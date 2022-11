La reunión entre el Gobierno de Ayuso y los médicos en huelga termina con un “acercamiento importante”

“Acercamiento importante” de las posturas. Así termina la reunión de más de seis horas entre la Consejería de Sanidad y el comité de huelga de los médicos de familia y pediatras. La portavoz Ángela Hernández ha informado a su salida del encuentro que la huelga de facultativos continuará este miércoles pero reconoce que las negociaciones van por el buen camino. Según ha señalado la secretaria general de Amyts, existe un “acercamiento importante” en cuanto a la rebaja de carga asistencial. La mayor divergencia estaría en las mejoras salariales de los sanitarios, un punto, ha dicho, en el que “están muy cerrados” desde el Gobierno que dirige Isabel Díaz Ayuso.

Hernández ha explicado que las negociaciones “apuntan en la buena dirección” con “una serie de líneas” que van a ser consultadas con los profesionales para fijar una postura en un nuevo encuentro con la Consejería este miércoles por la tarde. “El acercamiento es importante si no, no estaríamos valorando presentárselo a los profesionales y vamos a ver qué nos comentan de él”, ha subrayado la portavoz del comité de huelga, que ha preferido no dar muchos detalles por “respeto” a sus compañeros.

Los médicos y los pediatras –un total de 5.000 profesionales– empezaron una huelga indefinida este lunes para denunciar la sobrecarga de trabajo, las agendas infinitas y la falta de tiempo para atender pacientes. La Consejería de Sanidad y el sindicato de médicos Amyts –convocante de la huelga– se han reunido este martes por segunda vez para tratar de poner fin a los paros sin éxito y se han emplazado a una nueva reunión este miércoles. Sobre reducir las ratios de pacientes, algo que Hernández ha señalado como lo más importante para los profesionales, ha habido avances en las negociaciones. No así en las mejoras salariales: “No decimos que eso no sea importante, pero de lo que se trata aquí es de poder ejercer la medicina de una manera digna”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha reconocido este martes por primera vez que son necesarios más médicos en los centros de salud, que no se ofrecen incentivos atractivos a los residentes que terminan su formación de medicina familiar en Madrid y que las condiciones de los sanitarios de Atención Primaria son de precariedad, ya que encadenan contratos temporales. En este sentido, Ayuso se ha propuesto la implantación de un sistema que evite el exceso de citas en Primaria, terminar con la precariedad laboral e incentivos para los MIR de cara a retenerlos.

Pese al optimismo inicial, Hernández ha reconocido que un acuerdo no supondrá el fin de años de deterioro de la Atención Primaria. “Hay puntos de acercamiento, aunque tampoco podemos generar unas expectativas tremendas. La situación de la atención primaria en Madrid está muy complicada, sobre todo durante los últimos diez años y lo que estamos intentando es encontrar formas de volver a hacerla atractiva para los médicos y para los pediatras”, ha señalado para añadir que hay qye tener en cuenta “que esto supondrá mucho trabajo a partir de ahora”. “No podemos pensar en términos de ‘había problemas y con esto deja de haber problemas’. En eso somos realistas y sabemos que no estamos tan cerca de eso”.