Un Pleno del Ayuntamiento de Madrid cargado de insultos reprueba a Pablo Iglesias con los votos de las derechas

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este martes dos propuestas, una de Vox y otra conjunta de PP y Ciudadanos, para reprobar al exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, por unos comentarios irónicos que vertió en su programa La Base sobre la Policía Municipal.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, había retirado previamente su iniciativa para declarar a Iglesias persona 'non grata' al no estar contemplada esa figura en el Reglamento de la Cámara municipal, de modo que tuvo que conformarse con su reprobación, que fue apoyada por el PP y Ciudadanos, partidos que después defendieron su propia e idéntica propuesta. Más Madrid, PSOE y el Grupo Mixto han votado en contra.

El pasado 28 de septiembre Iglesias pronunció en tono irónico unas palabras en su programa de radio, después de que se anulara la sentencia por la que se había condenado a la dirigente de Podemos Isa Serra por su intervención años atrás en un desahucio: “Con cinco tías como [la dirigente de Podemos] Isa Serra a caballo veríamos correr a toda la Policía Municipal de Madrid. No les serviría además de nada. Isa me traería las cabelleras de todos ellos y [Pablo] Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Otegi en Arralde”, manifestó.

Ortega Smith ha elevado el tono y en su intervención ha calificado a Iglesias de “indecente, comunista, proetarra y miserable”. “Queremos repudiar y condenar a ese indecente exvicepresidente de Pedro Sánchez, el de la Agenda 2030, el de la coleta de Galapagar, el 'podemita' con declaraciones insidiosas que atentan a la dignidad de la Policía Municipal e insultan a todos los madrileños”, ha afirmado.

Los insultos de Ortega Smith

El de este martes ha sido un bronco debate en el que el concejal del Grupo Mixto, Luis Cueto, y el propio Ortega Smith se han cruzado también agrios insultos. “Usted es un payaso, un inútil, además de un comunista”, le ha dicho el portavoz de Vox, después de que Cueto asegurara que Ortega Smith era como una planta “rastrera”, en referencia al comentario que hizo el dirigente de extrema derecha cuando, a instancias del PSOE, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid le reprobó en 2019 por su boicot al acto en memoria de las victimas de la violencia de género celebrado el 25N. La propuesta entonces salió adelante gracias al apoyo de Ciudadanos. Y la reacción de Ortega fue decir que le importaba “un bledo”, algo que ha reiterado Ortega este martes.

Cueto previamente le había reprochado a las tres derechas que trajeran al Pleno ambas propuestas porque es “un chollo para Iglesias”, porque “de una tontería, de una broma, se pasa a darle bola, que es lo que estaba deseando”. “Nos hacen perder el tiempo con una idiotez”, ha sentenciado el edil del Grupo Mixto.

En su turno, el alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha señalado que la diferencia entre aquella reprobación a Ortega Smith y la que su grupo ha presentado hoy a Iglesias es que el exvicepresidente “se ha mofado, ha insultado y ha puesto en duda la integridad y la honestidad de una Policía Municipal”, cuerpo que, ha dicho, fue objeto “de hostigamiento, acoso, señalamiento e insultos por parte de una delincuente llamada Isa Serra, hechos que por cierto, la señora Maestre [Rita, portavoz de Más Madrid] todavía no ha condenado”, ha asegurado.

Después ha cargado contra la “eterna hipocresía de la izquierda y su eterna superioridad moral”, para acusarles seguidamente de ser “especialistas en considerar que no es delito si quien lo comete es de su ideología”.

Villacís defiende la reprobación a Iglesias

La vicealcaldesa, Begoña Villacís, que ha salido a defender la propuesta de su grupo, conjunta con el PP, ha aclarado que se “puede reprobar una opinión pero nunca apoyaría declarar a alguien persona non grata”. “Una cosa es que repruebe una opinión lesiva, injusta y otra que se censure a una persona porque dice algo que no me gusta. Nunca declararé a una persona non grata en el ejercicio de ser liberal siendo el único límite de las opiniones el de la ley”, ha sostenido. Sus matices han sido desechados por el portavoz de Vox que ha considerado que Villacís “nunca es clara” y no se sabe muy bien lo que quiere decir.

Por su parte, la portavoz socialista, Mar Espinar, ha cargado contra una proposición “absurda” y se ha preguntado por qué “se está hablando de un señor que no le importa a nadie”. “Son unos cansinos, tanto o igual como torpe y poco gracioso lo fue Iglesias”, le ha dicho al dirigente de Vox.

El concejal de Más Madrid, Chisco Fernández, ha lamentado que las derechas empleen las instituciones “para sus intereses, para ajustar cuentas políticas”. “¿Acabaremos debatiendo si se declara persona non grata a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que insultó a 350.000 vecinos de Vallecas?”, se ha preguntado. El edil de Más Madrid ha calificado tambien de “esperpento” una iniciativa que a su juicio lo que hace es “ocultar la falta de ideas para enfangar el proyecto político”, siendo un “cebo para convertir el Pleno en una tertulia de tercera división”.

Durante la segunda parte del debate, el concejal del grupo de Rita Maestre, Miguel Montejo, ha proyectado un vídeo en las pantallas del Pleno en el que se oye al jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, asegurar en una tertulia televisiva que la Policía de la capital “no se puede soportar en ningún país europeo” porque “son unos chulos” mientras sostiene que “las Policías Locales y Autonómicas tienen que tener la mitad de sueldo”.