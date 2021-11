La sede de una ONG que trabaja con migrantes LGTBI en Madrid aparece vandalizada con excrementos

La entrada de una de las sedes que la ONG Kifkif, que trabaja con personas migrantes LGTBI, tiene en el centro de Madrid, ha amanecido vandalizada, por segunda vez en tres días. Dos trabajadoras de la entidad se han encontrado este lunes la persiana con los colores de la bandera más inclusiva del arcoíris, que incluye las bandas de las personas racializadas y trans, y los cristales del local cubiertos de excrementos. Un hecho por el que presentarán una denuncia en las próximas horas.

Nuestra sede en Lavapiés ha aparecido esta mañana cubierta de excrementos, poco después de que se vertieran en ella pintadas que incitan al odio. Presentamos una denuncia ante la @policia y tomaremos todas las medidas para proteger a nuestro equipo. pic.twitter.com/wZeyyWSvqo — Kifkif (@Kifkif_iguales) 22 de noviembre de 2021

El ataque contra esta sede, que abrió en el barrio de Lavapiés hace justo un año, ocurrió durante la madrugada del sábado. "Una vecina nos dijo que lo vio el domingo, cuando paseaba con su perro", explica uno de los responsables de la entidad, Jorge Beltrán. Desde Kifkif, explican a esta redacción que se sienten "desprotegidos" ante dos actos vandálicos que se han producido con apenas tres días de diferencia.

Si este domingo el local aparecía cubierto de excrementos, el jueves los trabajadores se encontraron pintadas homófobas y "de odio contra el colectivo LGBTI", como denunciaron desde la ONG. Junto a esas pintadas, aparecía escrito el nombre del partido de extrema derecha VOX.

Nuestra sede en Lavapiés amanece con pintadas discriminatorias y de odio contra el colectivo LGTBI. Denunciamos esta injusticia y, por supuesto, decimos que ninguna pintada va a frenar nuestros esfuerzos por un Madrid solidario y de convivencia para todas las personas. pic.twitter.com/nitWuVgGIF — Kifkif (@Kifkif_iguales) 18 de noviembre de 2021

"Puede que estén vinculados o que sea casualidad", explica Beltrán, que señala, no obstante, "que es un poco raro que estén desvinculadas" al haberse producido en tan breve espacio de tiempo. Es la primera vez que el local sufre un ataque de este tipo. Pero en Kifkif están preocupados ante la incertidumbre de "qué será lo próximo". "Me preocupa qué me encontraré mañana, porque estamos a pie de calle y estamos muy expuestos", lamenta.

Las trabajadoras de la entidad, que este lunes cumple 19 años, decidieron esta mañana limpiar el local para continuar con su labor y "conferir una cierta seguridad" a sus usuarios. Kifkif atiende a personas solicitantes de protección internacional LGTBI, migrantes y personas refugiadas. Se trata de un colectivo especialmente vulnerable, sin recursos económicos y, en muchas ocasiones, en situación de calle. Por eso, para la entidad es importante ofrecerles un espacio seguro. "Si se encuentran eso así, pueden pensar que no lo es", advierte Beltrán.

En lo que va de año, la entidad ha realizado alrededor de 4.000 atenciones a personas migrantes LGTBI. "Son personas que vienen huyendo de amenazas, agresiones, LGTBIfobia. Gente con muchos miedos y traumas por el proceso migratorio, que tienen que adaptarse a un nuevo país y que llegan con la incertidumbre de lo que se van a encontrar, de lo que han dejado atrás, y empezar de nuevo", explica Beltrán.

Mientras, en Kifkif aseguran que no se dejarán "vencer por estos ataques" y que tomarán "todas las medidas" para proteger a su equipo. Además, a través de sus redes sociales han agradecido "la solidaridad y el cariño" de las vecinas del barrio, que han "ayudado en esta desagradable situación".