Ourtime opiniones: ¿eficaz o una estafa? Nuestra opinión real

Ourtime es una plataforma de citas diseñada para solteros de más de 50 años que desean encontrar pareja para compartir buenos momentos lo antes posible. Se trata de un spin-off del famoso sitio Meetic, con las mismas características y experiencia, adaptadas a las necesidades específicas de los mayores de 50 años. En esta reseña de Ourtime, te contamos cómo funciona, qué gusta y qué no gusta a los usuarios, sus tarifas y los resultados que puedes esperar.

Nuestra breve opinión sobre Ourtime

Nos atrajo especialmente la plataforma intuitiva de Ourtime y su público maduro, que ofrece un ambiente serio y amistoso que propicia auténticos encuentros de calidad. Las herramientas de búsqueda son acertadas y permiten a todo el mundo encontrar perfiles que se ajustan perfectamente a sus expectativas. Además, su activo equipo de moderación garantiza una experiencia segura y auténtica. En resumen, si buscas un sitio de encuentros para mayores de 50 años serio, Ourtime es la opción más adecuada. Una de las mejores paginas para ligar para mayores de 50 hoy en día.

Aunque Ourtime es un sitio de citas de pago, puedes registrarte gratuitamente en Ourtime. Esta versión “gratuita” te permite probar el sitio e incluso conocer gente sin pagar. El registro gratuito en Ourtime te permite :

Crear un perfil

Chatear gratis con miembros Premium

Participar en las veladas de encuentros de Ourtime

Conocer solteros cerca de ti

>> Haga clic aquí para registrarse gratuitamente en Ourtime y empezar a conocer gente

¿Qué es Ourtime?

Ourtime es un sitio de citas para mayores de 50 años, que pertenece al mismo grupo que el famoso Meetic. Se lanzó en 2017, a raíz de una simple constatación: cada vez hay más solteros mayores de 50 años, y para ellos, hacer nuevas parejas sentimentales es particularmente complicado.

Esto se debe a que, fuera del trabajo y los estudios, hay menos oportunidades y la vida social menos activa a partir de cierta edad ya no ofrece las mismas oportunidades. Y sin embargo, a los 50, hay muchas personas solteras -que se enfrentan al divorcio, la viudedad o la falta de oportunidades para salir con alguien- a las que les gustaría formar una pareja.

Con esto en mente, el sitio web Ourtime fue creado para llenar un vacío y se ha establecido rápidamente como el sitio N°1 para citas serias para mayores de 50 años. Ourtime es :

Más de 1,5 millones de usuarios registrados

Más de 4 millones de visitas al mes

Una proporción hombre/mujer muy equilibrada (52% de mujeres y 48% de hombres)

Ofrece a sus miembros la posibilidad de ponerse en contacto entre sí a través de diversas funciones (chat escrito, intercambios de voz y/o vídeo), búsquedas de proximidad, salas de chat temáticas, sugerencias de perfiles personalizados, previa inscripción gratuita para crear un perfil y consultar todas las páginas de los miembros.

La gama de herramientas de comunicación que se ofrece puede interesar a todos los usuarios, ya sean asiduos o recién llegados a los sitios de citas. Los que prefieran un contacto suave podrán enviar “Me gusta” o mensajes de texto, mientras que los que tengan prisa o los que quieran ver/escuchar a sus contactos estarán encantados de poder hacerlo a través de las opciones de contacto disponibles.

Las funcionalidades disponibles suponen un importante ahorro de tiempo para los usuarios, que no tienen que recorrer todas las páginas para encontrar a las personas más cercanas a sus expectativas, y los criterios de búsqueda proporcionados (por edad, región, hijos, etc.) son lo suficientemente amplios como para proporcionar una primera clasificación convincente.

¿Convierte esto a la plataforma en un punto de referencia para encontrar el amor en línea más rápidamente? Eso es lo que vamos a averiguar en esta reseña de Ourtime, analizando su fiabilidad y sus posibilidades de citas.

Ahora puede registrarse gratis en Ourtime y conocer gente nueva chateando gratis con los usuarios Premium de la página. Decídase por Ourtime para ver si el sitio cumple sus expectativas antes de suscribirse.

>> Pulse aquí para registrarse gratuitamente en Ourtime

¿Es Ourtime un sitio fiable?

Sí, Ourtime es un sitio fiable y serio, y uno de los mejores sitios de citas serias de la actualidad. El hecho de que se base en la experiencia de la ilustre Meetic, con sus 20 años de experiencia, es tranquilizador, pero no es su única ventaja.

En esta plataforma, todos los perfiles están verificados y es obligatorio completarlos correctamente, con fotos, descripciones y detalles en las distintas categorías, para obtener resultados. De hecho, las páginas están repletas de información, lo que le permitirá entablar conversaciones rápidamente y con una base sólida para hacerlo.

La moderación en Ourtime es eficaz y reacciona rápidamente si un miembro tiene alguna duda o denuncia un perfil. El sitio es muy consciente de que los mayores de 50 años son las primeras víctimas de las estafas románticas en línea. Para combatir esta lacra, el personal se asegura de que se eliminen las cuentas problemáticas y apoya a los miembros cuando tienen alguna duda.

Los solteros que lo deseen también pueden optar por varias opciones de confidencialidad: un modo Zen para que sólo se pongan en contacto con usted los perfiles con los intereses que busca, un modo Incógnito para que pueda navegar por los perfiles sin que el propietario esté informado, y la opción de ocultar temporalmente su cuenta para mayor tranquilidad.

Es muy completo, por lo que podemos afirmar que Ourtime es fiable y que es fácil de navegar, lo que tranquilizará incluso a los más recelosos. En el resto de esta reseña de Ourtime, veamos quién lo utiliza.

¿A quién está dirigido Ourtime?

Ourtime es una plataforma reservada a solteros mayores de 50 años que buscan una relación seria. La edad media oscila entre los 50 y los 65 años, pero también hay algunos perfiles de más edad, y sólo hablaremos de encuentros serios.

Es un sitio para cualquiera que quiera volver a dar una oportunidad al amor, para las personas que se sienten solas y les gustaría encontrar una pareja con la que compartir buenos momentos, e incluso para aquellos que ahora tienen tiempo para conocer gente cuando se jubilen.

La plataforma actúa como una auténtica herramienta de networking para todos aquellos que deseen forjar nuevos vínculos, principalmente en el amor. No obstante, cabe señalar que también se pueden forjar amistades a través de encuentros en línea en Ourtime.

¿Quién utiliza Ourtime?

Los usuarios de Ourtime proceden de entornos muy diversos, y es sobre todo la edad (y las referencias generacionales) lo que les une. Las clases sociales están mezcladas, con miembros que no tienen ninguna titulación al igual que estudiantes de doctorado, viajeros frecuentes al igual que personas que viven en casa, y padres al igual que personas solteras sin hijos.

Descubrirá que la plataforma reúne a personas mayores de 50 años con historias de vida muy diferentes, desde divorciados recientes y viudos jóvenes hasta solteros empedernidos, y que cada encuentro virtual puede ser una forma estupenda de encontrar puntos en común o de aprender más sobre un área específica. A veces no conduce al amor verdadero, pero los intercambios siguen siendo muy agradables.

Se trata, pues, de una plataforma generalista, pero especializada en las citas para mayores de 50 años. Un punto fuerte, para ofrecerle un máximo de posibilidades de elección y crear nuevas oportunidades, a veces inesperadas.

Muchas mujeres utilizan este sitio (alrededor del 52% de los usuarios), porque pueden chatear tranquilamente con los miembros sin sentirse presionadas. Y los hombres solteros pueden superar su timidez o dificultad para acercarse a una mujer contactando con ellas fácilmente en línea.

¡Pruebe Ourtime gratis con nuestro registro gratuito! Crea tu perfil y chatea con miembros de Ourtime Premium para conocer gente nueva gratis.

>> Haga clic aquí para inscribirse gratuitamente en Ourtime

¿Cuál es la diferencia entre Meetic y Ourtime?

La principal diferencia entre Meetic y Ourtime es el público objetivo. En Meetic, las inscripciones están abiertas a solteros a partir de 18 años (pero la edad media ronda los 30/35 años), mientras que Ourtime se reserva exclusivamente a los mayores de 50 años.

Las funcionalidades son similares en ambas plataformas, pero Ourtime está adaptando sus ofertas de eventos y salidas, así como sus consejos de seducción, para una población de más edad.

Es más, Ourtime dispone de un sistema de citas locales que le permite afinar su búsqueda por región o ciudad, lo que facilita encontrar a alguien cerca de usted. Para los mayores de 50 años, esto es una ventaja considerable, ya que significa que no tiene que recorrer todo el país para conocer a alguien.

También hay que señalar que Meetic sigue siendo ligeramente más caro en determinados abonos, principalmente porque su comunidad es mucho mayor.

Por otro lado, hay características comunes a ambas plataformas, como las opciones de navegación y un sistema de sugerencias diarias de perfiles por afinidad, y una calidad general en cuanto a perfiles y resultados que es tan alta en Meetic como en Ourtime. Para saber más sobre meetic, lea estas meetic opiniones.

¿Es fácil ligar en Ourtime?

Las funciones que ofrece Ourtime facilitan mucho el contacto. Una vez que le interese un perfil, puede enviarle un like (como muestra de interés), un mensaje de texto para iniciar un chat (en directo si la persona está en línea), o solicitar un chat de voz y/o una videollamada.

Opciones prácticas para aquellos a los que les gusta escuchar la voz de la otra persona y ver con quién están chateando, ya sea para tranquilizarse o para hacer más real el intercambio. Ourtime se ha preocupado de consultar los comentarios de los usuarios y las necesidades expresadas con más frecuencia por sus miembros (y los de Meetic antes que ellos) para ofrecer herramientas acordes con lo que desean los mayores de 50 años cuando utilizan un sitio de citas para hacer nuevos conocidos.

Esto hace que sea más fácil ligar con la gente, pero sólo son herramientas para ayudarle a seducirla. Depende del usuario rellenar correctamente su perfil e intentar escribir mensajes agradables, para complacer a la persona con la que está hablando. Sobre todo porque tanto los hombres como las mujeres de más de 50 años tienen hábitos y gustos muy distintos, y hay que comportarse correctamente si no se quiere ser ignorado.

Es fácil ligar en Ourtime, pero los resultados que obtenga dependen principalmente de su habilidad para seducirlas en línea.

Es bueno saberlo: Ourtime ofrece sesiones de Live Coaching para ayudar a quienes deseen mejorar sus resultados en la plataforma. Durante estas lecciones de 60 a 90 minutos, disponibles para todos los miembros (suscriptores), los participantes pueden plantear sus dudas a los expertos coaches en seducción y escuchar sus acertados consejos, con el fin de perfeccionar sus técnicas de citas en línea.

Ventajas de Ourtime

Para esta reseña de Ourtime, veamos los principales puntos fuertes del sitio.

Clasificación por edad

El hecho de que la plataforma esté reservada a los mayores de 50 años ahorra una cantidad de tiempo considerable en comparación con un sitio de citas generalista. Los solteros que deseen conocer a alguien de su generación ya no tendrán que filtrar las búsquedas ni rechazar invitaciones, ya que todos los perfiles presentados se ajustarán a sus expectativas.

Obviamente, habrá que hacer algunas clasificaciones dentro de estos perfiles, pero la seguridad de mantenerse dentro del rango de edad objetivo significa que no se perderá en largas sesiones de navegación.

Características prácticas y buen soporte

Hemos comprobado que Ourtime se ha preocupado de ofrecer funciones acordes con las necesidades de los mayores de 50 años (en particular, el videochat y las llamadas). Además, el apoyo proporcionado por las sesiones de coaching para citas virtuales y el servicio de atención al cliente disponible para ayudar no hacen sino mejorar la experiencia.

Tarifas moderadas

Con un registro gratuito que le permite familiarizarse con el sitio, crear un perfil completo y consultar los resultados de búsqueda, el paquete básico resulta atractivo. Después, hay una serie de suscripciones disponibles, a precios que siguen estando en la gama media baja para este tipo de plataformas.

Como pequeño consejo, es posible que un miembro gratuito contacte con perfiles con una suscripción Premium identificados con el símbolo 👑.

La eficacia de la moderación

En lo que respecta a la moderación y la confidencialidad, el personal es muy receptivo. Si tiene la más mínima duda, sólo tiene que ponerse en contacto con ellos y le responderán lo antes posible para resolver el problema. Esto le da la sensación de no estar nunca abandonado en línea, lo que puede resultar tranquilizador para los nuevos usuarios de este tipo de plataformas.

PD: El servicio de atención al cliente de Ourtime ha sido elegido Servicio de Atención al Cliente del Año 2023.

Eventos IRL

Mientras que la nueva generación ha crecido con la tecnología y el mundo virtual, los mayores de 50 años han vivido una época en la que era más fácil reunirse en persona. De hecho, los eventos (veladas de juegos, veladas musicales, catas de vino, etc.) y las salidas a la naturaleza pueden ser excelentes formas de reconectar con estos encuentros de antaño. Ourtime organiza regularmente eventos de este tipo en las principales ciudades, haciendo que la transición de lo virtual a lo real sea pan comido.

Desventajas de Ourtime

Hay una serie de aspectos en los que Ourtime podría mejorar, y he aquí algunos de sus puntos débiles.

Los miembros a veces son muy exigentes

Aunque la tasa de respuesta es alta en Ourtime, los rechazos pueden ser igual de elevados, con solteros exigentes y a veces poco dispuestos a comprometerse. No es necesariamente culpa de la plataforma, pero es bueno saberlo.

Necesita suscribirse para comunicarse

Ya lo mencionamos en nuestra reseña de Ourtime, pero aunque el registro es 100% gratuito, con un modo Freemium que le permite crear un perfil completo y realizar sus primeras búsquedas rápidamente, las comunicaciones (excluidos los miembros Premium) están sujetas a un cargo, mediante la suscripción a uno de los abonos que se ofrecen.

Opciones de pago

Ourtime ofrece una serie de opciones útiles, como los modos Zen e Incógnito, potenciadores y Notas de amor, que dan prioridad a los mensajes enviados en la bandeja de entrada de una persona. Sin embargo, todas estas opciones son de pago, y combinadas representan un elevado coste adicional.

¿Cuánto cuesta Ourtime?

Continuemos nuestra reseña de Ourtime hablando de los precios de suscripción. La suscripción gratuita es perfecta para probar el sitio sin pagar, pero rápidamente se verá limitado en lo que puede hacer.

Para desbloquear todas las funciones de Ourtime, tendrá que suscribirse al sitio en sus ofertar de 1, 3 o 6 meses:

1 mes: 39,99€

3 meses: 19,99€/mes

6 meses: 9,99€/mes

Estos precios se dan a título indicativo. Los precios de Ourtime tienen en cuenta su edad y otros factores, por lo que pueden diferir de los aquí indicados. Con la suscripción podrá hablar con quien quiera, sin límites. También le da acceso a filtros de búsqueda avanzados, así como a la lista de Me gusta y Visitas de su perfil. Podrá elegir quién se pone en contacto con usted en el sitio.

Opiniones de clientes de Ourtime

Ahora vamos a ver qué opinan los usuarios de Ourtime qué les gusta y qué no, con reseñas de Ourtime y comentarios de plataformas de valoración y foros especializados.

Ahora vamos a ver qué opinan los usuarios de Ourtime, qué les gusta y qué no, con reseñas de Ourtime y comentarios de plataformas de valoración y foros especializados.

En el momento de escribir estas líneas, Ourtime cuenta con una muy buena valoración en la App Store, con 3,7/5 sobre la base de 11.452 opiniones; y 3,4/5 en Trustpilot, sobre la base de 3.354 opiniones, lo que está muy bien en esta plataforma de valoración en la que las críticas suelen ser muy duras, especialmente en el caso de los sitios de citas. Las opiniones de los clientes de Ourtime son, por tanto, bastante positivas.

Hemos hecho un rápido resumen de las opiniones de los clientes de Ourtime que hemos leído en estas plataformas, y esto es lo que destaca de los comentarios, tanto los positivos como los más negativos.

Opiniones positivas sobre Ourtime

Los miembros aprecian la facilidad con la que pueden entablar conversaciones y la calidad de las mismas.

Muchos usuarios afirman que han podido conocer a una o varias parejas que se ajustan a sus expectativas, gracias a una comunidad amplia y activa.

El escaso número de perfiles falsos tranquiliza a los usuarios, que también aprecian el apoyo que les brinda la moderación si tienen alguna duda

Los perfiles están bien detallados, lo que es un verdadero punto a favor para muchos usuarios, a los que les resulta más fácil saber con quién contactar y qué perfiles no encajan con ellos

En general, la sencillez de la interfaz es muy apreciada

Opiniones negativas sobre Ourtime

Algunos miembros se quejan de que los perfiles sugeridos cada día por el sitio son algo redundantes

Algunas mujeres reprochan a los hombres registrados que no sepan realmente lo que quieren, lo que para ellas es una pérdida de tiempo

A veces, los filtros de búsqueda no son lo suficientemente precisos y sugieren perfiles que están fuera de su selección

¿Vale la pena Ourtime?

Creado en Francia bajo el nombre Disons Demain (leer disons demain avis), Ourtime es un sitio que puede ayudar realmente a quienes deseen implicarse en la búsqueda de una pareja sentimental con vistas a iniciar una relación duradera.

La plataforma es completa, está diseñada para facilitar el emparejamiento y apoyar a los usuarios en su búsqueda. Cuenta con una gran comunidad, sus miembros están comprometidos y los resultados pueden ser convincentes, con el comportamiento adecuado.

El sitio puede considerarse una de las mejores herramientas de búsqueda de pareja disponibles en la actualidad para los solteros que buscan tanto eficacia como una experiencia agradable. El hecho de que la comunidad sea activa significa que pueden iniciarse discusiones con mucha regularidad, en distintos momentos, y la gran variedad de perfiles ofrece a los miembros mayores oportunidades.

Ourtime es sin duda el mejor sitio de citas para mayores de 50 años, y merece la pena visitarlo si le tienta la idea de emparejarse con alguien de su misma generación. Y con el registro gratuito en Ourtime, nunca ha sido tan fácil crear un perfil y participar en las veladas Ourtime para conocer gente sin pagar.

¿Es Ourtime una estafa?

Ourtime no es en absoluto una estafa, como han afirmado algunos usuarios decepcionados. ¿Por qué se lanzan tales acusaciones contra la plataforma? Hay varias razones.

La primera es la decepción de algunos miembros que luchan por obtener los resultados que desean. Esto se debe a menudo a un perfil poco atractivo (mal rellenado, con una descripción banal, fotos de mala calidad) y a veces a un comportamiento inadecuado, que obstaculiza la obtención de buenos resultados. Es importante tener paciencia, escribir mensajes pulidos y mantener conversaciones con la misma cortesía con la que lo haría en la vida real.

Luego están las estafas de suscripción que son simplemente el resultado de un malentendido o de no haber leído las Condiciones Generales de Contratación (CGC). Sin embargo, son claras y mencionan la renovación automática de la suscripción al final de su plazo si el usuario no registra ninguna contraindicación. Ourtime favorece esta solución de renovación automática para que no haya interrupciones del servicio, y los usuarios sólo tienen que ir a Mi cuenta > mi suscripción para desactivar este proceso automático.

Por último, nadie es inmune a una mala experiencia en un sitio de citas, debido a un perfil falso o a un intento de estafa. Aunque el equipo de moderación de Ourtime hace todo lo posible, algunas personas se cuelan por la red y pueden causar problemas a los usuarios menos vigilantes, que denuncian entonces estas estafas en Internet. Si tiene alguna duda, o si una discusión toma un giro extraño (mención de dinero, enfermedad, un problema incongruente en el extranjero, etc.), lo mejor es cortar la conversación y ponerse en contacto con el personal de Ourtime lo antes posible, para que puedan analizar el perfil en cuestión.

Como puede ver, no hay estafas y fraudes en Ourtime. Por lo general, las críticas proceden de desacuerdos, malentendidos o decepciones, y los afectados tienden a expresar su descontento con más facilidad que los usuarios satisfechos, que siguen siendo la gran mayoría.

Nuestra opinión final sobre Ourtime

Nuestra opinión sobre Ourtime es muy positiva, y podemos afirmar sin temor a equivocarnos que es la plataforma más interesante para tener citas con mayores de 50 años.

Las características del sitio están diseñadas para que sea fácil conocer gente, los perfiles son numerosos y de gran calidad, y los miembros saben lo que quieren y se implican, por lo que los resultados están a la altura de las expectativas.

Las funciones de búsqueda por proximidad del sitio son ideales para encontrar perfiles en su región o ciudad, y el proceso de registro gratuito y bastante permisivo y la elevada tasa de respuesta hacen que la experiencia general sea satisfactoria.

Al igual que Meetic, el sitio Ourtime puede enorgullecerse de ser la referencia en su campo, y eso no es poco en un mercado de citas altamente competitivo. Es la mejor opción para las personas mayores de 50 años que desean sentar la cabeza y unirse a una comunidad amplia y amistosa en la que podrían encontrar a la persona que buscan.

>> Haga clic aquí para registrarse gratuitamente en Ourtime

Preguntas frecuentes sobre Ourtime

¿Es obligatorio una foto en Ourtime?

Se requiere una foto al inscribirse y, aunque no es obligatoria, es esencial si quiere hacer contactos. Sin foto, no obtendrá ningún resultado.

¿Qué significa el punto verde en Ourtime?

El punto verde en Ourtime indica que un usuario está en línea y disponible para chatear en ese momento. Puedes aprovechar esta función para iniciar conversaciones y conectarte con otros miembros de la comunidad de OurTime de manera instantánea.

¿Cómo puedo utilizar Ourtime sin pagar?

Puede registrarse gratuitamente en Ourtime, para crear un perfil, buscar miembros, enviar “me gusta” y ver las páginas de los solteros.

Por otro lado, no es posible comunicarse de forma ilimitada, lo que limita mucho las posibilidades. A menos que se comunique con un usuario Premium, identificado con el símbolo👑, tendrá que suscribirse para chatear con otros solteros.

¿Quién puede ponerse en contacto conmigo en Ourtime?

Todos los usuarios registrados pueden ponerse en contacto con usted, pero es posible restringir las posibilidades, a través del Modo Zen, para limitar las solicitudes de contacto a los usuarios que coincidan con sus criterios de búsqueda.

¿Cómo me doy de baja de Ourtime?

Es fácil: haga clic en Mi cuenta (parte superior derecha de la pantalla) > eliminar mi perfil > siga las instrucciones y confirme.

Es posible suspender temporalmente un perfil Ourtime, para mantener la suscripción activa y todos los contactos, haciendo una pausa momentánea.

¿Cómo puedo ponerme en contacto con el servicio de atención al cliente de Ourtime?

Puede consultar la amplia sección de preguntas frecuentes, que puede dar respuesta a la mayoría de sus dudas.

Si no, tiene a su disposición el email de contacto serviciocliente@help.ourtime.es o a través del formulario de contacto disponible en la sección de preguntas frecuentes.