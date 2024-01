El PSOE y un exedil de Vox se alían en un pueblo de Madrid para echar al alcalde del PP que antes era de España 2000

La tensión política se mastica en Los Santos de la Humosa, un pueblo de 2.800 personas enclavado en un monte al este de Alcalá de Henares, en Madrid. El PSOE puede arrebatarle este viernes la alcaldía al PP con una moción de censura apoyada por un exconcejal de Vox, una operación a priori contra natura, pero con origen en un conflicto intestino de la ultraderecha local en la pasada legislatura con tintes personales y episodios en el juzgado. Tampoco faltan las amenazas veladas. El edil sobre el que pivota la moción se encontró la semana pasada con las ruedas del coche pinchadas, según refieren sus compañeros socialistas de la oposición —el PSOE fue la lista más votada el año pasado—, quienes viven estos días “con miedo”, según confiesa la portavoz local, Carolina Urtasun.

El alcalde de Los Santos es Lázaro Polo, fichado por el PP tras haber sido en la legislatura pasada el primer regidor en la Comunidad de Madrid de la extrema derecha en sentido estricto: se había presentado por el partido fascistoide España 2000. Polo fue elegido con el apoyo de PP y Vox, que contaba entonces con un edil, Daniel Moreno. Este pasó a ser el concejal de obras y durante tres años el gobierno funcionó sin levantar mayor polvareda, superadas lindezas de campaña como la de ver a Polo y su equipo repartiendo comida a familias necesitadas, con la condición de que fuesen españolas.

Las cosas se torcieron en 2022, cuando el alcalde destituyó al concejal de obras por “irregularidades administrativas y contables derivadas de la presentación de facturas no coincidentes con los albaranes” para “la supuesta argucia de facturar al Ayuntamiento […] materiales que se destinaron a actuaciones privadas”. El caso llegó a la Fiscalía y de ahí al juzgado que, a punto de cumplirse dos años del suceso, todavía no ha resuelto el asunto.

“[El alcalde] ha aprovechado una confusión en una factura de un proveedor para meterme a mí el marrón” con “una historia en la que no hay nada”, se defendió entonces Moreno. Las facturas dudosas, que no se llegaron a abonar, aludían a unas obras de cementado que se mezclaron con otras privadas. El desfase rondaba los 7.500 euros, según refirió Polo entonces en una reunión con los portavoces de los grupos municipales.

Voto doloroso al rival de la derecha

“Cuando hice la campaña en el 19, a mí no me conocía nadie. Salió él elegido con mi apoyo y el del PP y en estos tres años, no es por lanzarme flores, me lo he currado muchísimo. Me he tirado de lunes a domingo en la calle, con la gente ayudando, solucionando problemas […] y eso se ha hecho notar. La gente […] me quiere bastante y él tenía miedo de que el año que viene le iba a fundir”, se defendía Moreno en 2022. Entonces declaraba las “ganas” que tenía de volver a presentarse a las elecciones. Así lo hizo, pero los votantes no variaron sus apoyos. Moreno repitió como concejal único de Vox y Polo, absorbida su candidatura ultra por el PP, volvió pese a ello a quedar por detrás del PSOE en votos, aunque con igual número de ediles.

Sorpresivamente y “con todo el dolor del corazón”, Moreno volvió a votar por Polo en el pleno de constitución de la corporación. A la salida del acto se produjo un rifirrafe entre simpatizantes socialistas y de Vox que no pasó a mayores. De hecho, Moreno, que no ha vuelto a hacer declaraciones a la prensa, planteó ese mismo día a los socialistas llegar a un acuerdo en el corto plazo, tras explicar que no había podido resistir las presiones de la matriz de su partido en Madrid. Al poco, abandonó Vox.

Campaña contra la moción y miedo socialista

Desde que se registró la moción de censura, adelantada por ABC, El PP lleva tratando de abortar la operación con llamadas a la responsabilidad al PSOE de Madrid y explorando resquicios legales para hacerla encallar. Polo ha desfilado por televisiones y radios clamando contra la “barbarie” de que un edil investigado pueda forzar su salida del gobierno local, aunque haya sido ese mismo concejal el que le permitió seguir como alcalde.

Mientras tanto, Moreno guarda silencio y la candidata del PSOE no pone la mano en el fuego porque la moción salga adelante. “Buscan amedrentarnos, coaccionarnos, que no salgamos a la calle”, opina de sus rivales políticos. Episodios como el de las ruedas pinchadas del coche de Moreno y, hasta cierto punto, la historia reciente del pueblo avala su temor: los dos alcaldes socialistas que ha tenido Los Santos en democracia sufrieron agresiones físicas de vecinos descontentos.