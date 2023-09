Meetic Opiniones: ¿Eficaz o una estafa? Nuestra opinión real

Meetic es un agente clave en el mundo de las citas en línea y seguramente el sitio de citas serias más conocido de todos. Existe desde hace más de 20 ños y ha ayudado a decenas de miles de parejas a establecer relaciones facilitando su contacto a través de una plataforma eficaz. Desde su creación, Meetic ha evolucionado considerablemente, y esta reseña de Meetic debería ayudarle a responder a la pregunta: ¿sigue siendo el sitio de citas nº 1 para encontrar el amor? Echamos un vistazo a las características del sitio, las opiniones meetic de los usuarios y las distintas opciones disponibles.

Nuestra breve opinión sobre Meetic

Meetic es uno de las páginas de citas más eficaces, y en este momento sigue siendo el más atractivo para quienes buscan una relación seria. Con perfiles de calidad, miembros comprometidos, buena moderación, posibilidades de elección y tarifas asequibles, no debería tener problemas para atraer a los solteros que desean encontrar el amor lo antes posible.

Aunque Meetic ofrece un servicio de pago, es posible registrarse gratuitamente en Meetic y empezar a tener citas sin sacar la tarjeta de crédito. Esta es una forma ideal de probar el sitio y formarse una opinión sobre Meetic antes de suscribirse. Con el registro gratuito en Meetic podrá:

Crear su perfil

Chatear gratis con miembros Premium

Buscar solteros en su zona

Participar en eventos y fiestas de Meetic

>> Haga clic aquí para registrarse gratis en Meetic y empezar a conocer gente

¿Qué es Meetic?

Meetic es un sitio de citas generalista que se creó en 2001 a raíz de los problemas amorosos con los que se encontraron los amigos de su fundador, Marc Simoncini. Se dio cuenta de que era muy difícil conocer gente nueva en una sociedad cada vez más conectada y en medio de un ajetreado día a día.

Así que creó este sitio de citas, que pronto se convirtió en la referencia absoluta de las citas serias en línea. En la plataforma se pueden encontrar cifras que harían palidecer a la competencia, como:

Cada mes se inician 1.000.000 de conversaciones en Meetic

en Meetic Se dice que la plataforma ha ayudado a más de 8 millones de parejas a unirse

de parejas a unirse El sitio cuenta con más de 250.000 matrimonios Meetic

Meetic Se habla de al menos 60.000 bebés Meetic nacidos como resultado de una unión a través del sitio

Meetic nacidos como resultado de una unión a través del sitio Cada día, unos 250.000 solteros crean un perfil en el sitio

crean un perfil en el sitio 1 de cada 4 encuentros en línea se realizan a través de Meetic

Estos resultados pueden lograrse utilizando las numerosas funciones que se ofrecen (gratuitas o mediante opciones de pago), que van desde el simple chat en directo hasta búsquedas de perfiles basadas en filtros, sugerencias diarias de perfiles acordes con sus expectativas, salas de chat temáticas e incluso la organización de eventos reales para divertidos encuentros IRL.

El proceso de búsqueda de pareja es sencillo en Meetic. Tras crear un perfil completo, consulta los perfiles detallados para encontrar a los que más se ajusten a su pareja ideal. Puede clasificarlos por edad, ciudad/región, perfil con foto, deseo de tener hijos, nivel de estudios o determinados criterios físicos. Uno de los filtros originales le permite recibir mensajes solo de los miembros que le hayan gustado, lo que facilita mucho el contacto cuando sabe que ya se gustan.

A continuación, existen varios métodos de contacto: los más tímidos enviarán un like para demostrar su interés, mientras que los que se sienten un poco más cómodos escribirán un mensaje agradable para romper el hielo y explicar las razones de este contacto. Si la respuesta es positiva, puede comenzar la discusión, que rápidamente puede tomar un matiz interesante, gracias a la presencia de miembros receptivos y educados.

Se nota que Meetic ha perfeccionado su interfaz y que la plataforma ha tenido en cuenta los comentarios de sus usuarios, para ofrecer una experiencia de citas lo más agradable posible. Como veremos en esta reseña de Meetic, se ha reinventado a sí misma a lo largo de los años para asegurarse de no quedarse nunca anticuada. Es una plataforma moderna con una interfaz funcional y un objetivo sencillo: hacer todo lo posible para ayudar a los solteros a encontrar su alma gemela.

Como la inscripción a Meetic es gratuita, puede probar el sitio usted mismo creando un perfil y chateando con los usuarios Premium. Es la mejor manera de probar el sitio antes de suscribirse.

¿Es Meetic un sitio fiable?

Meetic puede considerarse un sitio fiable y serio, gracias a su longevidad, poco frecuente en el sector de las citas en línea, a su experiencia demostrada y a las numerosas herramientas de confidencialidad y moderación que ha puesto en marcha.

Los perfiles se comprueban para evitar fraudes, las cuentas están protegidas para garantizar el anonimato y el pago de las suscripciones es seguro. Además, puede optar por opciones especiales, como el modo Incógnito (que le permite visitar las páginas de los perfiles sin que la persona lo sepa) o el modo Zen (para recibir contactos solo de los miembros que coincidan con sus criterios de búsqueda). De este modo, todo el mundo puede personalizar su experiencia Meetic, en función del tiempo y el compromiso que dedique a su búsqueda del amor en línea.

En lo que respecta a la moderación, es un servicio dedicado que reacciona con rapidez a la hora de comprobar/bloquear un perfil tras haber sido denunciado, por lo que podrá navegar con mayor serenidad. Hay que recordar que los sitios de citas serios siguen siendo un terreno de caza popular para los estafadores, que no dudan en crear perfiles falsos para conseguir sus fines.

Durante mucho tiempo, ésta fue una auténtica plaga en Internet, contribuyendo a la mala reputación de los sitios de citas. Aunque el problema aún no está resuelto al 100%, plataformas como Meetic trabajan para minimizar los riesgos para sus usuarios, garantizando una experiencia agradable y sin sorpresas desagradables. Pasemos al resto de nuestra reseña sobre Meetic.

¿A quién está dirigido Meetic?

Meetic se dirige a todos los solteros de entre 30 y 55 años (porque los mayores preferirán Ourtime, de la misma marca), con una media de edad de unos 35/40 años. Los miembros sólo están interesados en relaciones serias, y en Meetic no se plantean encuentros efímeros.

Uno de los puntos fuertes de Meetic es que reúne a solteros serios que no tienen toda la misma concepción del amor, ofreciendo una oferta muy variada: hay quienes han renunciado a las citas en la vida real y vienen a probar suerte en línea, personas con prisa que no tienen tiempo de forjar nuevos vínculos en persona, curiosos que vienen a ver qué les ofrece el sitio y solteros muy comprometidos que pasan varias horas al día buscando a la persona adecuada en el sitio.

Sea cual sea la casilla en la que se encuentre, debería sentirse a gusto en esta plataforma generalista. Las conversaciones son tranquilas y profundas, y se toman el tiempo necesario para conocerse y descubrirse poco a poco, todo ello con respeto y cortesía. Esto puede parecer obvio, pero desgraciadamente no es así en todos los sitios de citas. Todavía es demasiado frecuente recibir mensajes inapropiados, vulgares o agresivos en los sitios equivocados, y éste es un inconveniente que Meetic consigue evitar, satisfaciendo a los usuarios que desean conocer gente guapa.

Así pues, es la plataforma ideal para aquellos que aún creen en el amor y que se involucran en cada encuentro, lejos del frenesí de las aplicaciones de intercambio de parejas. Meetic parece haber encontrado el justo equilibrio entre la modernidad (en cuanto a su interfaz y funciones) y las citas a la vieja escuela (en cuanto a intercambios detallados y perfiles completos), lo que la convierte en una herramienta popular entre los mayores de 30 años.

¿Quién utiliza Meetic?

Como ya se ha mencionado, los usuarios de Meetic son treintañeros, cuarentones o solteros en la cincuentena, que buscan una pareja con la que compartir su vida cotidiana.

Se trata de un sitio generalista con miembros de orígenes muy diversos y clases sociales mezcladas.

Cada persona tiene una experiencia amorosa diferente, y Meetic refleja muy bien esta multiplicidad de perfiles. Desde jóvenes solteros que se recuperan de una ruptura difícil hasta divorciados y viudos, desde antiguos Don Juanes que quieren sentar la cabeza hasta cuarentones que aún no han encontrado la pareja adecuada para ellos, sin olvidar a los usuarios de regiones más aisladas que tienen dificultades para conocer gente nueva, en el sitio hay algo para todos, y eso es una gran ventaja.

Con un poco de mente abierta, nos damos cuenta de que las posibilidades son inmensas y que a veces se puede iniciar una bonita historia en compañía de un compañero con el que no necesariamente habríamos intentado la aventura durante un encuentro real. Este es también el punto fuerte de las citas serias en línea, cuando se recurre a un sitio de calidad como Meetic.

La proporción hombre/mujer está muy equilibrada (51%/49%), lo que significa que las mujeres no se sienten abrumadas por el número de solicitudes que reciben, y hay casi exclusivamente personas respetuosas que saben escribir correctamente y expresarse sin agresividad, lo que se está convirtiendo en un bien escaso en muchos de los sitios actuales.

Así pues, la comunidad Meetic es bastante completa, y los solteros que estén dispuestos a descubrir un mundo de posibilidades deberían encontrar lo que buscan en el sitio. Y con el registro gratuito, puede probar el sitio sin pagar e incluso hablar con miembros Premium para conocer gente nueva gratis.

¿Es fácil ligar en Meetic?

Ligar en línea -en Meetic o en cualquier otro sitio- requiere un poco de saber hacer. Hay que saber mantener una conversación, escribir correctamente, tener un poco de sentido del humor y escuchar con atención para conocer a la persona con la que se habla. Hay que aprender a hacerlo, y la ventaja de Meetic es que apoya a sus usuarios para facilitarles la tarea durante todo el proceso de búsqueda de pareja.

En primer lugar, los perfiles están bien rellenados, de modo que usted dispone de la mayor cantidad de información posible para aportar a la conversación. Es fácil introducir los datos esenciales (edad, ciudad, intereses, etc.) de un vistazo, y basta un clic para enviar un like (como muestra de interés), una nota de amor (un mensaje prioritario) o solicitar una charla por escrito, por webcam o por teléfono.

Se trata de un conjunto de opciones de contacto muy atractivo, además de una serie de características originales que son exclusivas de Meetic. Éstas incluyen Eventos (IRL o en el sitio, en fechas y horas específicas), como Citas a ciegas en las que se chatea sin ver a la otra persona, o salas de chat en vivo sobre un tema específico: por región, un viaje para dos, Geek, amantes de las mascotas, etc. Es tan práctico como eficaz para reunirse en torno a intereses comunes e iniciar una conversación más rápidamente.

Otros pequeños extras incluyen un mapa de los puntos de encuentro de Meetic en las principales ciudades, para que pueda reunirse con otros solteros que utilicen la plataforma, y la opción de realizar un test de personalidad para aumentar sus posibilidades de encontrar a la persona adecuada.

Una vez que haya encontrado la pareja o parejas que le gustan, puede empezar a hablar con las personas que, por lo general, se toman la molestia de responderle. Es una experiencia muy agradable, e incluso a los más reservados les resultará fácil hacer el amor en Meetic.

Meetic también ofrece apoyo a través de sesiones de Live Coaching. Durante estas sesiones interactivas, que duran entre 60 y 90 minutos, podrá escuchar los consejos de los expertos en seducción y plantear todas las preguntas que se le ocurran, con el fin de obtener los mejores resultados. Se trata de una función muy popular, disponible para todos los miembros de Meetic.

Ventajas de Meetic

Para elaborar una reseña de Meetic lo más pertinente posible, debemos fijarnos en los puntos fuertes del sitio, que pueden desglosarse en varios puntos.

Una amplia comunidad

Meetic cuenta con un gran número de suscriptores y perfiles de toda Europa. Esto evita el escollo de algunas plataformas, cuyos miembros se concentran únicamente en las grandes ciudades. Cada día, nuevos solteros crean un perfil y las posibilidades se renuevan constantemente.

Ya sea por la diversidad de los perfiles o por el hecho de estar en línea a todas horas, hay muchas oportunidades de conocer gente cada vez que se conecta, y de obtener resultados lo antes posible.

Su experiencia

Después de todo, Meetic cuenta con 22 años de experiencia en citas serias, lo que no es poco. El sitio ha tenido tiempo de perfeccionar su oferta, características y opciones, con vistas a proporcionar a sus miembros la experiencia más eficaz posible.

Hoy en día, la plataforma es una referencia, y muchos otros sitios de citas serias se inspiran en sus características, interfaz e ideas para sus propias plataformas. ¡Pero el pionero sigue siendo Meetic!

Miembros implicados en la búsqueda del amor

No sólo la comunidad es amplia en Meetic, sino que los usuarios son personas que realmente buscan iniciar una relación amorosa real. Además, el hecho de tener que pagar, ya sea como hombre o como mujer, implica que puede buscar entre la multitud y evitar que la gente deambule sin rumbo, algo que puede ser bastante habitual en los sitios de citas gratuitos. Así no tendrá que perder el tiempo a la hora de contactar con alguien.

Una ayuda para ligar

Meetic pone todo su empeño en ofrecerle herramientas eficaces de comunicación, búsqueda y emparejamiento. Además, pone a su disposición un espacio de coaching virtual repleto de consejos para ayudarle a mejorar continuamente sus competencias en materia de citas en línea, con el fin de que encuentre a su media naranja lo antes posible.

Opciones para todos

No lo mencionamos en nuestra reseña de Meetic, pero el sitio ofrece citas para todos, para una máxima inclusividad. Los hombres pueden conocer hombres, las mujeres pueden conocer mujeres, con microplataformas dedicadas a cada preferencia.

Además, el sitio organiza eventos en la vida real para aquellos que prefieran conocerse en persona (veladas de citas rápidas, excursiones, actividades artesanales, etc.), y cuenta con una aplicación que funciona para los usuarios que prefieran hacer sus citas en línea en su smartphone, cuando están en movimiento. Esto permite a cada uno personalizar su experiencia como mejor le parezca.

Desventajas de Meetic

Ninguna plataforma puede ser perfecta y el sitio también adolece de pequeños defectos, que detallaremos en nuestra reseña de Meetic.

Principalmente un sitio para personas de entre 25 y 50 años

Es posible que los jóvenes y las personas mayores no estén en sintonía con la propuesta de Meetic. Los solteros que utilizan Meetic tienen principalmente entre 25 y 50 años, son activos y conscientes de lo que buscan. Los más frívolos y los que realmente no quieren sentar la cabeza podrían perderse y enfrentarse a frecuentes rechazos.

Hay que pagar para contactar con todos los miembros

Ya lo hemos mencionado en nuestra reseña de Meetic, pero aunque es posible registrarse gratuitamente y crear un perfil en Meetic sin pagar, es necesario suscribirse para chatear con el resto de usuarios y beneficiarse de todas las funciones y criterios de búsqueda.

Tiene sentido, para financiar el trabajo que hay detrás, e incluso si aprecia el hecho de poder hablar con todos los miembros Premium del sitio sin pagar, como hombre es bastante difícil conocer gente de esta manera.

Muchas notificaciones

Si no las desactiva, las notificaciones de Meetic pueden convertirse rápidamente en intrusivas, ya sea por correo electrónico o directamente en sus dispositivos móviles. Útil para no perderse nada en línea, porque estará al tanto de cada like/mensaje recibido y de los nuevos perfiles que coincidan con lo que busca, pero estresante en ocasiones.

¿Cuánto cuesta Meetic?

Continuemos esta reseña de Meetic hablando del precio de sus suscripciones. Porque aunque la oferta de prueba gratuita de Meetic le permite rellenar su perfil, realizar sus primeras búsquedas e incluso hablar con los usuarios Premium, seguirá estando limitado en su uso.

Para ir aún más lejos y aprovechar todas las funciones de Meetic, debe suscribirse en sus modalidades de 3,6 o 9 meses

La suscripción Meetic permite hablar con todos los usuarios, incluso con los que no pagan. Ellos también podrán ponerse en contacto con usted sin tener que pagar. Además, permite saber cuándo se leen sus mensajes, a quién le interesa y también obtendrá el icono verde Premium para destacar. Sus precios varian de acuerdo al número de meses que se adquiera la sucripción:

1 mes: 39,99 €/mes

3 meses: 19,99 €/mes

6 meses: 9,99 €/mes

Precios de las opciones meetic

Meetic también ofrece opciones de pago para aumentar sus posibilidades de encontrar La pareja perfecta.

Love Note :

5 Notas de amor : €7.99

15 Notas de amor : €19.99

Una nota de amor es un mensaje prioritario que aumenta sus posibilidades de recibir una respuesta. Sólo debe utilizarse en un enamoramiento real para atraer su atención.

Booster :

1 Booster : 1,99€

5 Boosters : 7,95€

El Booster Meetic aumenta sus posibilidades de recibir mensajes y “me gusta” al incrementar la visibilidad de su perfil.

Mode Incognito :

24h : 1,99€

1 mes : 9,99

El modo incógnito le permite hacerse invisible cuando utiliza Meetic. Su perfil ya no se mostrará a otros solteros y podrá navegar por los perfiles sin que nadie se dé cuenta. Puede activar y desactivar este modo cuando lo desee.

Opiniones de clientes de Meetic

Echemos un vistazo a las opiniones de los usuarios de Meetic. Lo que les gusta y lo que no, a través de las valoraciones y reseñas de Meetic recogidas en plataformas de valoración y foros especializados.

En el momento de escribir estas líneas, las opiniones de los usuarios de Meetic le otorgan una calificación de 3,4/5 en Trustpilot (basada en 8.858 meetic opiniones), lo que supone una puntuación muy buena. En Play Store, recibe una calificación de 3,7/5 (basada en 123.464 votos), lo que supone una valoración muy positiva por parte de quienes la utilizan.

Opiniones positivas

La amplia comunidad es elogiada por la mayoría de los usuarios, a quienes les resulta fácil encontrar solteros no muy lejos de sus casas.

La interfaz clara e intuitiva hace las delicias de los miembros, que en general la encuentran fácil de navegar y las distintas categorías muy bien organizadas.

Muchos usuarios aprecian la calidad de los hombres solteros que conocen en el sitio, a los que describen como respetuosos, corteses y caballerosos

Para muchos, las funciones de contacto están bien pensadas y el hecho de poder llamarse y/o hablar por cámara es una gran ventaja, para agilizar las cosas

A menudo se destaca la calidad y la capacidad de respuesta de la moderación, lo que tranquiliza a los usuarios.

Las descripciones bien detalladas y los perfiles bonitos son muy populares en Meetic

Opiniones negativas

Algunos miembros se quejan de que no pueden enviar mensajes gratuitos, al menos para romper el hielo, y de que es imposible denunciar un perfil como miembro gratuito.

A pesar de la buena moderación, algunos miembros denuncian la presencia ocasional de perfiles falsos

¿Merece la pena Meetic?

Si nos atenemos a las cifras publicadas por el sitio y a las críticas positivas de Meetic por parte de la gran mayoría de los usuarios, Meetic parece ser un sitio de citas serio y eficaz.

Para los solteros que realmente desean dar un impulso a su vida amorosa, ésta podría ser la mejor opción. Tendrá que implicarse, rellenando correctamente su perfil, respondiendo rápidamente a las distintas solicitudes y contratando la suscripción que más le convenga. Además, la aplicación Meetic le permite seguir conociendo gente aunque esté fuera de casa.

A partir de ese momento, todo lo que tiene que hacer es consultar los perfiles, sugeridos por el sitio o dejados al azar, para encontrar a la persona adecuada para usted. Así pues, puede decirse que vale la pena que Meetic lo pruebe cualquiera que esté cansado de vagar de un sitio a otro o de acudir a una cita infructuosa tras otra: podría ser la etapa final en su búsqueda del amor.

Y si quiere probar Meetic por sí mismo, registrarse en Meetic es gratis y le permite chatear con los usuarios Premium del sitio sin pagar. Este modelo freemium le permite crear un perfil y participar en los eventos y fiestas de Meetic. ¿A qué espera?

¿Es Meetic una estafa?

No, Meetic no es en absoluto una estafa. Entonces, ¿por qué algunos usuarios hablan de estafa cuando cuentan su experiencia en el sitio?

Algunas personas no han leído las condiciones generales de venta y se sorprenden al ver que su suscripción se renueva automáticamente tras el periodo por el que han pagado, lo que para ellos no es normal. Sin embargo, todo está claramente especificado en el momento de la suscripción. Meetic favorece esta solución de renovación automática para que no haya interrupciones del servicio, y basta con ir a Mi Cuenta > mi Suscripción para desactivar esta opción.

Para otros, es la diferencia entre las expectativas y los resultados reales lo que les hace ofenderse. Muy a menudo, es una combinación de decepción y frustración lo que lleva a este resultado, pero Meetic no es responsable de ello. Le recordamos que los perfiles más atractivos son los mejor completados y que hay que mostrar tacto y respeto para conseguir conversaciones profundas: no es magia.

Ya lo hemos mencionado anteriormente en esta reseña de Meetic, pero la presencia de perfiles falsos -poco frecuente pero desgraciadamente posible- puede convertir el uso de Meetic en una mala experiencia para los usuarios menos atentos. Recuerde que al menor indicio de problemas de dinero o de salud dudosa, lo mejor es interrumpir la conversación o llamar al equipo de moderación de Meetic, que comprobará el perfil en cuestión.

En general, Meetic sigue siendo una de las plataformas más serias y fiables para las citas en línea.

Nuestra opinión final sobre Meetic

Nuestra opinión final sobre Meetic es, por tanto, más que positiva y puede resumirse así: es el mejor sitio serio de citas para quienes desean encontrar el amor. Sus 20 años de experiencia constituyen una baza considerable, y su reputación atrae a una enorme comunidad, lo que ofrece a los usuarios un máximo de posibilidades de elección en toda Europa.

Sin dormirse en los laureles, Meetic ha sabido evolucionar y ahora se presenta en forma de un sitio moderno (y una muy buena aplicación móvil), con funciones actualizadas (swipe, webcam, llamadas de voz, etc.) para facilitar el contacto. Los usuarios habituales de los sitios de citas no se perderán, y los recién llegados se familiarizarán rápidamente con la facilidad de uso.

Su oferta freemium, que incluye el registro 100% gratuito y la opción de rellenar un formulario de perfil en su totalidad, la calidad de los perfiles y la elevada tasa de respuesta redondean un panorama ya de por sí brillante. Suficiente para que todos los solteros puedan encontrar a la persona adecuada para ellos, en las mejores condiciones posibles.

Si busca el amor, bien podría ser en Meetic, ¡que sigue siendo el sitio nº 1 de citas serias en línea! Si usted también quiere encontrar el amor, ¡aproveche la versión freemium del sitio y regístrese gratis en Meetic!

Preguntas frecuentes sobre Meetic

¿Quién puede ver mi perfil en Meetic?

Todos los usuarios de Meetic pueden ver su perfil, pero no aparecerá en las búsquedas de Google ni en ningún otro motor de búsqueda. Si ha dado su consentimiento para que su perfil sea compartido en otros servicios de Meetic (como Affiny para citas por afinidad), también será visible en algunos de estos sitios asociados.

¿Cómo puedo saber si alguien está suscrito a Meetic?

Los miembros Premium se identifican con una insignia en forma de corona: 👑. Podrá ponerse en contacto con ellos de forma gratuita, lo cual es un pequeño truco que siempre viene bien saber sobre las citas sin pagar.

¿Por qué tiene que pagar en Meetic?

Meetic cobra una cuota por varias razones: garantiza un servicio de alta calidad, tanto en lo que se refiere al funcionamiento de la plataforma como al servicio de moderación. También es una forma de clasificar los perfiles malos, que abundan en los sitios gratuitos.

¿Es obligatoria una foto en Meetic?

Meetic le pedirá que ponga al menos una foto en su perfil. Aunque no es obligatorio, es muy recomendable, ya que sin foto no obtendrá ninguna respuesta. Puede insertar hasta 8 fotos en su página de perfil.

¿Cómo puedo darme de baja de Meetic?

Darse de baja de Meetic es muy sencillo: haga clic en Mi cuenta (parte superior derecha de la pantalla) > eliminar mi perfil > siga las instrucciones y valide.

Es posible suspender temporalmente un perfil Meetic, para conservar la suscripción activa y todos los contactos, haciendo una pausa momentánea.

¿Cómo puedo ponerme en contacto con el servicio de atención al cliente de Meetic?

Por correo electrónico a la dirección serviciocliente@help.meetic.es / utilizando el formulario de contacto disponible en la sección de preguntas frecuentes / en las redes sociales a través de Facebook, Twitter (@MeeticGroup) e Instagram (@meetic)