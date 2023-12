Un concierto improvisado de Melendi en El Retiro sorprende a sus fans: “Estas cosas solo pasan en Madrid”

Imagina salir a pasear por la ciudad un sábado cualquiera y encontrarte con un concierto improvisado de Melendi. Parece imposible, pero ha pasado. Después de colgar el cartel de sold out en los dos conciertos que dio a principios de diciembre en el Wizink Center, el cantante asturiano ha vuelto a arrasar este fin de semana en Madrid con una inesperada actuación en pleno parque de El Retiro.

El artista, que se encontraba la tarde del sábado grabando el videoclip de su próximo tema, Llegó la Navidad, improvisó un concierto para todos los presentes que dejó sin palabras a más de un viandante. La mayoría de los espectadores iban caminando por el parque cuando escucharon la música y se acercaron a curiosear: “Cosas que pasan en Madrid. Vas de paseo por El Retiro y está Melendi cantando”.

Cosas que pasan en Madrid. Vas de paseo por el Retiro y esta Melendi cantando😅 pic.twitter.com/aB048UbkRP — baru de Sary (@barudesary) 16 de diciembre de 2023

Otros madrileños no corrieron la misma suerte y decidieron abandonar El Retiro antes de que empezase el concierto. “Quiero llorar”, publicaba una usuaria de la red social X al enterarse de que Melendi había cantado en el parque poco después de que pasara por allí.

que pasara x el retiro mientras montaban unas luces q no sabíamos q era eso y luego enterarse q era xq iba a estar melendi cantando?? quiero llorar — Paula (@Paulaatoleedo) 17 de diciembre de 2023

Algunos se dieron por vencidos muy rápido. El colapso que sufrió la capital durante el puente de diciembre ha pasado factura y muchos huyeron al ver tanta gente aglomerada. “Como no se veía nada nos fuimos”, lamenta una tuitera.

ayer podíamos a ver ido a ver a melendi en el retiro, había tanta gente y como no se veía nada nos fuimos 💀💀💀 — claudia😗 (@claudia27535294) 17 de diciembre de 2023

Aquellos que no pudieron asistir se sintieron un poco como cuando de pequeños faltaban un día a clase y pasaba de todo: “No puedo ir un día al centro de Madrid porque tengo que trabajar. La gente: ayer vino Melendi”.

No puedo ir un día día centro de Madrid por que tengo que trabajar

La gente: Ayer vino melendi

😭😭😭 https://t.co/SnBDSF8GIw — DAVID RUEDA GONZALEZ (@lustrijilla) 17 de diciembre de 2023

El artista se lanzó a cantar uno de sus temas más famosos, Tu jardín con enanitos. Acompañado por su equipo de músicos y con el público haciendo los coros, brindó un momento muy emotivo a todos los que pudieron disfrutar de su actuación improvisada.

Imagina salir a pasear por el Retiro y encontrarte un conciertito improvisado de Melendi mientras graba su nuevo videoclip de navidad. pic.twitter.com/d5kDUhrAKY — Yo me veo contigo (@Yomeveocontigo) 17 de diciembre de 2023

La cosa no quedó ahí. Una de fans presentes en la actuación se acercó a hablar con el artista y le comentó que era el cumpleaños de su madre. No había podido asistir a ninguno de sus últimos conciertos en la capital, pero el cantante le regaló la mejor sorpresa posible: cantó para ella Cumpleaños feliz. La hija de la afortunada cumpleañera agradeció al artista su detalle a través de X: “Mi madre no consiguió entradas para su concierto, pero este regalo es más que suficiente”.