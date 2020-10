La oposición carga contra Ayuso por la omisión de datos y la presidenta acusa al Gobierno de imponer el estado de alarma "a punta de pistola"

El clima bronco que se vivió este miércoles en el Congreso de los Diputados se ha trasladado como cada jueves a la Asamblea de Madrid. En la Cámara de Vallecas no es novedad. La crispación en la política madrileña es una constante y hoy no podía ser menos. El estado de alarma ha vuelto a centrar el debate parlamentario. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue en su escalada contra la medida del Gobierno y redoblaba las acusaciones. Si este martes aseguraba que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha "secuestrado" a los madrileños, este jueves ha defendido que el estado de alarma se le impuso "a punta de pistola". En la oposición los datos falseados que ofrece la Comunidad de Madrid sobre los contagios han centrado el control al Ejecutivo regional.

Madrid omite miles de casos para falsear el número real de contagios

Saber más

"La opción única que nos ofrecía el Gobierno era imponer unas medidas que no estaban consensuadas, ni medidas, ni explicadas bajo criterios técnicos. La única opción que me daba el Gobierno de España era o cerrar yo la ciudad de Madrid, cuando no estoy de acuerdo hacerlo de manera perimetral, o hacerlo el Gobierno, y además a punta de pistola", ha respondido la dirigente del PP al portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo. Pata Ayuso el cierre de bares y restaurantes, como ha decretado la Generalitat, es "un fracaso" y no se debe celebrar "como un avance".

La presidenta madrileña ha sostenido que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos vive "de dividir" tanto al centro-derecha como a su Gobierno. "No van a parar hasta que todo el Estado quede bajo su mando", ha dicho Ayuso. El vicepresidente del Gobierno regional aseguraba a primera hora de la mañana que en Madrid hay que bajar la incidencia acumulada a 25 casos por cada 100.000 habitantes.

Precisamente la utilización de los datos ha centrado los reproches de la oposición a la presidenta. elDiario.es publicaba este miércoles que la Comunidad de Madrid comunica cada día un número de nuevos contagios que es bastante menor que el que certifica pasadas unas jornadas. Es decir, va incorporando durante semanas casos que corresponden a fechas anteriores a medida que va conociendo los resultados de las pruebas diagnósticas. Esta dinámica hace que la incidencia acumulada más reciente esté sistemáticamente infravalorada respecto a lo que es la situación real de contagios en un determinado lugar. Y que, según pasan los días, se vaya conociendo cómo estaban las cosas de verdad en esa fecha determinada: porque una buena parte de los nuevos enfermos de COVID-19 eran desconocidos en ese momento, pero estaban ahí, solo faltaba que llegaran los resultados de los test y se incorporaran al total.

Gabilondo ha puesto el acento en este punto. "Lo primero que hay que hacer es contrastar los datos tanto de las pruebas PCR como de antígenos y aclarar las numerosas dudas al respecto de las cifras de Madrid", comenzaba el portavoz del PSOE su intervención. Gabilondo también señalaba que "el porcentaje de positividad es muy alto en PCRs (18%), también en antígenos (15%), en los que, por cierto, según sus propios datos, estamos asimismo en altos índices de positividad y se realizan en total menos pruebas". "Deben contrastarse los datos evitando los retrasos en la notificación y la dilación en los registros", insistía el líder de la oposición.

No ha sido el único. La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, también ponía en duda los datos de Madrid y lamentaba que tantos meses de pandemia no haya supuesto que se reporten los datos de forma clara y real. Monasterio ha espetado a la presidenta regional que "aporte o se aparte" y ha indicado que tiene la sospecha de que "querían ser intervenidos" por el Gobierno central para no tomar decisiones.