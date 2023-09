La izquierda ataca a Almeida por el “circo” de la amnistía en el Pleno: “Una cortina de humo por la investidura fallida de Feijóo”

El primer Pleno ordinario de Cibeles ha arrancado este jueves con bronca entre el alcalde José Luis Martínez-Almeida y los grupos oposición de izquierdas, Más Madrid y PSOE. El regidor madrileño ha aplicado su mayoría absoluta para aprobar, junto con Vox, una proposición presentada por su grupo contra la hipotética amnistía que, según dicen, ya ha pactado Pedro Sánchez con los “separatistas e independentistas” para seguir “a toda costa en el poder”.

En la iniciativa el PP manifiesta su rechazo a “cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado no individualizado para cualquier ciudadano español, cualquiera que sea su delito, y anima a los dos partidos mayoritarios a buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida a las condiciones ilegales de partidos independentistas”.

Tanto la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, como la del PSOE, Reyes Maroto, se han lanzado con dureza contra Almeida por considerar que su única intención con el “circo” que ha montado en el Pleno de Cibeles es poner “una cortina de humo para ocultar la investidura fallida del señor Feijóo”. Vox, aunque ha apoyado sin dudarlo la propuesta, ha visto rechazadas sus dos enmiendas de adicción presentadas al texto.

El alcalde, que ha sido quien ha defendido la propuesta y no el portavoz de su grupo Carlos Izquierdo, que la registró, ha utilizado en su intervención los mismos argumentos que el resto de los dirigentes de su partido para criticar con dureza la supuesta reforma de una ley que. según insiste, “no existe en la Constitución”, que se trata de un “regalo” a los nacionalistas e independentistas por parte de Pedro Sánchez que está demostrando con ello “una ambición sin límites carente de todo escrúpulo” con tal de seguir en el poder.

Almeida ha dicho que el PP no tiene “ninguna duda de que [la medida] ya está pactada”, y ha sentenciado que el presidente en funciones del Gobierno “miente apuñalando al conjunto de la nación”. A su juicio, “España se enfrenta al desafío más grave contra al orden constitucional” mientas su partido apuesta por “decir sí a la Constitución, la convivencia, la libertad, la democracia y el estado de derecho” y no va a permitir que “roben el país” a los ciudadanos “por la puerta de atrás”. También ha afirmado que el PSOE de antes si respetaba la Carta Magna pero no el de ahora que representa el “sanchismo”.

En sus turno de intervención, la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, ha señalado que su grupo no iba a contribuir al “circo” que en su opinión estaba montando el alcalde en el Pleno y ha rechazado sus acusaciones de que los socialistas no respetan la Constitución. Maroto ha ironizando que cuando gobierna el PP siempre están alertando de que “empieza el apocalipsis”. “Pronto habrá un Gobierno progresista”, ha vaticinado Maroto pese al empeño del alcalde por evitarlo con iniciativas como la de este jueves.

Por su parte la líder de la oposición, Rita Maestre, ha calificado de “ridícula bravata” la propuesta del PP defendida por Almeida “con palabras grandilocuentes” y ha ironizado con que los ediles del Ayuntamiento comparados con el resto de los dirigentes de su partido “no llegan a ser siquiera los malotes del patio, así que rebajen un poco el tono”, les ha pedido para sentenciar después que lo que buscan es lanzar “una cortina de humo para ocultar la investidura fallida del señor Feijóo”.

Amnistías a Terra Lliure

La portavoz de Más Madrid ha replicado también al alcalde que en realidad “no tienen un problema con la negociación, ni con la amnistía y le ha recordado que ellos pactaron con los nacionalistas cuando les interesó: ”Hablan del apocalipsis pero cuando les necesitan les llaman para pactar, como hizo Aznar con el pacto del Majestic“. Además, le ha recordado que gobiernos del PP amnistiaron a miembros de Terra Lliure y también que aprobaron una amnistía fiscal que benefició a los grandes defraudadores.

El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, pese a ver tumbadas sus dos enmiendas dejó claro que sus cinco ediles apoyaban la propuesta del PP. Uno de esos cambios era para que se incluyera la palabra “extranjeros” en la redacción del texto para que se supiera que una “amnistía o indulto general” debe aludir también a los ciudadanos de otra nacionalidad, para que “no pueden beneficiarse de algo que se rechaza para los españoles”.