Vox deja en el aire la designación de Tim Burton como embajador de Madrid

La designación del cineasta estadounidense Tim Burton como Embajador de Madrid sigue en vilo. Todo depende de lo que decidan los cuatro concejales de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, en cuyas manos está que la propuesta impulsada por la responsable de Cultura, Andrea Levy, con el respaldo del alcalde José Luis Martínez-Almeida, salga adelante o no.

“Sin menoscabo de la figura del cineasta, compartimos la opinión de los Cronistas de la Villa”, que no ven ningún motivo ni mérito alguno para que Burton ostente tal distinción, señalan fuentes del grupo municipal de extrema derecha que lidera Javier Ortega Smith. “No encontramos la especial relación con Madrid que podría justificar este nombramiento”, aseguran las mismas fuentes. No obstante, Vox aún no quiere desvelar cuál será el sentido de su voto cuando la propuesta se eleve a finales de este mes al Pleno de Cibeles. “Veremos cómo evoluciona el tema; a día de hoy aún no hemos decidido nada”, aseguran.

Aunque desde el área de Cultura se ha dado por hecho que Burton va recibir la distinción, la realidad es que no está nada claro que así sea. Para empezar, la propuesta debe volver a la Comisión de Cultura que está convocada para el próximo día 20. En la reunión que celebró este órgano municipal el pasado 12 de julio no se llegó a debatir. Según explican fuentes de la oposición, aquel día ese punto se retiró en Junta de Portavoces “porque el expediente estaba incompleto y no constaban los informes negativos de los cronistas De la Villa”. Las opiniones de estos expertos, contrarias al nombramiento de Burton como Embajador de Madrid se incorporaron posteriormente al expediente tras las denuncias de Más Madrid y del PSOE.

Así que, si no hay más incidencias, el asunto deberá llevarse de nuevo a la Comisión de Cultura y el dictamen que salga de ahí tendrá que someterse a la votación del Pleno municipal que se celebrará una semana después, el martes 27 de este mes. Para que sea aprobado, deberá contar con “mayoría simple”. Es decir, más votos a favor que en contra. Y Vox es la llave para decantar la balanza. Si los cuatro ediles de extrema derecha votan en contra, Burton se quedará sin su distinción. Pero si decide abstenerse, habrá un empate a votos: 27 a favor (de PP y Ciudadanos) y 27 en contra (de Más Madrid, PSOE y los tres ediles del Grupo Mixto). ¿Qué pasará entonces? Pues que gracias al voto de calidad del alcalde de Madrid, una potestad que contempla el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales en caso de empate en las votaciones, la propuesta se aprobará.

El nuevo título de Embajador de Madrid fue incorporado al Reglamento de distinciones honoríficas del Ayuntamiento de Madrid en la reforma aprobada el pasado mes de abril con el fin de otorgar ese 'privilegio' a “aquellas personas que hayan destacado por sus actividades o servicios en el exterior en beneficio de la ciudad de Madrid”. De momento, no hay nadie que ostente ese título que tiene carácter vitalicio y que conlleva la entrega de una insignia, que se otorga a la persona elegida “en acto solemne”.

Levy y Almeida pensaron en un principio en Mick Jagger para ser el primer Embajador de Madrid, pero el afamado cantante de The Rolling Stone rechazó la oferta dado que sus vínculos con la capital eran nulos. Entonces, pusieron el foco sobre Tim Burton y en la visita que el cineasta estadounidense tiene previsto realizar a la capital a finales de septiembre para inaugurar y protagonizar una exposición sobre su filmografía. Según explicaron entonces desde el departamento de Cultura, el director de cine de películas tan conocidas como Eduardo Manostijeras o Batman se apresuró a aceptar el ofrecimiento, aunque nadie sabe qué “actividades o servicios” ha hecho Burton para promocionar la capital. Tampoco el Ayuntamiento ha sabido explicarlas.

El reglamento de distinciones honoríficas, en su artículo 39 apartado 3, señala que “una vez iniciado el procedimiento”, “se dará audiencia a la persona propuesta, en el caso de tratarse de persona física viva; a sus herederos de haber fallecido, o a su representante legal en el caso de personas jurídicas o incapacitadas con el fin de que manifiesten su conformidad expresa al otorgamiento”. Pero Burton, que aterrizará en Madrid el 29 de septiembre, lo hizo simplemente a través de una carta con su firma enviada al Ayuntamiento en la que señala su “conformidad con el otorgamiento de tal distinción”. Dicho documento, al que ha tenido acceso esta redacción, no lleva fecha, ni un refrendo electrónico, ni tampoco ninguna referencia a un número de expediente.

Esta polémica lleva latente desde el pasado mes de junio, cuando Levy lo propuso, y su idea fue aprobada por la Junta de Gobierno, que inició los trámite para la concesión del título a Burton el 23 de ese mes. Como es preceptivo, Levy tuvo que consultar a los Cronistas de la Villa, que emitieron unos informes en contra. Al comprobar su desaprobación, la responsable de Cultura decidió ocultar sus cartas a los grupos de la oposición. Luego no tuvo más remedio que incorporarlas al expediente, que extrañamente ha desaparecido estos días de la plataforma que tienen los concejales para su consulta.

En el entorno de Levy han reconocido que no se ha sabido explicar bien el objetivo de este título y están intentado que de aquí a su posible aprobación definitiva “se comprenda la oportunidad y los motivos de tal propuesta”, ya que creen que es una buena oportunidad de que un personaje como Tim Burton de “relevancia internacional” pueda exportar la marca Madrid por todo el mundo. No obstante, algunos concejales de la oposición no descartan que Almeida decida a ultima hora retirar la propuesta si ve que van a perder la votación.