Páginas de citas: las 15 mejores páginas para ligar

Las páginas para ligar se han convertido en herramientas esenciales para encontrar el amor, y no dejan de surgir nuevas plataformas. Existen docenas de ellas, lo que facilita el contacto con hombres y mujeres solteros que desean sentar la cabeza. Pero, ¿cuál es el mejor sitio de citas? ¿Cómo elegir el más adecuado para usted? ¿Cómo sacar el máximo partido? Le presentamos los 15 mejores páginas de citas, sus ventajas, desventajas y precios, para guiarle por el camino hacia el amor en línea.

¿Cuál es la mejor página de citas?

¿No tiene tiempo para leer todo nuestro artículo? Aquí tiene los 3 mejores sitios de citas. Regístrese gratis en el sitio de su elección haciendo clic en su nombre.

Meetic : la mejor página de citas Ourtime : la mejor página de citas para mayores de 50 años Be2

1. Meetic

Hubo un tiempo en que Meetic era el líder indiscutible entre las páginas de citas. Y sigue siéndolo hoy en día, con 20 años de experiencia y una comunidad de varios millones de miembros. En 2023, Meetic ya no es el único actor en el mercado de las citas, pero sigue siendo una referencia absoluta.

Nuestra opinión resumida sobre Meetic

Meetic es una de las mejores páginas de citas para solteros de todas las profesiones y condiciones sociales, con una edad media de entre 30 y 50 años. Es una plataforma fiable y bien establecida, capaz de poner en contacto a sus miembros rápidamente, a través de funciones bien pensadas. Ofrece un registro 100% gratuito, perfiles bien cumplimentados y tarifas bajas, para una experiencia que ya ha permitido formar y casar a más de 250.000 parejas. Para encontrar el amor, con elección y calidad, ésta es sin duda una de las mejores páginas para ligar hoy en día y de las mejores páginas de citas.

¿A quién va dirigido Meetic?

Meetic es una de las páginas de citas de mente abierta para solteros que quieren darse la mejor oportunidad de encontrar el amor. Es una plataforma generalista muy popular, con buena moderación y miembros respetuosos que desean comprometerse a largo plazo.

Puntos positivos de Meetic

Su pericia se basa en una larga experiencia en las citas en línea, la calidad de los perfiles con bonitas descripciones y fotos que demuestran el compromiso de los usuarios, un flujo constante de personas a las que conocer en cualquier momento, una elevada tasa de respuesta que le permite multiplicar sus contactos, una oferta Freemium para familiarizarse rápidamente con el sitio sin pagar un céntimo, la organización de eventos en directo para salvar la distancia entre la vida virtual y la real, etc.

2. Ourtime

Ourtime es una plataforma de citas para mayores similar a Meetic para mayores de 50 años. Es un sitio especializado, diseñado para que los solteros de esta franja de edad puedan conocerse en línea, a una edad en la que es menos fácil hacerlo en persona. El sitio ha sido diseñado por los creadores de Meetic, e incorpora todos los conocimientos y la experiencia de su predecesor.

Nuestra opinión resumida sobre Ourtime

Ourtime es una especie de Meetic Senior, diseñado para ser accesible a los mayores de 50 años. Facilita el encuentro con la gente, con una clasificación inicial por edades, herramientas de comunicación diseñadas para los mayores y una interfaz clara. El registro es gratuito, las tarifas son asequibles y no se puede dejar de apreciar el respeto mostrado por los más de 1,5 millones de usuarios registrados, que se toman el tiempo necesario para intercambiar mensajes corteses y bien escritos y entablar debates en profundidad. Un sitio de calidad para combatir la soledad, sin demora.

¿A quién va dirigido Ourtime?

Ourtime está dirigido a mayores de 50 años que buscan una relación. Aquellos que quieran dar una (nueva) oportunidad al amor se cruzarán con otros miembros que, como ellos, desean reconstruir una relación tras una separación, la viudedad o un celibato prolongado. Se trata de una de las páginas para ligar especializada en citas para mayores, lo que supone un ahorro de tiempo en comparación con un sitio más generalista.

Puntos positivos de Ourtime

La misma experiencia que Meetic, funciones diseñadas específicamente para satisfacer las necesidades de los usuarios de la tercera edad, tarifas muy razonables e inscripción gratuita, miembros educados y corteses que garantizan una experiencia de navegación muy agradable, una buena moderación para comprobar los perfiles y limitar al máximo la presencia de páginas dudosas, una interfaz funcional y fácil de utilizar, incluso para los recién llegados a las páginas de citas, eventos reales para realizar actividades en común entre personas mayores solteras.

3. Be2

Be2 se basa en las citas por afinidad para facilitar que los solteros afines y complementarios se encuentren en línea. Esto le ahorra tiempo al garantizarle que no chatea con miembros cuyos deseos están demasiado alejados de los suyos. Es una plataforma fiable con 15 años de experiencia que puede acelerar la búsqueda de La persona adecuada.

Nuestra opinión resumida sobre Be2

Para aquellos a los que no les gusta perder el tiempo en tediosas búsquedas, Be2 es una muy buena opción. Estas páginas de citas basadas en la afinidad cuenta con más de un millón de miembros. Tras un test de personalidad basado en estudios científicos, cada día recibirá uno o varios perfiles que se ajusten a sus expectativas. Es una forma práctica de evitar tener que leer todas las páginas de citas, o chatear con alguien que es absolutamente la persona equivocada para usted. Be2 ofrece inscripción gratuita y tarifas asequibles, así como algunas ideas estupendas (en particular su sistema de preguntas y respuestas Icebreaker) para encuentros agradables.

¿A quién va dirigido Be2?

Para todos los solteros que no quieren perder el tiempo y/o los que no tienen necesariamente tiempo para estar constantemente conectados. Agiliza la búsqueda de pareja y debería gustar a quienes desean conectarse y descubrir a los pocos miembros que han sido especialmente seleccionados para ellos, de acuerdo con sus expectativas.

Puntos positivos de Be2

Un sistema eficaz de MatchMaking, inscripción gratuita, tarifas asequibles, test de personalidad exhaustivo, 15 años de experiencia en citas.

4. Solteros50

Solteros50 es una de las mejores páginas de citas para personas activas de treinta años o más que buscan conocer a solteros de su misma posición social. Es una de las páginas para ligar basadas en la afinidad, con perfiles cuidadosamente seleccionados y miembros con deseos y expectativas específicos.

Nuestra opinión resumida sobre Solteros50

Solteros50 es una de las mejores páginas de citas de alta gama para personas que desean una pareja con los mismos medios o características sociales que ellos. Ya sea su nivel de estudios, su situación financiera o incluso ciertas cualidades físicas, todos los usuarios de esta plataforma tienen bazas que ofrecer y desean compartirlas con sus iguales. Su test de personalidad inicial permite afinar los resultados de la búsqueda para recibir cada día sugerencias precisas, y la clasificación realizada - a través de suscripciones algo más caras que en otros sitios - hará las delicias de los solteros más exigentes.

¿A quién va dirigido Solteros50?

Esta plataforma está dirigida tanto a quienes, por falta de tiempo, desean un sitio que les facilite la tarea sugiriéndoles los mejores perfiles, como a quienes desean conocer a los solteros más destacados. Este es el mejor sitio serio de citas para solteros muy exigentes.

Los puntos positivos de Solteros50

Preselección inicial de solteros para ahorrar tiempo, un test de personalidad basado en un método científico que ayuda al sitio a proponer perfiles pertinentes para cada miembro, miembros acomodados y/o cualificados para mantener conversaciones profundas y sofisticadas, intercambios escritos de calidad tanto en términos de contenido como de redacción, presentaciones directas sin dilaciones innecesarias, etc.

5. Solteros con Nivel

Al igual que Solteros50, Solteros con Nivel es una de las mejores páginaa de citas, se dirige a la gama alta del mercado y atiende a personas de las clases sociales más altas que desean conocer a gente de calidad. En esta plataforma, los miembros cuidan su aspecto, forman parte de un entorno social acomodado y quieren asegurarse de que sólo conocen en línea a personas como ellos, con vistas a forjar nuevos vínculos amorosos.

Nuestra opinión resumida sobre Solteros con Nivel

El perfecto Caballero utiliza un test de personalidad muy avanzado, que usted rellena al registrarse (gratuitamente), para elaborar un retrato de usted como persona, y se basa en un algoritmo para presentarle sólo los perfiles que probablemente le atraigan. Es una plataforma eficaz y sin florituras dirigida sólo a los más elitistas de entre ustedes. Aquellos a los que no les gustan las conversaciones estériles, los errores o los comentarios inapropiados, y que desean una pareja con un aspecto pulido, deberían disfrutar de su experiencia en El perfecto caballero.

¿A quién va dirigido Solteros con Nivel?

Esta páginas de citas está dirigida a personas de 30/50 años exigentes que tienen gustos y criterios bien definidos para seleccionar una pareja sentimental. No hay que preocuparse por ser rechazado por un comentario fuera de lugar o por falta de intereses comunes, porque aquí los solteros no tienen tiempo que perder. Por otra parte, los que tienen una idea clara de lo que buscan en el amor deberían estar satisfechos.

Aspectos destacados de Solteros con Nivel

Perfiles de alto vuelo, miembros que saben lo que quieren, un test de personalidad muy rico, sugerencias de perfiles interesantes y una buena proporción entre hombres y mujeres.

6. Tinder

La aplicación Tinder, con su sistema Swipe and Match, se ha convertido en un imprescindible entre las páginas de citas en línea y es utilizada por millones de personas en todo el mundo. Es una plataforma dedicada tanto a las citas como a las traviesas, tan entretenida como eficaz.

Nuestra opinión resumida sobre Tinder

Tinder puede ser un gran sitio de citas, siempre que sepa cómo destacar entre la multitud. La competencia es feroz, y sólo los perfiles (masculinos) más atractivos conseguirán hacer una cadena de matches. Así que tiene que estar preparada para pasar mucho tiempo en Tinder, afinando su página, probando cosas y haciendo swipping a lo loco. Una vez establecido el perfil adecuado, esta aplicación puede utilizarse para realizar un gran número de encuentros más o menos serios.

¿A quién va dirigido Tinder?

Para personas de 25 a 35 años que estén abiertas a un amplio abanico de posibilidades de citas, que estén abiertas a coincidencias tanto serias como traviesas, y para quienes tengan tiempo para hacer swipe y responder rápidamente a sus coincidencias. El uso de Tinder está muy extendido, pero realmente tiene que ser capaz de destacar entre la multitud si quiere conocer gente.

Puntos positivos de Tinder

Una comunidad colosal, un amplio abanico de miembros, usuarios de todo el mundo, uso gratuito (en su mayor parte), variedad de encuentros.

7. Happn

Happn es una aplicación para jóvenes (>35) que viven principalmente en grandes ciudades. Le permite conocer y ponerse al día con personas con las que se topa a diario, en el metro o el autobús, a pie o en lugares públicos.

Nuestra opinión resumida sobre Happn

Happn ofrece un concepto interesante e innovador dentro de las mejores páginas de citas, que permite encontrar un flechazo que haya visto en movimiento, o forjar vínculos con solteros que frecuentan los mismos establecimientos que usted. Con un sistema de mapas y geolocalización, esta herramienta moderna (y en parte gratuita) podría ser una buena elección, siempre que viva en un entorno urbano: en el campo no pasa nada.

¿A quién va dirigido Happn?

Para todos los habitantes activos de la ciudad que salen y se cruzan con mucha gente cada día. Happn les permitirá encontrar a usuarios que, como ellos, desean encontrarse de cerca. Es una aplicación diseñada principalmente para citas serias, pero algunos perfiles pueden estar abiertos a algo más.

Puntos positivos de Happn

Una herramienta innovadora con un sistema de geolocalización funcional, miembros jóvenes y dinámicos y uso (parcialmente) gratuito.

8. Bumble

Bumble se presenta como la contrapartida feminista de Tinder, y es exactamente el mismo concepto, con una diferencia: son las mujeres las que pueden decidir si permiten o no que un hombre chatee con ellas. Si no están interesadas, no habrá acoso ni mensajes insultantes, lo que supondrá un alivio para muchas mujeres.

Nuestra opinión resumida sobre Bumble

Bumble es una de las opciones de páginas de citas serias que aún no tiene la reputación de Tinder, pero que ya se ha ganado a una comunidad considerable. Las chicas encontrarán una plataforma en la que pueden relajarse, y los hombres un espacio en el que son elegidos antes de poder chatear, lo que facilita el primer acercamiento. Es una alternativa interesante a Tinder, donde se puede conocer a gente de todo tipo. Al igual que su predecesora, es necesario disponer de algo de tiempo para esperar convertir las coincidencias en citas reales.

¿A quién va dirigido Bumble?

Para mujeres exasperadas por los contactos incesantes y a veces inapropiados, para quienes les gusta tener el control del proceso de búsqueda de pareja y para todos los solteros (de 30 años o más) que buscan una alternativa a Tinder un poco menos competitiva.

Puntos positivos de Bumble

Las mujeres tienen el poder, un sistema de deslizamiento y emparejamiento probado, atractivas fotos de perfil, oportunidades para conocer gente en el amor, la amistad o los negocios…

9. Attractive World

Attractive World es una de las páginas de citas serias con un proceso de selección en la entrada: sólo 1/3 de los perfiles que se registran son aceptados por los demás miembros, para una plataforma que se asemeja a una red privada de citas en línea. Un concepto que atraerá a quienes busquen miembros de calidad que cumplan los criterios de selección establecidos por los usuarios actuales.

Nuestra opinión resumida sobre Attractive World

Con su proceso de selección inicial, Attractive World (y su eslogan “para solteros con criterio”) puede resultar bastante frustrante si le rechazan. Pero una vez aceptado en esta comunidad de alto nivel, podrá interactuar con miembros educados, interesantes y comprometidos, deseosos de encontrar la pareja adecuada. Los temas son muy variados y se tiene la impresión de ser un privilegiado dentro de este grupo, lo que puede resultar atractivo para aquellos a los que les gusta el lado íntimo de las citas. En Attractive World prima la seriedad.

¿A quién va dirigido Attractive World?

Para los usuarios más exigentes, para los que quieren conocer gente seria sin salir de su clase social, para los solteros que quieren compartir buenos momentos -sobre todo a través de eventos organizados por los socios- con personas activas de 30/40 años que quieren sentar la cabeza.

Puntos positivos de Attractive World

Selección a la entrada, que garantiza que sólo estén presentes los perfiles de gama alta, miembros instruidos, perfiles muy detallados y miembros implicados.

10. Badoo

Badoo es una red social de citas presente en más de 190 países, con una comunidad de miembros de más de 400 millones de usuarios. Para los menores de 30 años que buscan un espacio comunitario en el que debatir sobre una amplia gama de temas, es una opción de citas que no está especializada en relaciones serias.

Nuestra opinión resumida sobre Badoo

Badoo es un enorme espacio virtual para conocer a gente de todo tipo, desde los más traviesos a los más serios. Verdadero cajón de sastre de las citas en línea, esta plataforma internacional tiene cualidades reales (citas por proximidad, chat por cámara, etc.) y se asemeja a una verdadera red social. Sin embargo, la tasa de respuesta sigue siendo baja, debido al gran número de mensajes enviados/recibidos por los miembros, y hay que preguntarles constantemente qué es lo que buscan. Además, la moderación a veces está un poco desfasada, lo que da lugar a la presencia de miembros dudosos.

¿A quién va dirigido Badoo?

Para las personas de 20/30 años, Badoo es una red social de citas que hay que conocer y que puede ofrecer una alternativa a los mejores sitios de citas serias. Siempre está lleno de gente, con una amplia presencia internacional, pero tendrá que ser paciente, vigilante y abierto de mente para establecer conexiones reales.

Puntos positivos de Badoo

Su enorme comunidad, sus perfiles internacionales, su sistema de créditos de bajo coste y sus perfiles para todos los gustos.

11. Fruitz

Fruitz es una aplicación de citas divertida, innovadora y fácil de usar con un concepto sencillo: puede conocer a personas de todo tipo (serias, traviesas, amistosas, etc.) eligiendo el icono de una fruta, que indica lo que desea en ese momento. Es una forma divertida de conocer gente en línea de buen humor.

Nuestra opinión resumida sobre Fruitz

Fruitz se basa en el principio de Match de Tinder, con el añadido de iconos de colores que permiten a los usuarios identificar de un vistazo los deseos de los demás. De este modo, se ahorra tiempo al contactar únicamente con miembros con las mismas expectativas. Curiosamente, esta aplicación todavía no es muy popular, y la edad media de sus miembros oscila entre los 20 y los 25 años. Debería reservarse a los más jóvenes que deseen un cambio respecto a los sitios más tradicionales.

¿A quién va dirigido Fruitz?

Menores de 25 años, abiertos a diferentes tipos de encuentro. Dependiendo de su estado de ánimo en ese momento, podrá cambiar de fruta, para un intercambio amistoso sólo por escrito, una discusión más traviesa o una conversación profunda con vistas a una cita romántica.

Puntos positivos de Fruitz

Un concepto innovador basado en iconos frutales y coloridos, socios que no se complican la vida y un sistema de recompensas que le hace volver a por más.

12. eDarling

Edarling es un sitio de citas serio que se originó en Alemania hace más de 15 años, y que sigue siendo popular entre los solteros de cuarenta años por su sistema de búsqueda de pareja basado en la afinidad. Tiene que responder a una serie de preguntas antes de crear su perfil, para que la plataforma pueda ponerle en contacto únicamente con usuarios que coincidan con sus expectativas, con vistas a encontrar el amor. Esta se trata de una de las mejores páginas de citas más populares.

Nuestra opinión resumida sobre eDarling

Aunque su interfaz empieza a parecer anticuada, Edarling sigue siendo uno de las mejores páginas para ligar por afinidad. El test de personalidad es uno de los mejores de su clase (con más de 200 preguntas) y la calidad de los perfiles (en su mayoría mayores de 40 años), junto con una indicación del índice de compatibilidad entre dos perfiles, le ayudarán a ponerse rápidamente en contacto con perfiles de calidad.

¿A quién va dirigido Edarling?

Para los mayores de 40 años que deseen encontrar el amor sin tener que escudriñar todos los perfiles de un sitio, Edarling es una opción interesante. Este sitio fiable ofrece perfiles de calidad y bien detallados y un sistema de búsqueda de pareja que ahorra un tiempo precioso a quienes tienen prisa.

Puntos positivos de Edarling

Miembros de calidad, un test de personalidad muy preciso, solteros que saben lo que buscan y una interfaz clara.

13. AdoptaunTio

AdoptaUnTio es un sitio 100% a las citas y la amistad. Desde hace unos diez años, pone en contacto a perfiles franceses para intercambios sencillos.

Nuestra opinión resumida sobre AdoptaunTio

Aunque es estupendo tener acceso a una las mejores páginas de citas serias, AdoptaunTio adolece de la falta de moderación inherente a este tipo de plataformas. Tiene que revisar constantemente los mensajes que recibe para asegurarse de que la persona con la que está hablando es quien dice ser. Sin embargo, la plataforma sigue siendo funcional y puede ser una alternativa a los sitios de pago.

¿A quién va dirigido AdoptaunTio?

Para los que no tienen presupuesto para citas y quieren probar. La mayoría de los perfiles de AdoptaUnTio tienen más de 40 años, con miembros que no desean necesariamente conocer a alguien enamorado. Algunos están allí para hablar, para evadirse de su soledad, lo que puede interesar a los miembros abiertos a encuentros amistosos, y más si les apetece.

Puntos positivos de AdoptaunTio

100% con una comunidad respetuosa y la posibilidad de conocer gente cercana.

14. Parship

Parship es una de las mejores páginas de citas para los que juran por el amor. Utiliza una herramienta de búsqueda de pareja de eficacia probada para poner en contacto perfiles similares. El sitio, activo desde 2005, es una plataforma fiable, con una proporción hombres/mujeres a favor de estas últimas, lo que les permite navegar con total tranquilidad.

Nuestra opinión resumida sobre Parship

Parship es un sitio interesante para establecer contactos con usuarios mayores de 35 años que comparten las mismas expectativas. La prueba inicial permite al sitio centrarse en sus expectativas, para ayudarle a encontrar la perla rara. Aunque carece de características innovadoras (a pesar de la grata presencia de un chat por webcam), Parship es una opción a tener en cuenta si no ha encontrado a su media naranja en otro sitio.

¿A quién va dirigido Parship?

Para los mayores de 35 años que desean ponerse en contacto rápidamente con usuarios con ideas afines. Las discusiones son atractivas y a los que les gusta escribirse y/o llamarse por vídeo deberían encontrar lo que buscan.

Puntos positivos de Parship

Un sistema fiable de búsqueda de pareja, test de personalidad, una interfaz muy fácil de usar y una sección con artículos sobre consejos de seducción.

15. Hinge

Hinge es un Anti-Tinder, con un eslogan sorprendente: la aplicación hecha para ser borrada. Lógico, si lo piensa, ya que se trata de encontrar el amor de una vez por todas. La aplicación ofrece un enfoque suave a la hora de buscar pareja, con perfiles completos que hacen hincapié en las descripciones y las secciones escritas antes que en las fotos. Es un concepto innovador, con un sitio que aboga por la inclusividad y la lentitud para encontrar pareja sin estrés, muy alejado del frenesí del swipe de sus competidores.

Nuestra opinión resumida sobre Hinge

Hinge es un soplo de aire fresco en el panorama de las páginas citas para ligar en línea, y no podemos sino apreciarlo. Aunque su comunidad francófona es aún muy pequeña por el momento, sólo podemos esperar que crezca para que el concepto de slow dating pueda despegar. Es una gran alternativa a otras aplicaciones más conocidas, si le gusta tomarse el tiempo necesario para leer los perfiles y detenerse en los detalles que marcarán la diferencia.

¿A quién va dirigido Hinge?

Para los más pacientes, los que juzgan los perfiles por sus intereses y pasiones más que por su aspecto, para los más implicados a los que les gusta tomarse el tiempo necesario para mantener largas conversaciones antes de pasar página.

Puntos positivos de Hinge

Un concepto muy atractivo para los encuentros suaves, la calidad de los perfiles, la interfaz y sus elementos que pueden gustar independientemente, y el uso libre.

¿Cómo elijo las mejores páginas de citas?

El mejor sitio de citas serias dependerá de sus expectativas, pero existen criterios objetivos para determinar qué sitio se adapta mejor a sus necesidades y cuál será el más fiable y eficaz.

La comunidad

Una página de citas seria y eficaz tendrá una comunidad lo suficientemente grande como para aumentar sus posibilidades. No se puede encontrar el amor con sólo pulsar un botón - a menos que intervenga el destino - por lo que es necesario poder conversar fácilmente con una gran variedad de personas. También es una buena idea comprobar (mediante el registro gratuito, cuando esté disponible) que hay usuarios solteros en sus alrededores, para que le resulte más fácil conocer gente en la vida real.

Obviamente, la calidad de los miembros registrados entra en juego y debe elegir un sitio con usuarios respetuosos, por un lado, y una buena moderación, por otro, para asegurarse de que los perfiles espurios sean poco frecuentes.

Funcionalidad

Las herramientas de emparejamiento pueden marcar la diferencia a la hora de elegir las mejores páginas de citas. Aunque las funciones clásicas de chat y búsqueda son habituales, el uso de cámaras web, los tests de personalidad y las funciones de búsqueda de pareja, las opciones de confidencialidad, la posibilidad de clasificar los perfiles que le gustan e incluso los eventos organizados IRL pueden ayudar a forjar nuevos vínculos a través de un sitio.

Conocimientos técnicos

Esto puede parecer obvio, pero es una buena idea elegir páginas para ligar que tengan un historial probado a lo largo del tiempo, porque no es fácil seguir siendo competitivo en este sector. Las páginas de citas con 10, 15 o 20 años de experiencia son las que hay que buscar, ya que suelen demostrar su fiabilidad y eficacia.

Tasa de respuesta

Es frustrante enviar mensajes que quedan sin respuesta, porque uno siente que está perdiendo el tiempo. Las mejores páginas de citas serán aquellas en las que los miembros respondan, incluso negativamente, y en las que los intercambios sean animados y regulares. Pronto lo descubrirá, una vez que se haya registrado y creado su perfil.

Tarifas

Los precios varían mucho, pero algunas páginas para ligar ofrecen un uso completo por menos de 10 euros/mes. Es un precio más que justo para el servicio ofrecido, pero puede subir en función de varios criterios: precios elevados para los sitios de gama alta, opciones, duración de la suscripción, etc.

En algunas de las mejores páginas de citas serias, puede registrarse gratuitamente para crear un perfil completo, sólo para probar la plataforma.

¿Por qué inscribirse en páginas de citas?

En una época en la que nunca ha sido tan difícil conocer gente nueva, con una tendencia a encerrarse en uno mismo, a desconfiar de los demás y a favorecer lo virtual, los sitios de citas son una de las mejores soluciones para encontrar pareja.

Aparte de la escuela/universidad, el trabajo y algunas salidas nocturnas, ¡es difícil conocer gente nueva! Por eso los sitios de citas son tan populares hoy en día, ¡ya que 1 de cada 5 parejas ha formado una relación a través de este tipo de sitios!

No sólo ofrecen una enorme variedad de perfiles y, por tanto, de parejas potenciales, sino que también suelen ser lugares agradables en los que puede tomarse su tiempo para charlar y conocerse, antes de concertar un encuentro real.

Los mejores páginas de citas son, por tanto, las herramientas perfectas para los solteros que desean conocer gente sin estrés, en un espacio reservado para ello.

¿Existen estafas en las páginas de citas?

Internet es el coto de caza favorito de los estafadores de todo tipo, y las páginas para ligar no son una excepción. Puede toparse con perfiles falsos con malas intenciones, como los tristemente célebres estafadores que intentan extorsionar a sus víctimas jugando con sus sentimientos, utilizando técnicas bien afinadas.

Así que debe estar alerta y desconfiar de las discusiones que giren en torno al dinero o a posibles enfermedades, o incluso a situaciones extrañas.

Sin embargo, debe saber que las mejores páginas para ligar hacen todo lo posible por ofrecer una moderación de alta calidad, destinada a reducir al máximo la presencia de perfiles dudosos. Éstos son marcados y eliminados inmediatamente para evitar estafas.

¿Cuál es la mejor página de citas para mayores de 50 años?

Elegido mejor sitio de citas en Francia (meilleur site de rencontre) para mayores de 50 años, la mejor página de citas es sin duda Ourtime. Es simplemente Meetic Senior, fundado por la misma empresa, y tiene todas las mismas cualidades. Los perfiles están clasificados - lo que ahorra una cantidad de tiempo considerable - y se intensifica la moderación para evitar decepciones y estafas, que a menudo afectan a los usuarios de más edad. Una excelente opción para citas serias y amables, dirigida a solteros que desean rehacer sus vidas.

¿Sitio de citas gratuito o de pago?

La alternativa a los sitios de citas de pago son sus versiones gratuitas, que son escasas y a veces peligrosas. Los sitios de citas totalmente gratuitos adolecen de ciertos problemas, como:

Una falta de moderación que facilita la actuación de perfiles malintencionados

que facilita la actuación de perfiles malintencionados La presencia de personas vulgares, incultas e irrespetuosas

Muchos hombres, lo que puede hacer rápidamente insoportable la navegación para las mujeres

Pocas funcionalidades e interfaces a veces bastante anticuadas

Confidencialidad/anonimato que puede dejar que desear

que puede dejar que desear Poca seguridad de los datos personales

La razón por la que los sitios de citas más serios cobran una cuota es para ofrecer a sus usuarios un servicio fiable y una experiencia segura y más agradable. Si su presupuesto se lo permite, estas son las plataformas a las que debe acudir en primer lugar.

¿Cómo escribir un primer mensaje eficaz en páginas para ligar?

No existe una fórmula mágica, pero puede aplicar estos consejos para elaborar un mensaje inicial que capte la atención del destinatario.

Personalícelo, incluyendo el nombre de pila (o seudónimo) de la persona, utilizando un detalle de su descripción (lo que demuestra que la ha leído) y sea un poco original, evitando banalidades como “hola, ¿qué tal? Dé cuerpo al mensaje, con al menos una frase completa, y si le apetece, utilice el humor, que siempre puede dar en el clavo. Evite demasiadas excentricidades, errores y vulgaridades.

En resumen, escriba un mensaje agradable que haga que la otra persona quiera responderle.

¿Cómo me doy de baja de una página de citas?

En general, es fácil darse de baja de una página de citas siguiendo los pasos que se indican a continuación:

Ir a Mi cuenta

Elija Gestionar mis suscripciones

Haga clic en Anular la suscripción o cancelar mi suscripción

Siga las instrucciones de la pantalla

Aunque los procedimientos difieren ligeramente de una plataforma a otra, suelen ser rápidos y sencillos.

Preguntas frecuentes sobre los sitios de citas

¿Cuál es la mejor página de citas en España?

Meetic sigue siendo la página más popular de España, con más de 1.000.000 de conversaciones diarias. El número de suscriptores no ha dejado de crecer, lo que demuestra que el éxito del sitio no ha disminuido ni siquiera después de 20 años de existencia.

¿Cuál es la mejor página para citas gratis?

Como hemos visto, las páginas para ligar 100% gratuitas son escasos y, sobre todo, peligrosos. La falta de moderación propicia la presencia de perfiles dudosos, lo que convierte la experiencia en arriesgada. Existen, sin embargo, sitios fiables con un sistema freemium, que permiten un registro 100% gratuito y un uso parcial -pero a veces suficiente- de la plataforma. Entre ellos se encuentran Meetic, la aplicación Tinder y el sitio de citas para personas mayores Ourtime.

¿Cómo puede saber si alguien está registrado en un sitio de citas?

Es imposible saber a partir de una búsqueda en Google si alguien está registrado en un sitio de citas, debido a las normas de confidencialidad que aplican los mejores sitios serios de citas. La única solución es navegar por las plataformas utilizando los filtros de búsqueda para encontrar la foto de la persona que busca.