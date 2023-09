CyberGhost opiniones: ¿Es tan bueno como dicen? Nuestra opinión real

La seguridad en línea y la privacidad en Internet son preocupaciones cada vez más importantes en un mundo digital en constante expansión. CyberGhost opiniones afirman que es una solución confiable y de alta calidad que aborda estas preocupaciones de manera efectiva. En esta revisión, exploramos las características clave, la privacidad, el rendimiento y la facilidad de uso de CyberGhost VPN.

Descubre por qué esta VPN se encuentra entre las favoritas de los usuarios en todo el mundo y cómo puede ayudarte a proteger tu conexión en línea y acceder a contenido geo-restringido de forma segura y sin complicaciones

¿Qué tan buena es la VPN CyberGhost?

Si estás en busca de la mejor VPN, CyberGhost es una de las mejores opciones. Posee una extensa red que supera los 9,000 servidores en más de 100 países, incluyendo regiones en África y América a menudo pasadas por alto por otras VPN, CyberGhost que permite libertad de navegación al eliminar las restricciones geográficas. Además, ofrece servidores especializados diseñados para diversos servicios de streaming que permiten disfrutar de plataformas como Netflix, Disney+ sin limitaciones. Por otro lado, para los apasionados de los videojuegos, CyberGhost proporciona servidores optimizados que mantienen una latencia mínima sin comprometer la privacidad para jugar sin preocupaciones.

CyberGhost ta,bién destaca su velocidad sobresaliente. Gracias a que posee servidores optimizados para ofrecer la máxima velocidad y rendimiento. Con esta VPN es posible disfrutar de una experiencia en línea fluida y sin interrupciones.

Especificaciones de CyberGhost

Clasificación general: #1 de #34

#1 de #34 Servidores : Más de 9,000 servidores en más de 100 países

: Más de 9,000 servidores en más de 100 países Conexiones VPN Simultaneas: Hasta 7 dispositivos diferentes

Hasta 7 dispositivos diferentes Servicios de transmisión compatibles: Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Disney+

Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Disney+ Encriptación : AES 256

: AES 256 Protocolos de túnel : WireGuard, OpenVPN, IKEv2

: WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Monitoreo de la dark web : Sí (Privacy Guard)

: Sí (Privacy Guard) Interruptor de Corte: Sí

Sí Política de privacidad: Sin registros, auditada de forma independiente por Deloitte

¿Cuáles son las principales características de CyberGhost?

CyberGhost es una VPN que ofrece una excelente relación calidad-precio. A pesar de su costo accesible incluye diversas funciones útiles que garantizan un excelente servicio. Esta por mucho deja de ser un simple VPN para aportar a los usuarios características variadas y completas en diferentes dimensiones. A continuación, enumeramos algunas de las principales.

Servidores Especializados

Entre las características principales de CyberGhost opiniones destaca su oferta de diferentes servidores especializados para diferentes tareas. Esto no es habitual entre las VPN del mercado y puede resultar muy útil. Dentro de los de servidores se encuentran: servidores para torrent,servidores para juegos y para streaming.

Las opciones para torrents están optimizadas para las descargas de los mismos. Estos manejan buenas velocidades y se ubican en aquellos países en los que los torrents no reciben fuertes sanciones. Es posible filtrar los servidores disponibles por proximidad y por cargas. Con ello, puede asegurarse de elegir aquellas que ofrecen cargas menores y con ello garantizar altas velocidades.

Los servidores para streaming han sido creado especialmente para reproducir contenido geobloqueado en las diversas plataformas. Solo necesitas abrir la lista para saber cuales son las opciones para cada servicio de streaming logrando de esta manera optimizar las herramientas y disfrutar de un acceso sin problemas a una amplia variedad de contenidos. Esto facilita la experiencia de streaming al brindarte acceso a una selección más amplia de programas, películas y eventos deportivos sin preocuparte por las restricciones geográficas.

Dispone de servidores de juegos que destacan por su mínima latencia, es decir, la velocidad de respuesta de la conexión a Internet es rápida. Si experimentas tiempos de respuesta prolongados, esto puede resultar en retrasos que pueden arruinar tu experiencia de juego en línea. Utilizando el servidor, el aumento estimado es de tan solo 10 milisegundos en comparación con el ping sin utilizar una VPN, lo que resulta bastante aceptable. Además, la conexión se mantiene estable durante las sesiones de juego.

Kill Switch

La función de desconexión automática de CyberGhost opiniones VPN, conocida como Kill Switch, desempeña un papel fundamental en la protección de tu privacidad en línea. Cuando te conectas a los servidores seguros de CyberGhost, tu tráfico de Internet se cifra y se dirige a través de canales seguros. De esta manera garantiza una experiencia en línea privada y anónima. Sin embargo, en ocasiones pueden ocurrir desconexiones inesperadas debido a: problemas de red, fallos en el servidor o incluso cambios en tu ubicación física.

El Kill Switch es tu salvaguardia en estas situaciones. Detecta automáticamente cualquier interrupción en tu conexión VPN y toma medidas instantáneas para evitar que tu tráfico de Internet quede expuesto. Cuando se activa, el Kill Switch bloquea todo el tráfico de tu dispositivo hacia la web durante un breve período, generalmente de unos segundos a minutos, hasta que la conexión VPN se restablece de manera segura.

Esta característica es esencial para prevenir riesgos potenciales, como la exposición de tus datos a ciberdelincuentes o la vigilancia no deseada por parte de tu proveedor de servicios de Internet o las autoridades. En resumen, el Kill Switch de CyberGhost VPN es un fiel protector digital. Asegura que tu privacidad y seguridad en línea estén siempre bajo control, brindándote la tranquilidad que necesitas mientras navegas por Internet. Con esta función, puedes disfrutar de una experiencia en línea libre de preocupaciones y confiar en que tus datos personales estarán siempre protegidos.

Servidores de Juegos

Cuando se trata de disfrutar de juegos en línea sin interrupciones ni preocupaciones, una VPN como CyberGhost se convierte en tu mejor aliado. Imagina que estás inmerso en una emocionante partida, pero de repente enfrentas un ataque de denegación de servicio (DDoS) o alguien hackea tu cuenta. Incluso puede ser que tu proveedor de servicios de Internet (ISP) reduzca tu velocidad de conexión en medio de una partida crucial. Además, en ciertos lugares, como escuelas u oficinas, los juegos pueden estar bloqueados.

CyberGhost opiniones afirman que no solo protege tu identidad en línea, sino que también puede mejorar tu experiencia de juego. Dirige tu tráfico a través de sus servidores de alta velocidad, lo que puede disminuir tu ping y mejorar la calidad de tu conexión. Además, puedes elegir servidores en función del ping, distancia y carga, asegurándose de que siempre estés conectado al servidor óptimo.

Es compatible con una amplia gama de dispositivos y consolas populares, incluyendo PlayStation, Xbox y Nintendo. Puedes conectarte a servidores VPN en todo el mundo para disfrutar de juegos a alta velocidad, sin preocuparte por problemas de conexión. Con más de 9,300 servidores en más de 100 países, siempre habrá un servidor rápido cerca de ti.

Además, permite conectar hasta 7 dispositivos simultáneamente. También puedes instalarlo en tu router para cubrir automáticamente todos los dispositivos conectados a tu red Wi-Fi. Si te enfrentas a una prohibición de IP, CyberGhost puede ayudarte a evitarla proporcionándote una nueva dirección IP, lo que te permite volver a jugar sin problemas.

La VPN también puede mejorar la velocidad de tu conexión al evitar las limitaciones de ancho de banda impuestas por tu ISP. En momentos de alta demanda de Internet, tu ISP puede reducir tu velocidad de conexión para preservar sus recursos. Sin embargo, al usar CyberGhost VPN, tu tráfico se redirige a través de su red cifrada, evitando estas limitaciones y permitiéndote disfrutar de un juego fluido.

Bloqueador de anuncios

CyberGhost opiniones ofrece una función de bloqueo de anuncios diseñada para protegerte de los anuncios molestos que parecen seguirte por todo Internet. El objetivo principal de esta función es mejorar tu experiencia en línea de varias maneras. Promete hacer tu navegación web más rápida al evitar que estos anuncios se carguen. Al eliminar el desorden de la publicidad, tus páginas deberían cargar más rápidamente, lo que te permite acceder al contenido sin los retrasos innecesarios causados por los anuncios.

Además, el bloqueador de anuncios de CyberGhost tiene como objetivo mejorar tu seguridad. Te ayuda a evitar posibles amenazas de malware que pueden distribuirse a través de las redes publicitarias. En ocasiones, los actores maliciosos utilizan plataformas publicitarias para entregar software dañino a usuarios desprevenidos. Al bloquear los anuncios, CyberGhost proporciona una capa adicional de protección contra tales amenazas, reduciendo el riesgo de infecciones por malware.

IP Dedicada

Una IP dedicada es una dirección IP que es exclusivamente tuya. Los usuarios de VPN generalmente comparten la dirección IP del servidor VPN al que se conectan. Sin embargo, CyberGhost VPN te permite elegir una dirección IP dedicada. Esta dirección es única y permanece igual cada vez que te conectas a Internet. Esto significa que obtienes todos los beneficios de una VPN con una única IP que solo tú posees.

El sistema de IP dedicado de CyberGhost VPN funciona mediante un token. Este token es una clave única que está vinculada a tu IP dedicada, pero no está vinculada a tu cuenta de CyberGhost VPN. Este enfoque asegura la privacidad, ya que CyberGhost no sabe qué IP dedicada estás utilizando. Además, una vez que redimes tu token, este se borra de los servidores de CyberGhost, cumpliendo con su política de no almacenar registros.

La IP dedicada de CyberGhost puede ser utilizada para: acceder de manera segura a sitios web, evitar CAPTCHAs molestos, trabajar de forma segura desde casa, evitar listas negras de IPs compartidas y proteger dispositivos de IoT (Internet de las cosas).

Servidores NoSpy

Son una característica única y esencial que ofrece a los usuarios un nivel superior de privacidad y rendimiento en su servicio de VPN. A diferencia de los servidores VPN convencionales, que suelen estar alojados en centros de datos de terceros, los servidores No Spy son gestionados completamente por CyberGhost. Esto significa que ningún tercero tiene acceso a ellos. Están ubicados en Rumania y se destacan por ofrecer un ancho de banda extendido para velocidades más rápidas, además de admitir conexiones P2P, lo que permite a los usuarios descargar torrents de manera segura y anónima.

La principal ventaja de los servidores NoSpy es la seguridad y privacidad que brindan a los usuarios. Al estar completamente controlados por CyberGhost, no están sujetos a las regulaciones de terceros o a posibles solicitudes de datos por parte de gobiernos hostiles a la privacidad. Esto garantiza que las actividades en línea de los usuarios permanezcan completamente seguras y privadas.

Los servidores No Spy también ofrecen un rendimiento excepcional. Están equipados con hardware premium de alta calidad y cuentan con un enlace de alta velocidad dedicado, lo que se traduce en velocidades de conexión más rápidas y sin restricciones de ancho de banda. Los usuarios pueden descargar archivos pesados, transmitir contenido en calidad 4K UHD y disfrutar de juegos en línea sin preocuparse por la velocidad de su conexión.

Además, los servidores NoSpy están protegidos por medidas de seguridad física y cifrado de 256 bits AES, lo que garantiza la integridad de los datos de los usuarios. La política de no almacenamiento de registros de CyberGhost también se aplica a estos servidores, y se configuran para eliminar automáticamente el historial de Internet y los datos del usuario al finalizar la sesión.

Reglas inteligentes

Las “Reglas Inteligentes” de CyberGhost son una característica que agrega una capa de automatización al servicio de VPN, simplificando la experiencia del usuario y ahorrando tiempo en diversas tareas. Estas reglas permiten configurar acciones específicas que el programa llevará a cabo de manera automática, eliminando la necesidad de intervención manual constante.

Entre las reglas inteligentes más simples se encuentra la posibilidad de configurar CyberGhost para que se inicie automáticamente cuando el sistema se reinicie. Esto garantiza que el VPN esté siempre activado y protegiendo su conexión, sin requerir la apertura manual de la aplicación.

Además de esto, se pueden establecer reglas más avanzadas, como la elección automática de un país o servidor al que CyberGhost debe conectarse al iniciar. Esto es útil si desea mantener una ubicación específica para su conexión VPN.

Sin embargo, la funcionalidad de las reglas inteligentes no se detiene aquí. Puede llevar la automatización al siguiente nivel al configurar qué programas se inician automáticamente cuando CyberGhost establece una conexión. De esta manera, no es necesario esperar la confirmación de la conexión; las aplicaciones que desee utilizar después de que se active el VPN se iniciarán automáticamente.

Además, se pueden ajustar las reglas inteligentes para que se activen en redes Wi-Fi no seguras, lo que agrega una capa adicional de protección cuando se conecta a redes públicas potencialmente riesgosas. También hay opciones para permitir el acceso a sitios web específicos, lo que funciona como una especie de “túnel dividido”, permitiendo que ciertas aplicaciones o actividades se realicen fuera de la VPN mientras el resto de la conexión permanece segura.

Velocidad y rendimiento de CyberGhost

CyberGhost parece ser una opción sólida si se busca un VPN rápido debido a su inclusión de WireGuard. Durante las pruebas con una conexión de referencia de 500 Mbps tanto en descarga como en carga utilizando WireGuard en diferentes ubicaciones como Estados Unidos (Nueva York), Reino Unido, Alemania, Japón y Australia, los resultados de velocidad variaron en torno a estos valores:

Estados Unidos (Nueva York):

Descarga: 473 Mbps

Carga: 452 Mbps

Reino Unido:

Descarga: 471 Mbps

Carga: 480 Mbps

Alemania:

Descarga: 472 Mbps

Carga: 103 Mbps

Japón:

Descarga: 480 Mbps

Carga: 239 Mbps

Australia :

: Descarga: 463 Mbps

Carga: 344 Mbps

En las pruebas manuales de velocidad, CyberGhost arrojó números bastante impresionantes y no tuvo un impacto de velocidad severo. Si se observa el rendimiento de CyberGhost con otros protocolos, utilizando una línea de base de 460 Mbps de descarga y 470 Mbps de carga, se obtienen los siguientes resultados:

IKEv2: 238 Mbps de descarga / 160 Mbps de carga

OpenVPN (UDP): 46 Mbps de descarga / 174 Mbps de carga

OpenVPN (TCP): 109 Mbps de descarga / 76 Mbps de carga

Destaca el protocolo IKEv2 como el segundo mejor después de WireGuard, con velocidades de carga y descarga relativamente altas, aunque la pérdida de velocidad del 50% no es algo destacable.

Seguridad, privacidad y registros

CyberGhost es un servicio VPN que opera desde Rumanía y tiene una empresa matriz en el Reino Unido. Utiliza una encriptación sólida de nivel AES-256 para garantizar la seguridad de los datos de sus usuarios. En pruebas recientes, no se detectaron fugas de direcciones IP, DNS ni otras filtraciones que pudieran identificar a los usuarios.

La VPN incluye una función de “kill switch” que previene cualquier filtración de datos de red fuera del túnel VPN seguro en caso de una desconexión inesperada. Esto es fundamental para mantener la privacidad de los datos, incluso cuando la conexión VPN presenta problemas.

Para garantizar la máxima privacidad, se busca que los proveedores de VPN tengan su sede en jurisdicciones que no sean parte de acuerdos internacionales de intercambio de inteligencia, como Five Eyes. Aunque CyberGhost tiene oficinas en Alemania, su sede en Rumanía parece cumplir con este criterio.

En cuanto a las políticas de uso, CyberGhost requiere que los usuarios cumplan con las leyes y regulaciones locales aplicables. También prohíbe ciertas actividades, como la ingeniería inversa o la distribución de su producto. La empresa se reserva el derecho de tomar medidas legales en caso de incumplimiento de sus términos de servicio.

CyberGhost no recopila ni utiliza datos personales para proporcionar su servicio VPN y ofrece una política de privacidad para aquellos interesados en obtener más información sobre cómo maneja los datos. La seguridad de su cuenta de usuario es responsabilidad suya, y la empresa recomienda cambiar regularmente su contraseña y no compartir su información de usuario con terceros.

Servidores y ubicaciones de servidores de CyberGhost

La cantidad y variedad de ubicaciones de servidores que un VPN ofrece es un factor importante a considerar, ya que brinda más opciones para seleccionar el servidor perfecto y para falsificar tu ubicación. Redes de servidores extensas también pueden aumentar las posibilidades de encontrar un servidor cercano a donde te encuentres.

CyberGhost VPN cuenta con más de 9000 servidores distribuidos en más de 90 países y que siguen en aumento. Esta cifra fácilmente supera la cantidad de servidores que hemos visto en otros servicios, aunque no es el que ofrece la mayor cantidad de países.

Aunque la mayoría de los servidores de CyberGhost VPN se encuentra en el Reino Unido y Estados Unidos, aún ofrece una mezcla global sólida con una representación mejor que la media en África y América del Sur, dos continentes que a menudo son pasados por alto por las empresas de VPN. CyberGhost VPN también ofrece servidores en regiones con políticas de Internet represivas, como China, Hong Kong, Rusia, Turquía y Vietnam.

Es importante destacar que no todos los servidores VPN son iguales. Los servidores virtuales son definidos por software, lo que significa que un solo servidor de hardware puede alojar múltiples servidores virtuales. Todos los tipos de servidores pueden configurarse para parecer que están ubicados en otro lugar diferente al real, convirtiéndolos en ubicaciones virtuales. Ni los servidores virtuales ni las ubicaciones virtuales son inherentemente problemáticos, pero preferimos los servicios VPN que son transparentes acerca de hacia dónde se dirigen tus datos y cómo se manejan. CyberGhost VPN posee una lista de todas sus ubicaciones de servidor que indica claramente si son ubicaciones virtuales.

Parte de la infraestructura de servidores de CyberGhost VPN se alquila, pero algunos servidores, como sus servidores No Spy, son de propiedad directa de la empresa. Independientemente de la propiedad, los servidores de CyberGhost VPN están cifrados y funcionan solo en la memoria RAM, lo que significa que no se almacena ningún dato en un disco duro. Incluso si un atacante retirara físicamente el servidor, no habría datos para examinar.

¿Cuántos países tiene CyberGhost?

CyberGhost VPN cuenta con una impresionante red de servidores en más de 100 países alrededor del mundo y en más de125 ubicaciones. Esto incluye una amplia presencia en países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Alemania, Francia, Japón, Brasil, Singapur, India y muchos otros.

También ofrece servidores en regiones con políticas de internet más restrictivas, como China, Hong Kong, Rusia, Turquía y Vietnam, lo que brinda a los usuarios opciones para sortear la censura y proteger su privacidad en línea. CyberGhost opiniones proporciona a sus usuarios una amplia variedad de opciones para satisfacer sus necesidades de VPN.

¿Cuántos servidores tiene CyberGhost?

CyberGhost VPN cuenta con una impresionante red de más de 9,000 servidores en todo el mundo. Esta extensa infraestructura de servidores permite a los usuarios disfrutar de un acceso rápido y confiable a través de una amplia gama de ubicaciones geográficas.

Con una cantidad tan considerable de servidores, CyberGhost puede ofrecer una experiencia de navegación en línea fluida y segura, permitiendo a los usuarios eludir la censura, acceder a contenido geo-restringido y proteger su privacidad en internet. La abundancia de servidores también contribuye a una menor congestión de red y una mayor velocidad de conexión, lo que mejora la calidad del servicio para sus usuarios en todo el mundo.

Generalidades de las diferentes versiones de CyberGhost

CyberGhost es un servicio de VPN ampliamente reconocido que ha desarrollado varias versiones para adaptarse a las diversas necesidades de los usuarios. Cada una de estas versiones está cuidadosamente diseñada para ofrecer funcionalidades específicas que van desde la protección de la privacidad en línea hasta el acceso sin restricciones a contenido geo-bloqueado, junto con características avanzadas de seguridad. En esta descripción general, explicaremos en detalle cada una de estas variantes.

CyberGhost para Windows

La aplicación de CyberGhost VPN para Windows se presenta con un diseño atractivo y fácil de usar, siendo una opción ideal para aquellos que buscan una experiencia amigable y sin complicaciones. Aunque ofrece una interfaz intuitiva, existen oportunidades para mejorar aún más la experiencia.

Lo más destacado de esta aplicación es su diseño discreto y amigable, que resulta especialmente beneficioso para usuarios menos familiarizados con la tecnología. La aplicación presenta un aspecto visual agradable y ha adoptado recientemente un atractivo esquema de colores azul oscuro y gris, realzado con toques de color naranja que resaltan en la pantalla. Esto contribuye a una experiencia visual agradable y moderna.

La aplicación de CyberGhost VPN para Windows se caracteriza por su facilidad de uso. Un botón central en la interfaz invita a los usuarios a conectarse al servidor que la aplicación considera más óptimo. Al hacer clic en la flecha en el lado izquierdo de la aplicación, se despliega un selector de servidor más detallado y una variedad de configuraciones avanzadas. Además, ofrece modos de visualización tanto oscuro como claro, brindando flexibilidad a los usuarios.

La aplicación facilita la selección de la ubicación de la VPN a través de un menú desplegable, lo que simplifica la elección de servidores. Los usuarios también pueden agregar servidores preferidos a una lista de favoritos para un acceso rápido. La aplicación proporciona información útil sobre la carga en servidores específicos y muestra el número exacto de usuarios conectados. Además, ofrece listas de servidores específicas para actividades como juegos, descargas por torrent y streaming.

En términos de privacidad y seguridad, incluye opciones para prevenir fugas de DNS y un interruptor de desconexión automática, lo que garantiza que los datos permanezcan protegidos incluso en caso de una interrupción inesperada de la VPN. La función de bloqueo de contenido se encarga de bloquear dominios DNS relacionados con anuncios, rastreadores y actividades maliciosas.

La aplicación también permite la personalización a través de las Reglas Inteligentes, lo que permite a los usuarios definir el comportamiento de la VPN, como la conexión automática al inicio o las acciones en función de la detección de nuevas redes Wi-Fi. Si bien existe una pestaña para excepciones de Reglas Inteligentes para designar URLs que deben dirigirse fuera de la VPN, esta función no se aplica al tráfico de aplicaciones.

Para usuarios más avanzados, la aplicación ofrece un menú de configuración avanzada que incluye características de seguridad avanzadas. Esto incluye la capacidad de conectar a través de un puerto aleatorio, cambiar el protocolo VPN utilizado y bloquear conexiones IPv6. Aunque la aplicación selecciona automáticamente el protocolo VPN considerado mejor, los usuarios pueden optar por IKEv2, OpenVPN o WireGuard de forma manual.

En resumen, la aplicación de CyberGhost VPN para Windows brinda una experiencia de usuario agradable y sin complicaciones, con un diseño atractivo y opciones de configuración avanzada. Es una opción sólida tanto para usuarios principiantes como experimentados que buscan una VPN fácil de usar y eficaz.

CyberGhost para Mac

La aplicación de CyberGhost VPN para Mac brinda a los usuarios una experiencia positiva y mejorada en comparación con versiones anteriores. A pesar de algunas áreas de mejora, ofrece características útiles que hacen que la navegación en línea sea más segura y conveniente.

Una de las características notables de esta versión es la opción de activar la compresión de datos, lo que permite a los usuarios reducir el tamaño de las descargas, una función particularmente útil si se tienen límites de datos en el contrato de Internet. Además, la capacidad de bloquear anuncios maliciosos y sitios web agrega una capa adicional de seguridad al tiempo que mejora la experiencia de navegación.

Otra mejora destacada es la función de redirección automática a HTTPS, que garantiza que los sitios web carguen en una versión más segura siempre que esté disponible. Esta característica contribuye significativamente a la protección de la privacidad del usuario en línea.

La interfaz de la aplicación, con su atractiva combinación de colores morados y amarillos, ofrece una experiencia visual agradable. Aunque la ventana inicial es compacta, se puede expandir fácilmente para mostrar todos los servidores disponibles de manera clara. Los usuarios tienen la flexibilidad de elegir entre servidores individuales o servidores optimizados para actividades específicas, como la transmisión en Netflix o la descarga de archivos.

Aunque se identifican algunos problemas menores, como el funcionamiento del interruptor de desconexión en macOS después de que el sistema se despierta de un estado de suspensión, estos desafíos no impiden que la aplicación ofrezca una experiencia positiva en general.

Es importante destacar que CyberGhost VPN está disponible para macOS a través de su sitio web, lo que permite una fácil descarga e instalación en dispositivos Apple. A pesar de los pequeños problemas mencionados durante las pruebas, el equipo de desarrollo está comprometido en abordar estos temas y mejorar aún más la aplicación en futuras actualizaciones.

En cuanto a la seguridad y la privacidad, CyberGhost VPN para macOS es eficaz al no filtrar la dirección IP ni la información de DNS. Esto garantiza que los datos de los usuarios permanezcan protegidos mientras utilizan la VPN.

La aplicación para Mac de CyberGhost VPN ofrece una experiencia positiva en general, con características útiles que mejoran la seguridad y la privacidad en línea de los usuarios de macOS. Aunque se observan áreas de mejora, su capacidad para proporcionar una navegación segura y cómoda la convierte en una opción sólida para aquellos que buscan una VPN confiable en la plataforma de Apple.

CyberGhost para Android

La aplicación de CyberGhost VPN para Android ofrece una experiencia altamente positiva y versátil para los usuarios de dispositivos móviles. Presenta una interfaz atractiva en tonos morados con resaltantes en amarillo, lo que facilita su uso y la familiarización, especialmente para aquellos que utilizan múltiples plataformas.

Entre las características destacadas de esta aplicación se encuentra la funcionalidad de split tunneling, que permite a los usuarios seleccionar qué aplicaciones desea enrutar a través de la VPN, brindando un mayor control sobre su tráfico en línea. Además, la aplicación incluye un bloqueador de contenido que mejora la experiencia de navegación al tiempo que garantiza una mayor seguridad.

CyberGhost VPN para Android ofrece opciones avanzadas, como la posibilidad de personalizar el tamaño de MTU, elegir el protocolo VPN preferido y habilitar conexiones a puertos aleatorios. Estas características permiten a los usuarios adaptar la aplicación a sus necesidades específicas y garantizar una conexión segura.

La función de Domain Fronting es un elemento destacado, ya que demuestra el compromiso del proveedor con la accesibilidad y la resistencia a la censura en línea. Esto asegura que los usuarios puedan acceder al servicio de manera confiable, incluso en regiones con restricciones en línea.

La aplicación se distingue por su rendimiento eficiente. Durante el uso, no se experimentan interrupciones ni retrasos significativos al acceder a contenido en vivo en plataformas como Twitch.tv ni al reproducir videos en YouTube.

En resumen, la aplicación de CyberGhost VPN para Android brinda una experiencia altamente positiva al combinar una interfaz atractiva con características avanzadas que mejoran la seguridad y la privacidad en línea. Su capacidad para garantizar la protección de datos y proporcionar un rendimiento eficiente la convierte en una opción sólida y confiable para los usuarios de dispositivos móviles que buscan una VPN de calidad.

Lea también: El mejor antivirus móvil

CyberGhost para iPhone

La aplicación de CyberGhost VPN para iPhone se destaca por sus características y funcionalidades que permiten a los usuarios disfrutar de una experiencia de navegación segura y conveniente en sus dispositivos iOS.

Con una interfaz intuitiva en tonos morados, amarillos y grises, la aplicación ofrece una navegación sencilla y fácil de entender. Un aspecto destacado es el botón de conexión “Mejor Conexión” que proporciona a los usuarios un acceso rápido y directo a la protección de su privacidad en línea.

Una de las características más notables de la aplicación para iPhone es la posibilidad de elegir entre una lista de servidores individuales. Esta opción brinda un nivel excepcional de control sobre la selección de servidores, lo que no es común en las aplicaciones VPN para iOS. Los usuarios pueden personalizar su experiencia de conexión de acuerdo a sus preferencias.

La aplicación también ofrece la flexibilidad de cambiar el protocolo VPN, lo que permite a los usuarios adaptar su conexión de acuerdo a sus necesidades específicas. Además, cuenta con una función llamada “Connection Checker” que verifica la disponibilidad de la conexión a Internet y la accesibilidad a los servidores de CyberGhost VPN, garantizando que los usuarios estén siempre informados sobre el estado de su conexión.

En términos de seguridad y privacidad, la aplicación se destaca por ocultar la información de DNS y la dirección IP del usuario, asegurando que los datos personales permanezcan protegidos en línea.

En cuanto al rendimiento, ofrece una experiencia de navegación y transmisión de alta calidad. Los usuarios pueden disfrutar de una reproducción fluida de vídeos en plataformas como YouTube y Twitch.tv, sin experimentar retrasos o interrupciones. Además, la ausencia de anuncios intrusivos mejora aún más la experiencia del usuario.

CyberGhost VPN para iPhone es una herramienta altamente positiva para garantizar la seguridad y la privacidad en línea. Sus características avanzadas, la posibilidad de seleccionar servidores individuales y el rendimiento eficiente la convierten en una opción confiable y conveniente para los usuarios de dispositivos iOS que buscan una experiencia VPN de alta calidad.

CyberGhost para Chrome

CyberGhost VPN ofrece a los usuarios de Chrome una experiencia de navegación en línea segura y sin restricciones. Con una extensión de Chrome fácil de usar, los usuarios pueden disfrutar de una serie de características positivas que mejoran su privacidad y les permiten acceder a contenido sin importar su ubicación geográfica.

La extensión de Chrome de CyberGhost VPN brinda a los usuarios la capacidad de navegar de forma anónima, ocultando su dirección IP y evitando el rastreo en línea no deseado. Esto garantiza que su actividad en línea esté protegida y que puedan mantener su identidad en el anonimato.

Una característica destacada es la capacidad de acceder a sitios web con restricciones geográficas. Los usuarios pueden eludir las limitaciones impuestas por ciertos sitios web y servicios, lo que les permite disfrutar de contenido que de otra manera no estaría disponible en su región.

La extensión también ofrece bloqueo de contenido malicioso, lo que ayuda a mantener a los usuarios seguros mientras navegan por la web. Evita que los anuncios invasivos y los rastreadores en línea afecten su experiencia de navegación.

Para aquellos que desean una conexión segura en redes Wi-Fi públicas, la extensión de CyberGhost VPN proporciona una solución eficiente. Si bien es ideal para la navegación en Chrome, una suscripción premium a CyberGhost VPN brinda a los usuarios acceso a una red de más de 7900 servidores VPN en más de 91 países, lo que les permite proteger todos sus dispositivos y disfrutar de la privacidad en línea en cualquier lugar.

Además, la política de no guardar registros de CyberGhost VPN garantiza que la privacidad de los usuarios esté protegida. Los registros de actividad en línea, datos de navegación y preferencias de búsqueda no se almacenan, lo que brinda a los usuarios total tranquilidad en cuanto a su privacidad en línea.

La extensión de Chrome de CyberGhost VPN es una herramienta valiosa que permite a los usuarios de Chrome navegar de forma segura y anónima, eludir restricciones geográficas y bloquear contenido malicioso. Para aquellos que desean una protección completa en línea, una suscripción premium ofrece acceso a una red de servidores global y características adicionales, lo que la convierte en una opción positiva para la privacidad en línea.

Atención al cliente de CyberGhost

CyberGhost se toma muy en serio el servicio al cliente y ofrece una variedad de opciones para ayudar a los usuarios con cualquier problema que puedan enfrentar. Su compromiso de brindar un excelente servicio al cliente se refleja a través de los siguientes canales de soporte:

Chat en Vivo 24/7: CyberGhost ofrece una función de chat en vivo las 24 horas, los 7 días de la semana, asegurando que los usuarios puedan obtener asistencia inmediata en cualquier momento del día o la noche. Los agentes de chat en vivo son rápidos, profesionales y conocedores, abordando eficientemente las preocupaciones de los usuarios.

CyberGhost ofrece una función de chat en vivo las 24 horas, los 7 días de la semana, asegurando que los usuarios puedan obtener asistencia inmediata en cualquier momento del día o la noche. Los agentes de chat en vivo son rápidos, profesionales y conocedores, abordando eficientemente las preocupaciones de los usuarios. Soporte por Correo Electrónico: Los usuarios también pueden comunicarse con el equipo de soporte de CyberGhost por correo electrónico. Esto permite consultas más detalladas y asistencia, lo que resulta conveniente para los usuarios que prefieren la comunicación escrita.

Los usuarios también pueden comunicarse con el equipo de soporte de CyberGhost por correo electrónico. Esto permite consultas más detalladas y asistencia, lo que resulta conveniente para los usuarios que prefieren la comunicación escrita. Guías y Artículos: CyberGhost proporciona una gran cantidad de guías e artículos informativos en su portal de soporte al cliente. Estos recursos cubren una amplia gama de temas, incluidas las instrucciones de configuración para varios dispositivos, la solución de problemas de problemas comunes y la optimización del uso de VPN. Estas guías son especialmente beneficiosas para los nuevos usuarios que pueden no estar familiarizados con la tecnología de VPN.

CyberGhost proporciona una gran cantidad de guías e artículos informativos en su portal de soporte al cliente. Estos recursos cubren una amplia gama de temas, incluidas las instrucciones de configuración para varios dispositivos, la solución de problemas de problemas comunes y la optimización del uso de VPN. Estas guías son especialmente beneficiosas para los nuevos usuarios que pueden no estar familiarizados con la tecnología de VPN. Preguntas Frecuentes (FAQ): CyberGhost mantiene una extensa sección de preguntas frecuentes que aborda las preguntas y preocupaciones más comunes. Los usuarios pueden encontrar rápidamente respuestas a sus consultas sin necesidad de ponerse en contacto con el servicio al cliente, lo que les ahorra tiempo y esfuerzo.

CyberGhost mantiene una extensa sección de preguntas frecuentes que aborda las preguntas y preocupaciones más comunes. Los usuarios pueden encontrar rápidamente respuestas a sus consultas sin necesidad de ponerse en contacto con el servicio al cliente, lo que les ahorra tiempo y esfuerzo. Sistema de Tickets: En casos en los que un problema no se pueda resolver de inmediato a través del chat en vivo, el equipo de soporte de CyberGhost creará un ticket y trabajará diligentemente para encontrar una solución. Esto asegura que incluso los problemas complejos reciban la atención que merecen y que los usuarios reciban asistencia de seguimiento.

El compromiso de CyberGhost de brindar un soporte al cliente integral, junto con sus canales de soporte accesibles y recursos informativos, demuestra su dedicación a garantizar una experiencia positiva para el usuario. Ya sea que los usuarios requieran asistencia inmediata o busquen orientación a través de tutoriales y preguntas frecuentes, CyberGhost ofrece un sólido sistema de soporte para satisfacer sus necesidades.

CyberGhost Pros y Contras

CyberGhost es una destacada opción en el mundo de las VPN, ofreciendo una amplia gama de ventajas y desventajas que los usuarios deben tener en cuenta. Con una impresionante cobertura de servidores y una sólida capacidad para desbloquear plataformas de streaming, esta VPN se destaca por su protocolo WireGuard y servidores especializados. Además, brinda a los usuarios la oportunidad de probar sus servicios de forma gratuita y cuenta con una garantía de devolución de dinero de 45 días. Sin embargo, se observan algunos aspectos menos favorables, como una funcionalidad reducida en las aplicaciones de Apple y una interfaz menos intuitiva en la versión de Linux. También se han reportado problemas de conexión con el protocolo WireGuard en Mac. A continuación, se detallan los pros y contras de CyberGhost:

Pros

✅ Amplia variedad de servidores: CyberGhost VPN cuenta con una red de servidores global que abarca numerosos países y ubicaciones. Esto permite elegir servidores específicos para mejorar la velocidad de conexión, acceder a contenido geo-restringido o garantizar la privacidad en línea. La diversidad de servidores proporciona opciones flexibles para diversas necesidades de navegación.

✅ Conexión de hasta 7 dispositivos: Una de las ventajas clave de CyberGhost es que permite conectar hasta 7 dispositivos diferentes con una sola cuenta. Esto es perfecto para hogares con múltiples dispositivos o para individuos que desean mantener la privacidad y la seguridad en línea en todos sus dispositivos, como computadoras, teléfonos inteligentes y tabletas.

✅ Funciones adicionales, incluido el antivirus: CyberGhost no se limita a ofrecer servicios de VPN. También incluye características adicionales, como protección antivirus, que agrega una capa de seguridad extra a tus dispositivos y datos en línea. Esta característica protege contra amenazas en línea, como malware y virus, garantizando una experiencia de navegación segura.

✅ Excelente rendimiento en pruebas de velocidad: CyberGhost VPN ha demostrado consistentemente un rendimiento sobresaliente en pruebas de velocidad. Esto significa que se puede navegar por la web, transmitir contenido en línea y realizar descargas sin experimentar retrasos o interrupciones significativas. La velocidad confiable es esencial para una experiencia de VPN positiva.

✅ Reciente auditoría realizada por terceros: Para respaldar su compromiso con la privacidad y la seguridad en línea, CyberGhost sometió su servicio a una auditoría independiente realizada por Deloitte en 2022. Esta auditoría verificó la política de no registros y la protección de datos del servicio, brindando una mayor confianza a los usuarios.

✅ Acceso a plataformas de streaming: CyberGhost VPN se enorgullece de su capacidad para desbloquear servicios de transmisión populares como Netflix, Hulu, BBC iPlayer y Disney+. Esto significa que se puede acceder a contenido de entretenimiento de todo el mundo sin restricciones geográficas, lo que amplía las opciones de entretenimiento.

✅ Protocolo WireGuard: CyberGhost utiliza el protocolo WireGuard, conocido por su eficiencia y seguridad en la transmisión de datos. Este protocolo garantiza que los datos estén protegidos mientras mantienes un rendimiento óptimo de la conexión.

✅ Servidores especializados: CyberGhost ofrece servidores especializados para diversas necesidades, como servidores NoSpy, servidores optimizados para torrenting y servidores para obtener una dirección IP estática. Estos servidores están diseñados para mejorar la experiencia de navegación y adaptarse a diferentes casos de uso.

✅ Garantía de devolución de dinero de 45 días: CyberGhost ofrece una sólida garantía de devolución de dinero de 45 días en sus planes de suscripción. Esto permite probar el servicio sin riesgos y, si no se está satisfecho, recibir un reembolso completo.

✅ Acepta pagos con criptomonedas: Para aquellos que valoran la privacidad y el anonimato, CyberGhost VPN acepta pagos con criptomonedas como Bitcoin. Esto agrega una capa adicional de privacidad a las transacciones y suscripciones.

Contras

❌ Funciones limitadas en la aplicación de Apple: Algunos usuarios de dispositivos Apple han informado que la aplicación de CyberGhost para iOS puede carecer de ciertas funciones avanzadas que están disponibles en otras plataformas. Esto puede incluir opciones de configuración más avanzadas o características adicionales. Sin embargo, para la mayoría de los usuarios, las funciones esenciales de seguridad y privacidad suelen estar disponibles en la aplicación de iOS.

❌ Interfaz de Linux un poco confusa: Si bien CyberGhost VPN es compatible con Linux, algunos usuarios han encontrado que la interfaz en sistemas Linux puede ser un poco confusa o menos intuitiva en comparación con las versiones para otras plataformas. Esto podría requerir un período de adaptación para los usuarios de Linux que deseen aprovechar al máximo el servicio.

❌ Inconvenientes con WireGuard en Mac: Aunque WireGuard es un protocolo de VPN eficiente y seguro, algunos usuarios de Mac han informado de inconvenientes al utilizarlo con CyberGhost VPN. Estos problemas pueden incluir posibles desconexiones inesperadas o dificultades para establecer una conexión estable. Es importante tener en cuenta que estos problemas pueden variar según la configuración y el entorno de uso individual.

Opiniones de clientes sobre CyberGhost VPN

Las opiniones de los clientes sobre CyberGhost VPN varían según la plataforma en la que se encuentren. En Trustpilot, la VPN cuenta con un TrustScore de 4.8 sobre 5, lo que indica una satisfacción general entre los usuarios. De las 13,500 reseñas totales en Trustpilot, el 84% le otorga una calificación de 5 estrellas, lo que destaca su aprecio por el servicio. Además, el 10% le da 4 estrellas, lo que indica un nivel bastante alto de satisfacción. Sin embargo, aproximadamente el 5% de las reseñas son menos positivas, con un 4% otorgando 1 estrella y el 1% dando 3 estrellas.

En la tienda de aplicaciones de Google Play Store, la VPN de CyberGhost para Android tiene una calificación de 4.3 estrellas, basada en más de 148,000 opiniones. Esto sugiere que la aplicación es bien recibida por los usuarios de dispositivos Android, con una gran cantidad de descargas que superan los 10 millones.

En la Apple Store, donde se encuentra la aplicación “VPN por CyberGhost: Proxy WiFi”, la calificación es de 4.5 estrellas, basada en más de 1,800 valoraciones. Esto muestra una satisfacción general con la aplicación en dispositivos iOS, respaldada por una calificación sólida.

CyberGhost VPN parece gozar de una buena reputación en diversas plataformas, con altas calificaciones en Trustpilot y calificaciones sólidas en las tiendas de aplicaciones tanto de Android como de Apple. Los usuarios aprecian aspectos como la velocidad y la privacidad que ofrece este servicio VPN. Sin embargo, como con cualquier producto, es importante revisar las opiniones y considerar las necesidades personales antes de tomar una decisión sobre su uso.

Opiniones Positivas

Valoración de 5 estrellas: Los usuarios expresan su satisfacción con CyberGhost VPN, otorgando una calificación perfecta de 5 estrellas. Destacan que el servicio les ha sido de gran utilidad en su vida personal y laboral, y lo recomiendan sin reservas.

Los usuarios expresan su satisfacción con CyberGhost VPN, otorgando una calificación perfecta de 5 estrellas. Destacan que el servicio les ha sido de gran utilidad en su vida personal y laboral, y lo recomiendan sin reservas. Excelente Estabilidad y Seguridad: Varios usuarios elogian la estabilidad de los servidores de CyberGhost VPN, así como su alta seguridad. Mencionan que se sienten protegidos y seguros al utilizar el servicio para sus actividades en línea.

Varios usuarios elogian la estabilidad de los servidores de CyberGhost VPN, así como su alta seguridad. Mencionan que se sienten protegidos y seguros al utilizar el servicio para sus actividades en línea. Acceso a Contenido Científico y Humanístico: Algunos usuarios valoran positivamente que la VPN les permita acceder a sitios donde pueden leer artículos científicos y humanísticos, lo que mejora su experiencia en línea.

Algunos usuarios valoran positivamente que la VPN les permita acceder a sitios donde pueden leer artículos científicos y humanísticos, lo que mejora su experiencia en línea. Sensación de Seguridad: Usuarios elogian la sensación de seguridad que les brinda CyberGhost VPN, destacando que se sienten protegidos en todas sus actividades en línea.

Usuarios elogian la sensación de seguridad que les brinda CyberGhost VPN, destacando que se sienten protegidos en todas sus actividades en línea. Amplia Red de Servidores: Los usuarios destacan la amplia red de servidores de CyberGhost distribuidos en todo el mundo. Esto les permite acceder a una variedad de ubicaciones virtuales y desbloquear contenido geográficamente restringido con facilidad.

Los usuarios destacan la amplia red de servidores de CyberGhost distribuidos en todo el mundo. Esto les permite acceder a una variedad de ubicaciones virtuales y desbloquear contenido geográficamente restringido con facilidad. Facilidad de Uso: Muchos elogian la interfaz de usuario intuitiva de CyberGhost, que hace que configurar y utilizar la VPN sea muy sencillo, incluso para aquellos que no están familiarizados con las VPN.

Opiniones Negativas

Dificultades en el Soporte al Cliente: algunos señalan dificultades para contactar al soporte al cliente, incluyendo problemas para enviar correos y encontrar el chat en directo. - Fecha de la experiencia

algunos señalan dificultades para contactar al soporte al cliente, incluyendo problemas para enviar correos y encontrar el chat en directo. - Fecha de la experiencia Problemas con la velocidad: usuarios experimentan una disminución en la velocidad de conexión cuando utilizan la VPN.

usuarios experimentan una disminución en la velocidad de conexión cuando utilizan la VPN. Problemas de Conexión a Servidores Específicos: Se mencionan dificultades al conectarse a servidores en Argentina y al intentar utilizar Chromecast con servidores en Brasil.

¿Cuánto cuesta la VPN CyberGhost?

CyberGhost VPN ofrece una variedad de opciones de precios para adaptarse a las necesidades de diferentes usuarios. Estas son las tarifas disponibles:

1 Mes : Puedes optar por pagar mensualmente a 12.99€ por mes. Esta opción es ideal si prefieres flexibilidad y no deseas comprometerte a largo plazo.

: Puedes optar por pagar mensualmente a 12.99€ por mes. Esta opción es ideal si prefieres flexibilidad y no deseas comprometerte a largo plazo. 2 años + 2 meses: Si estás dispuesto a comprometerte a largo plazo, esta opción te ofrece una excelente relación calidad-precio. El costo es de 2.19€ por mes, pero debes pagar 56.94€ por los primeros 2 años y luego anualmente.

Si estás dispuesto a comprometerte a largo plazo, esta opción te ofrece una excelente relación calidad-precio. El costo es de 2.19€ por mes, pero debes pagar 56.94€ por los primeros 2 años y luego anualmente. 6 meses: Otra opción intermedia es el plan de 6 meses, que tiene un costo de 6.99€ por mes. Esto se factura cada 6 meses a un total de 41.94€.

Es importante destacar que CyberGhost VPN no impone límites de datos y permite el cambio ilimitado de servidores. Además, te brinda la posibilidad de tener hasta siete conexiones simultáneas, lo que significa que puedes proteger múltiples dispositivos con una sola suscripción.

En cuanto a la usabilidad, la interfaz de CyberGhost es mejor en Android, ofreciendo una experiencia más fluida en comparación con iOS. En Android, tienes acceso a más funciones y opciones que en la versión para iOS. También es relevante mencionar que la selección de ubicaciones de ciudades está limitada a ocho países en ambas versiones, pero la aplicación te permite ver la carga de los servidores y seleccionar uno que tenga menos tráfico.

En cuanto a la compatibilidad de plataformas, CyberGhost VPN está disponible en una amplia gama de sistemas operativos, incluyendo Windows, Android, Android TV, MacOS, iOS, Linux, Amazon Fire Stick y Fire TV.

Nuestra opinión final sobre CyberGhost

CyberGhost se destaca como un servicio de VPN poderoso, ofreciendo aplicaciones móviles y de escritorio con un diseño elegante e intuitivo que resultará especialmente beneficioso para los usuarios más nuevos en el mundo de las VPN. Este proveedor se posiciona como uno de los mejores antivirus para aquellos que buscan desbloquear servicios de transmisión populares, como Netflix, BBC iPlayer o YouTube.

Ofrece tarifas competitivas, un excelente servicio de atención al cliente y una amplia lista de ubicaciones de servidores. Sin embargo, un inconveniente ocasional se presenta en forma de una disminución de velocidad en ciertas circunstancias.

En términos de seguridad y privacidad, CyberGhost se presenta como una elección sólida, respaldada por una política de no registro que ha sido auditada externamente, además de una robusta encriptación AES-256. Sin embargo, si buscas funciones adicionales más avanzadas para actividades sensibles, esta VPN podría quedarse corta.

En resumen, a pesar de algunas áreas en las que podría mejorar, CyberGhost se mantiene como una opción competitiva a considerar. Es una excelente VPN para una amplia variedad de usos, desde la descarga de torrents hasta simplemente garantizar tu seguridad en línea.

Con una impresionante lista de servidores, CyberGhost VPN se adapta especialmente a aquellos que necesitan una VPN para actividades específicas, como la transmisión de video o el enmascaramiento preciso de la ubicación. Los excelentes resultados en las pruebas de velocidad, junto con la implementación de WireGuard por parte de la compañía, respaldan estas actividades. Además, se destaca por su diseño general de aplicaciones, y es digno de mención que CyberGhost ha completado una auditoría de terceros de sus políticas e infraestructura, lo que aumenta la confianza en su servicio.

Preguntas frequentes sobre CyberGhost

¿Es fiable CyberGhost?

En cuanto a la fiabilidad, CyberGhost es, en general, un servicio de VPN en el que se puede confiar desde el punto de vista de la seguridad. Su sede se encuentra en Rumania, un país conocido por su postura favorable a la privacidad, y además ha completado una auditoría independiente en 2022 que verifica que no mantiene registros de actividad del usuario, lo que refuerza su compromiso con la protección de la privacidad de sus usuarios. Esta combinación de ubicación y auditoría contribuye a la confiabilidad de CyberGhost como servicio de VPN en términos de seguridad y privacidad.

¿Cómo entrar a Netflix en CyberGhost?

Para acceder al contenido de Netflix con la ayuda de nuestros perfiles dedicados para Streaming mientras estás conectado a CyberGhost VPN, asegúrate de cumplir con los siguientes requisitos:

Regístrate para obtener una cuenta en Netflix | Regístrate aquí.

Asegúrate de conectarte a nuestros servidores especialmente diseñados para la transmisión de Netflix.

Windows | Mac | Android | iOS | Linux

Verifica que te hayas conectado correctamente a CyberGhost VPN | ¿Cómo asegurarse de que CyberGhost VPN esté funcionando correctamente?

¿Qué es CyberGhost VPN gratis?

CyberGhost VPN no ofrece una versión gratuita de su servicio. No existe una opción gratuita de CyberGhost VPN. El servicio se basa en suscripciones de pago que ofrecen diversas características y ventajas. Por lo tanto, no se proporciona acceso gratuito a sus servidores o características de VPN. Para utilizar CyberGhost VPN, los usuarios deben suscribirse a uno de los planes de pago disponibles. Por ello, si buscas una opción sin costo debes echar un vistazo a algunas opciones de antivirus gratuitos.

Cómo instalar CyberGhost VPN?

La forma de instalar CyberGhost VPN depende de la versión que se desea utilizar. A continuación te explicamos cómo hacerlo:

Windows:

Accede a tu cuenta en línea de CyberGhost VPN y entra con tu nombre de usuario y contraseña premium.

En la sección “Download Hub”, selecciona la opción de descarga correspondiente a la versión de Windows.

Localiza el archivo de instalación en tu dispositivo después de que la descarga se complete.

Haz doble clic en el archivo descargado y espera a que la instalación automática finalice.

Elige “Aceptar y Continuar” si consientes compartir datos o selecciona “Prefiero no hacerlo” si no deseas compartir.

Una vez que la instalación sea exitosa, la aplicación se abrirá automáticamente.

Inicia sesión en CyberGhost VPN con tu nombre de usuario y contraseña o crea una cuenta si aún no tienes una.

Para una conexión rápida, haz clic en el botón “Power” y la aplicación te conectará al mejor servidor VPN según tu ubicación actual.

MacOS:

Asegúrate de que tu Mac cumple con los requisitos del sistema mencionados en la guía.

Accede a la página de inicio de sesión de CyberGhost y entra con tus credenciales de cuenta premium.

En la sección “Download Hub”, selecciona la opción de descarga correspondiente a MacOS.

Aprobar las descargas de nuestro sitio si se te pide.

Abre la carpeta de descargas y haz doble clic en el archivo de instalación de CyberGhost.

Sigue las instrucciones para completar la instalación, incluyendo ingresar tus credenciales de macOS.

Después de la instalación, puedes optar por recibir notificaciones de la aplicación y cerrar la ventana de instalación.

Inicia sesión con tus credenciales de CyberGhost.

Permite que la aplicación añada configuraciones VPN cuando se te solicite.

Asegúrate de permitir el acceso a la llave de acceso del llavero de macOS para que la aplicación pueda cifrar el tráfico de datos en el dispositivo.

Android:

Desde tu dispositivo Android, ve a la aplicación Play Store.

Busca “CyberGhost” y haz clic en el botón de instalación.

Al abrir la aplicación por primera vez, recibirás una notificación para consentir el envío de datos anónimos para ayudar con el soporte técnico.

Lee la notificación y selecciona “Aceptar y continuar” si así lo deseas.

Inicia sesión con tu nombre de usuario y contraseña de CyberGhost.

Haz clic en el botón “Power” en la aplicación para conectarte automáticamente al mejor servidor disponible según tu ubicación actual.

Siguiendo estos pasos, podrás instalar y configurar CyberGhost VPN en tu dispositivo de manera sencilla y rápida.

¿Cómo darse de baja de CyberGhost?

Para cancelar su suscripción a CyberGhost VPN, puede seguir el siguiente proceso:

Inicie sesión en su cuenta de CyberGhost VPN utilizando su nombre de usuario y contraseña.

en su cuenta de CyberGhost VPN utilizando su nombre de usuario y contraseña. Una vez que haya iniciado sesión, vaya a la sección de administración de cuenta o configuración de cuenta . Esta ubicación específica puede variar según la plataforma o el dispositivo que esté utilizando.

. Esta ubicación específica puede variar según la plataforma o el dispositivo que esté utilizando. Busque la opción que le permita cancelar o dar de baja su suscripción. En algunos casos, esta opción podría estar etiquetada como “Cancelar suscripción” o “Desactivar renovación automática”.

Siga las instrucciones proporcionadas en pantalla para completar el proceso de cancelación. Es posible que se le solicite confirmar su decisión de cancelar la suscripción.

Tenga en cuenta que el período de garantía de reembolso varía según el tipo de suscripción que tenga:

Para suscripciones de 6 meses o más, tiene una garantía de reembolso de 45 días desde la fecha de compra.

tiene una garantía de reembolso de 45 días desde la fecha de compra. Para suscripciones mensuales, tiene una garantía de reembolso de 14 días desde la fecha de compra.

Si cancela su suscripción dentro del período de garantía de reembolso, se le reembolsará el importe completo pagado de acuerdo con la política de garantía de reembolso de CyberGhost. Sin embargo, si cancela su suscripción después de que finalice el período de garantía de reembolso, se le cobrará por el tiempo restante de la suscripción actual, pero la suscripción no se renovará automáticamente.

Es importante tener en cuenta que al cancelar su suscripción, perderá el acceso a su cuenta de usuario y a todas las licencias de productos CyberGhost. Asegúrese de guardar cualquier información importante antes de proceder con la cancelación.