Aguado matiza a Ayuso y limita la 'cartilla covid' a un registro para uso "exclusivamente sanitario"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha sostenido que la cartilla COVID-19, que anunció este martes el Gobierno regional, tiene "todo el sentido", pero ha matizado que está pensada "exclusivamente para uso sanitario".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el dirigente autonómico ha sostenido que se trata de un "proyecto experimental", que "no busca generar privilegios" sino que servirá para que los servicios sanitarios tengan "información ordenada y actualizada" de las personas que se han hecho pruebas.

"Nosotros no fomentaremos ni pondremos en marcha sistemas que discriminen a la población o favorezcan privilegios en detrimento de otros", ha subrayado Aguado, a pesar de que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, deslizó que esta cartilla serviría para entrar en determinados establecimientos como gimnasios, museos o cines.

“La presidenta ayer hizo la declaración que consideró, pero yo no soy el portavoz de la presidenta, sino el portavoz del Consejo de Gobierno”, ha zanjado ante las preguntas de los periodistas.

Andalucía no le ve "ninguna utilidad"

El consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha manifestado este miércoles que el Gobierno autonómico no se plantea implantar una 'cartilla Covid' en Andalucía como hará la Comunidad de Madrid porque no le ven "ninguna utilidad". En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Aguirre ha señalado que el Gobierno andaluz no cree que esa cartilla tenga "una utilidad desde el punto de vista de salud pública ni una razón de ser".

Aguirre ha añadido que puede que en Madrid tenga sentido esa cartilla "con el volumen tan alto que tienen de personas que han pasado la enfermedad, que ronda un 30% de seropositividad", un índice que en Andalucía está en algo más del 3%.