la vivienda llena de humo. “Hemos pasado muchísimo miedo. Las campañas de estigmatización contra la gente pobre y que okupa porque no sabe dónde quedarse funcionan. La prueba es que hoy han intentado quemarnos vivos”.

Los vecinos señalan que se despertaron por el olor a quemado y se encontraron con las viviendas llenas de humo. Empezaron a dar la alarma para despertar a todo el bloque y llamaron a los bomberos, que cuando llegaron evacuaron a varios residentes por el tiro de la escalera, que pocos minutos después estaba inundada de humo. “La gente tuvo que salir en pijama o con lo que tenía puesto. Y solo para descubrir que al volver a casa lo habían perdido todo”, explica Pablo López, de la Asamblea de Vivienda, que esta mañana ha prestado ayuda a los habitantes del inmueble.

Los operarios del SUMMA112 han atendido a una decena de personas, todas con intoxicación leve por inhalación de humo. Finalmente, han trasladado en ambulancia a siete personas, cuatro al Hospital Puerta de Hierro y tres al Hospital de Villalba, mientras que los otros dos vecinos han sido dados de alta en el lugar. A pesar de no haber reportado daños estructurales, el edificio permanece en parte precintado, y unas 20 familias no podrán volver a dormir en sus viviendas esta noche a causa de la presencia de humo.

Campaña contra la okupación

La Asamblea de Vivienda de Villalba ha denunciado a través de un comunicado que el siniestro es el resultado de “varios años de señalamientos público de este edificio por parte del Ayuntamiento”, además de ser parte de “una campaña de criminalización de la pobreza” que tendría su origen en la creación de la Oficina Municipal Antiocupación, ahora cerrada.

“Mientras unos señalan, otros prenden la mecha”, continua el comunicado. También acusan al Ayuntamiento, encabezado por la popular Mariola Vargas, de no ofrecer ninguna medida para realojar a las familias que han perdido sus casas y todas sus pertenencias. “Sabemos que hay más bloques de la SAREB en Villalba, edificios que podrían habilitarse como vivienda si el Ayuntamiento tuviera intención de negociar con una entidad semipública cuyas deudas estamos pagando entre todos”.