Ola de robos en Majadahonda: los comerciantes claman contra la inseguridad en un feudo acomodado de la derecha

Una oleada de delitos ha interrumpido la aparente tranquilidad de Majadahonda, uno de los municipios con más renta de España y feudo tradicional de la derecha desde hace treinta años. Más de 36 robos en menos de dos meses han hecho cundir el pánico entre los comerciantes locales de esta ciudad de 70.000 habitantes. Los espisodios que se repiten desde principio de año han dejado una imagen insólita: asociaciones de comerciantes y hosteleros manifestándose ante el Gobierno local de PP y Vox por la inseguridad ciudadana, una de las banderas electorales de la derecha.

Situado a media hora en coche desde la ciudad de Madrid y con una renta media per cápita de 55.000 euros, Majadahonda es un próspero municipio residencial donde los ‘populares’ gobiernan de forma ininterrumpida desde hace tres décadas. Su alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, niega que haya un problema de seguridad: “Es un municipio seguro, de los más seguros de la Comunidad de Madrid”.

La oleada de robos se inició el pasado 5 de febrero. “Empezaron con la hostelería, pero luego pasaron a robar en ópticas, peluquería, tiendas de alimentación… Se llevaban la caja registradora con la pantalla y lo que había dentro. A los 40 segundos de haber entrado ya estaban fuera corriendo”, explica Fernando de Frutos, presidente de la Asociación de Hosteleros de Majadahonda.

La semana siguiente se contabilizaron entre unos 50 y 60 robos, según esta asociación, todos con la misma modalidad: reventar el cristal de los comercios con la tapa de una alcantarilla. “Empezamos a dejar muy poco cambio en la caja, en algunos casos no se han llevado más de 200 euros”, recuerda De Frutos. “Lo siguiente fue juntarnos en la plaza del Ayuntamiento para denunciar la situación y pedir más controles. No se puede vivir con el miedo de quién va a ser el siguiente en sufrir un robo”.

La Guardia Civil, que es la encargada de las investigaciones, cifra en 36 los robos con fuerza denunciados en los últimos dos meses, el primero de los cuales tiene fecha el 12 de enero. Los cuerpos de seguridad dicen tener “perfectamente identificados” a los autores, e incluso hubo detenciones a finales de febrero, tal como confirmó la Delegada de Gobierno de la Comunidad de Madrid, Mercedes González. No obstante, no se han hecho públicos los datos de los presuntos culpables. Desde entonces la situación parece haber mejorado.

Majadahonda registra los peores datos de criminalidad de toda la zona Noroeste. Datos que no tienen comparación con municipios cercanos David Rodríguez — Concejal y candidato socialista a la alcaldía

El alcalde Álvarez Ustarroz –que por decisión del PP regional no será el candidato en las elecciones de mayo– insiste en restar importancia a lo ocurrido, recordando que no es la primera vez que algo así pasa en la ciudad: “Se trata de una circunstancia puntual que se está consiguiendo controlar y que ya había ocurrido en alguna otra ocasión, la última hace más o menos un año, con la única diferencia de que en aquel momento no se le prestó atención mediática”.

Uno de los comercios más golpeados fue la tienda Fotografiarte. Su propietario, Mario Arias, compartió dos videos en las redes sociales donde hablaba del robo de material fotográfico por un valor de “entre 100.000 y 200.000 euros”, una pérdida mucho más elevada con respeto a las de otros comercios. En la primera publicación hacía un llamamiento a los fotógrafos para que no comprasen material en el mercado negro, donde, sospecha, acaba la mercancía robada en comercios como el suyo. A los tres días, volvió a denunciar en las redes un segundo intento de robo, aunque esta vez los ladrones no tuvieron éxito.

Nos han robado !!! Ojo a la compra de material fotográfico de dudosa procedencia pic.twitter.com/i7x7o5ZZhY — Fotografiarte (@FOTOGRAFIARTE2) 18 de febrero de 2023

Desde el Círculo de Empresarios local, que el pasado martes convocó una manifestación para condenar la espiral de robos, aseguran no estar preocupados por la seguridad en el municipio. “Se están poniendo muchos medios, estamos tranquilos en este aspecto. El problema lo tenemos en los juzgados, porque estas detenciones no surten efecto. A los pocos días ya están otra vez en la calle robando”, afirma una portavoz.

Un asunto “puntual”

David Rodríguez, concejal y candidato socialista a la alcaldía, denuncia la “falta de transparencia e información” por parte del Gobierno municipal. “Es cierto que esta legislatura ha reforzado la plantilla de los cuerpos de seguridad, pero venimos arrastrando un déficit importante desde antes, cuando no se cubrían bajas”, agrega. “También intentamos abordar el tema de la seguridad durante un pleno, pero el Partido Popular y Vox han tumbado la moción”.

Durante el pleno del pasado 23 de febrero, Ciudadanos, el principal partido de la oposición, llevó una moción de urgencia para debatir sobre el estado de seguridad de Majadahonda. El primero en hablar fue el portavoz de Vox, Pablo Pérez, quien votó en contra al considerar poco útil abordar el tema. “Una de las primeras cosas que nos han trasladado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es no hacer precisamente esto: abrir un debate en este pleno al respecto, con una oleada de robos que es una cosa puntual”, defendió Pérez.

También el concejal de Seguridad y portavoz de los populares, Ángel Alonso, restó importancia al asunto. “Votamos en contra porque creemos que lo urgente es apoyar a nuestros comercios y defenderlos. La urgencia es apoyar a la Policía Local y Guardia Civil”.

Cabe destacar que el alcalde presidió una Junta Local de Seguridad extraordinaria tan solo un día después de celebrar este pleno, durante la cual se analizaron, precisamente, las acciones puestas en marcha para atajar la oleada de robos.

Un 16% más de robos en un año

Los vecinos de la localidad viven de forma distinta esta oleada de robos. Algunos no se sorprenden, y recuerdan que algo similar pasó ya hace un par de años. “Pasó más o menos lo mismo. Había un grupo que se dedicaba a entrar en casa de la gente o a robar en los comercios”, recuerda Manuela Rodríguez, vecina de la zona céntrica de la ciudad. “Los agentes de seguridad los detuvieron y volvió la normalidad. Majadahonda es un lugar muy tranquilo, todo funciona súper bien”.

La amiga que la acompaña, sin embargo, no está de acuerdo con esta visión “idílica” de la vida en el municipio. “A mí me parece que las cosas han empeorado en los últimos años. Se trata de cosas pequeñas, sigue siendo una ciudad segura. Pero es verdad que tengo conocidos a los cuales les han robado”, explica.

Las infracciones penales se vienen disparando en Majadahonda desde 2020, según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior

Según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, las infracciones penales se vienen disparando en Majadahonda desde 2020. Justamente en esta época, los comerciantes recuerdan otra oleada de robos similar a las que se ha sufrido en los últimos dos meses. El tercer trimestre del 2022, las infracciones subieron un 14,6% con respecto al mismo periodo del año anterior. En el caso específico de los robos con fuerza, la variación es de un 16,4%.

“Majadahonda registra los peores datos de criminalidad de toda la zona Noroeste. Datos que no tienen comparación con los municipios cercanos que tienen similares condiciones demográficas. Pero el Partido Popular sigue negando que exista un problema”, denuncia el concejal del PSOE.

En los cercanos municipios de Pozuelo de Alarcón y Las Rozas –que tienen una población similar a la de la Majadahonda y también rentas per cápita entre las más elevadas de España– el incremento es respectivamente del 8,6% y 9,6%. Cuando se habla de robos, en Las Rozas han disminuido en un 26%, mientras que en Pozuelo han caído en un 33%.