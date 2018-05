La portavoz de Podemos en la Asamblea arremete contra Errejón y Espinar: "No tengo muy claro cuál es el proyecto"

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha arremetido este jueves en una entrevista en Telemadrid contra el secretario general de su formación, Ramón Espinar, el previsible candidato en 2019, Íñigo Errejón, de quienes dijo que no tienen proyecto político. También contra la dirección estatal, a la que acusó de falta de parcialidad en primarias que se han abierto en la región y de la que el sector de la diputada, Anticapitalistas, se ha desmarcado.

"No tengo muy claro cuál es el proyecto de Íñigo Errejón y Ramón Espinar. No hablan de política. A Errejón le he oído hablar de unas cosas un tanto difíciles de entender. Le oigo conceptos... yo no soy una teórica, soy solo una abogada de base, pero cuando habla de "competencia virtuosa" ni siquiera sé muy bien lo que quiere decir. Estoy segura de que a otra mucha gente le pasa parecido", señala Ruiz-Huerta en la entrevista.

La portavoz denuncia la "falta de parcialidad" de la dirección estatal en el proceso que se están disputando en Madrid. "Una de las razones por las que mi corriente [Podemos en Movimiento, liderado por Anticapitalistas] decidió no concurrir es que las primarias eran un procedimiento tramposo. No garantizaban la proporcionalidad y la dirección ya se había pronunciado en favor de uno de los candidatos", acusa Ruiz-Huerta.

La diputada regional apunta que "Podemos nació como consencuencia del 15M y allí decían no al bipartidismo y no a la casta". Y sigue: "El modelo en el que creo es uno en el que Podemos necesita sumar a mucha gente para superar al PSOE. Ese era el objetivo principal. Nuestro proyecto no es ser una muleta o un sostén del PSOE".

Ruiz-Huerta, sin embargo, rechaza que de momento haya opciones de una lista "por fuera" de Podemos en 2019. Una opción que se comienza a manejar en Madrid después de los movimientos de IU, que exige unas primarias conjuntas para confluir en las autonómicas de dentro de un año.

"Tengo desencuentros con mis propios compañeros, con los que me disgusté mucho. Yo iba como un ñu hacia las primarias y me encontré con una asamblea que me dijo que no", señala Ruiz-Huerta sobre la decisión de Podemos en Movimiento de no concurrir al proceso actual.

Desde Anticapitalistas se apuesta también por ese proceso unitario en otoño de la mano de IU. El pasado 2 de mayo así lo constataron en una reunión a la que no acudieron miembros de la dirección de Podemos ni de Equo.

Preguntada por esa posibilidad, Lorena Ruiz-Huerta despeja balones: "No está en mi imaginario en absoluto. Estoy segura de que Errejón sabe que para ganar la Comunidad de Madrid necesitamos ser muchísimos más".