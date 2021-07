La recuperación del mural feminista de Ciudad Lineal se hará a finales de agosto tras cuatro meses paralizada por Almeida

El Ayuntamiento de Madrid se mueve por fin para recomponer el mural vandalizado el pasado 8 de marzo en Ciudad Lineal tras cuatro meses vertido de pintura negra. La obra homenajea a grandes mujeres de la historia y se ha convertido en un símbolo del feminismo replicado en paredes de toda España. El Gobierno municipal ha encargado su limpieza y restauración a los autores, el colectivo Unlogic Crew. Cinco artistas rasparán el muro para retirar los manchurrones negros y volverán a crear de cero la icónica obra a finales de agosto, como han confirmado a elDiario.es.

A Almeida se le viene encima un mural feminista

Saber más

El mural original, germen de hasta 60 copias posteriores, es el único de los tres atacados en marzo que aún no se había restaurado. En Getafe y Alcalá de Henares los trabajos fueron más ligeros. Al alcalde de Madrid le ha llevado más de 100 días cumplir su promesa.

La Junta de Distrito prevé firmar un contrato menor, por valor de algo menos de 15.000 euros, que no requiere concurso ni proceso de adjudicación. Por eso en el colectivo no se explican tanta demora. "Igual el Ayuntamiento habría esperado que quedara en el aire, pero se han dado cuenta de que no se ha olvidado lo que pasó", interpreta Jorge Nuño, uno de los creadores del mural. El empujón a la restauración se produce unos días después de una manifestación de las vecinas de Ciudad Lineal frente al Palacio de Cibeles, sede del Gobierno municipal, que buscaba denunciar la inacción de la corporación que dirige José Luis Martínez-Almeida.

El Gobierno de PP y Ciudadanos alega que la "limpieza de instalaciones deportivas es administrativamente algo compleja" para justificar la tardanza y asegura que un técnico ya intentó hace unos meses retirar la pintura pero se llevaba también por delante la obra.

La historia de este mural se le vino encima al Ayuntamiento de Madrid. Todo empezó como una iniciativa de Vox, de las cientos que se someten a debate en los plenos distritales y que suelen pasar inadvertidas al foco mediático. El grupo de extrema derecha propuso la retirada de un mural de 2018 con 15 rostros de mujeres que lucharon por la igualdad en la historia y el mensaje "las capacidades no dependen de tu género". PP y Ciudadanos decidieron apoyar la idea y el asunto saltó y saltó fronteras hasta llegar a las páginas de la prensa extranjera. Los de Inés Arrimadas recularon a tiempo para desdecirse en una nueva votación en el Pleno de Cibeles de su postura en Ciudad Lineal.

Señalada la obra, llegó el ataque la noche previa al Día Internacional de las Mujeres. Ese día, el alcalde se desayunó con la pintura negra sobre el mural que su partido había apoyado retirar mientras se preparaba para el acto oficial del 8M en el Ayuntamiento, donde aseguró que se declaraba "feminista" y que devolvería la obra "al estado en el que se encontraba". Han tenido que pasar cuatro meses de aquel anuncio, generarse réplicas en varios puntos de España y protestas vecinales para que el Ayuntamiento gestionara la limpieza del mural.

El colectivo Unlogic Crew calcula que el trabajo les llevará "cinco o seis días" y están en conversaciones con las asociaciones feministas y de vecinos que defendieron con uñas y dientes, a través de movilizaciones, la imagen del polideportivo municipal para repintar juntas un mural de barrio convertido en icono de algo mucho más grande.