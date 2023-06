Villacís se despide del Ayuntamiento contando 'secretos': “Tengo mucha tristeza, cierta nostalgia y decepción”

El último Pleno 'escoba' celebrado este miércoles en Cibeles no ha tenido interés por su contenido pero al menos ha servido para que la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, aprovechase el momento para tener sus últimos minutos de 'gloria' y despedirse de todos sus compañeros de la corporación. En un discurso de cerca de diez minutos, en los que en más de una ocasión se ha emocionado, ha reconocido que subía a despedirse “con mucha tristeza, cierta nostalgia y decepción”. Pero de inmediato ha creado cierta alarma entre los concejales al advertirles de que iba sacar sacar a relucir “las vergüenzas de todos”.

Unas “vergüenzas” que en realidad han consistido en desvelar algunos de los “secretos” que no trascienden a la luz pública pero que se saben y se comentan entre bambalinas. Entre ellas, que algunos concejales simpatizan con los de Vox pero no lo dicen: “Hay un señor que se sentaba ahí que se llama Pedro Fernández [portavoz adjunto de Vox] que le cae bien al 95% de este Pleno, a muchos de ustedes les he escuchado decir 'me cae bien alguien de Vox' y no pasa nada”, ha soltado la vicealcaldesa, quien también ha deseado “lo mejor” al alcalde, del que ha contado a su vez cómo y cuándo le conoció.Villacís hasta ha ironizado con un “ahora que has sentado la cabeza”, en velada alusión al 'noviazgo' del alcalde que se acaba de conocer.

“Hay unas palabras de Ramón Gómez de la Serna que dicen que Madrid es la ciudad que se mete las manos en los bolsillos mejor que nadie. Eso es lo que vamos a hacer de ahora en adelante, meternos las manos en los bolsillos, salir del Ayuntamiento de Madrid y empezar una nueva etapa que yo estoy segura que va a ser muy ilusionante, pero desde luego no va a ser tan apasionante como la que hemos vivido en estos últimos años maravillosos”, ha arrancado Villacís para continuar de inmediato afirmando: “Yo siempre he defendido la libertad y ahora que soy una ciudadana libre, más, porque soy ex política y hablo con mucha libertad. Voy a hacer algo que quizás no les guste, pero como este es mi último pleno tengo una sensación, y no se lo escondo, de cierta decepción, mucha tristeza y también nostalgia. Por eso creo que me voy a animar y lo que voy a hacer es sacarle la vergüenzas a todos, porque ustedes tienen muchas vergüenzas y las ocultan”, ha continuado ente las miradas perplejas de muchos de los presentes, incluida la del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que se revolvía en su asiento, impaciente.

Tras el comentario sobre Pedro Fernández, portavoz adjunto de Vox, también se ha referido a Fernando Martínez Vidal: “Cuando le llamas te responde con sorna 'extrema derecha' y a partir de ahí tienes una conversación maravillosa con él porque es una buena persona”.

También ha tenido palabras elogiosas para Félix López-Rey, concejal de Orcasitas de Más Madrid, al que ha reconocido que ha trabajado para dejar un Madrid “con menos chabolas y más casas y eso se te tiene que reconocer”. O para los ediles de Recupera Madrid, Luis Cueto y José Manuel Calvo, que no han logrado representación en las elecciones con su plataforma. “Hay gente que hace campañas extraordinarias cuando lo tienen todo perdido, como el señor Cueto y el señor Calvo y creo que es justo reconocérselo”.

“Y hay gente como Marta Higueras que cuando estaba en la oposición me dijo un buen día ”Begoña, yo no miento“, y de ahí en adelante la creí siempre porque Marta siempre dice la verdad. Y si tiene que soportar un enorme coste político personal para que esta ciudad tenga sus presupuestos lo hace”, ha destacado, en alusión al apoyo del Grupo Mixto a las cuentas del Gobierno de coalición del año pasado. Por desvelar 'secretos' incluso ha contado que le prestó unos pantalones suyos de embarazada a Rita Maestre: “Eso pasa y no pasa nada y yo no entiendo por qué mantenemos ocultas todas estas situaciones”, se ha preguntado.

Villacís ha dejado para el final al alcalde de Madrid, que al nombrarlo se agitó en su asiento algo nervioso pero luego esbozó una amplia sonrisa, al recordar que le conoció “un día en el tanatorio, el día que se fue tu madre, a la que le dedicaste el último partido del Athletic, y vi cómo una familia te apoyaba y solo espero, José Luis, que ahora mismo tu madre esté asistiendo este 2023 a esta mayoría absoluta, a este sentar la cabeza que en algún momento tenía que llegar”.

La vicealcaldesa ha concluido su intervención pidiendo a todos los ediles que no oculten la verdad y sean sinceros en su trabajo: “En el fondo sabemos llevarnos bien y no es bueno convertir esta profesión en algo extraño”, “en el único oficio en el que nos hablamos mejor a la espalda que a la cara”.

También ha querido despedirse de todos sus compañeros el portavoz del Grupo Mixto, José Manuel Calvo, que con cierta ironía ha adelantado que no iba a extenderse tanto “como Begoña” e iba a ser más breve. Calvo ha felicitado a todos lo que han salido elegidos el pasado 28 de mayo pero “en particular evidentemente, al Alcalde y al Partido Popular por esa victoria contundente e inapelable que han obtenido”. “A pesar de nuestra gran campaña, como reconocía Begoña, no hemos podido frenar esa victoria aplastante”, ha ironizado.

Calvo, además, ha tenido un recuerdo especial para la exalcaldesa Manuela Carmena de la que ha dicho ha “aprendido mucho” al igual que de su compañero Luis Cueto, mientras obviaba a la que fue portavoz de su grupo, Marta Higueras, escindida como ellos dos de Más Madrid y con la que impulsaron Recupera Madrid.