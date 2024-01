Carlos Segura, concejal de Madrid Centro: “Quiero construir un campo de fútbol para el distrito en esta legislatura”

A Carlos Segura le gusta mostrar que conoce el corazón de Madrid como la palma de su mano. Sus raíces con el centro de la capital de España le vienen de la época de su bisabuela, que nació en la calle Echegaray, en pleno Barrio de las Letras. Y eso es algo que se nota a la hora de gestionar y de conocer sus problemas. Él asegura que su número de teléfono lo tienen “la mitad” de los vecinos del distrito y reconoce que la primera vez que entró como cargo electo en la Junta de la calle Mayor se le hacía raro que le llamaran “concejal”.

Segura llegó a las listas del Ayuntamiento después de haber pasado cuatro años como asesor del grupo municipal del PP, hasta que a mediados de legislatura fue nombrado diputado en la Asamblea de Madrid. Almeida le colocó al frente de una Junta con 200 funcionarios, en el lugar que mejor conoce. “La capital de la capital”, como él llama al distrito Centro.

Con el alcalde comparte, además de grupo político, su afición por el Atlético de Madrid. Él se define a sí mismo como alguien “muy alemán, jerárquico” a la hora de organizarse. Y también reconoce ser “un cansino” explicando las virtudes de esta zona de la capital. “Es el mejor sitio para trabajar”, insiste Segura.

SOMOS MADRID: ¿Qué pensó cuando le nombraron concejal de Centro? ¿Ha sido muy difícil cambiar el chip de trabajar para un partido a representar a todos los vecinos del distrito?

CARLOS SEGURA: Centro es un distrito que o lo quieres o lo odias. Yo lo amo y por eso ahora estoy en mi momento más feliz, no voy a tener un trabajo mejor en mi vida.

Respecto a la labor que hice como secretario general del PP de Centro o como diputado en la Asamblea, no tiene nada que ver con la gestión de ser concejal. Es una gran responsabilidad porque tienes a 139.000 personas durmiendo en el distrito y casi 300.000 más pasando a diario. Esa mochila y sus problemas la llevas las 24 horas, todos los días. Da igual que estés de vacaciones.

¿Cuáles es la prioridad de Carlos Segura para esta legislatura en Centro?

Tiene que seguir siendo un distrito como aquel en el que yo me crie, en el que se pueda vivir y disfrutar. Y después tiene que haber limpieza y seguridad. Hay que intentar que los más pequeños puedan disfrutar las plazas y las calles, que estos lugares no estén tomados por los que no quieren hacer el bien para el barrio.

Las acciones que se van a tomar desde la Junta y desde las diferentes áreas van a hacer que venga más gente a vivir al distrito Centro. Ojalá lleguemos al año 2027 con más vecinos empadronados.

Los presupuestos de 2024 incluyen varias obras en plazas. ¿Qué se va a hacer en las de Letras?

Se va a mejorar la movilidad en el eje Jacinto Benavente, Doctor Cortezo, Tirso de Molina y la unión con la plaza de Matute. La verdad es que la plaza Jacinto Benavente puede ser la más fea del centro y está muy desorganizada. Estamos hablando con los comerciantes y vecinos, nos sentaremos para ver de qué manera lo reformamos. Yo creo que puede ser un proyecto que cambiará una parte del distrito, cerrando una herida hasta ahora abierta.

¿Y en las plazas de Malasaña? De momento hay presupuestados 737.000 euros para El Rastrillo.

El Rastrillo va a ser una plaza más verde. Acabamos de reorganizar las terrazas y la idea es dar más naturaleza a la zona, que dicen que es la más calurosa de todo Madrid. Todavía no está el proyecto redactado, de lo que se encargará el área de Obras.

Además, a la plaza del Dos de Mayo también hay que darle una vuelta, para que la vivan los vecinos. En eso están también en el área de Obras, en colaboración con el COAM.

¿Cómo están las fechas de inauguración del resto de obras del distrito?

Nunca me fío de los plazos en las obras, pero espero que en el caso del Centro Deportivo Municipal de la calle Fúcar me toque abrirlo como concejal. Creo que este año se finaliza. Vamos a acabar también el parque de la Cornisa que inició el anterior concejal, donde se va a hacer lo que los vecinos propusieron y la pradera se va a ampliar incluso más.

Y luego una de las cosas que me he propuesto es hacer una rehabilitación integral en el Centro de Mayores de San Francisco. Además de dar una vuelta a los colegios del distrito, que superan los cien años de largo.

Y en cuanto a las infraestructuras deportivas, ¿se va a construir alguna?

Vamos a rehacer el campito de la Paloma con 135.000 euros, fue una de las demandas que nos llegó desde la dirección del colegio y del club deportivo La Paloma.

Aparte de esto, una de las cosas que quiero hacer antes de irme de aquí es construir un campo de fútbol 7 para el distrito. Somos el único que no lo tiene y lo necesita, porque tenemos dos equipos como Los Dragones de Lavapiés y el ADC Malasaña que juegan sobre hierba. No puedo decir dónde estamos estudiando hacerlo, pero es algo que tengo en la cabeza desde hace tiempo, porque yo mismo me tenía que ir a La Chopera o bajar a jugar entre los árboles del Paseo del Prado hasta que nos echaban. Como soy muy cabezón y muy cansino, vamos a ver si lo conseguimos.

Queda poco para que el Ayuntamiento recupere los dos edificios de Luna asociados a su parking ¿En qué deberían convertirse?

Está claro que no todo va a ser equipamiento para el distrito, pero cuando llegue el momento lo veremos. Parte de los edificios tienen que ser dotaciones para Centro porque no estamos sobrados de ellas. He pedido propuestas a los grupos de la oposición, porque entre todos tenemos que empujar. Yo tengo cosas pensadas pero soy muy supersticioso y no las voy a adelantar.

Pasemos de proyectos a los problemas: ¿cuál es la mayor amenaza a día de hoy para el distrito?

Hay problemas de menudeos de drogas en tres puntos negros de la zona de Lavapiés, con narcoocupación, que dependen también de la justicia y de las comunidades de propietarios. También hay trapicheo en el cruce de Tribulete con Mesón de Paredes. La Policía Municipal y la Policía Nacional están trabajando juntas y hay resultados, yo creo que en cuanto se solucione va a volver a ser un barrio seguro. Pero creo que Centro, en general, ya es un distrito seguro.

Uno de los puntos más conflictivos hace un año en Lavapiés era La Quimera. ¿Qué soluciones se están buscando desde el Ayuntamiento para dar vida a este espacio?

La labor de un político es conocer y estar en todos los sitios. Yo me metí en La Quimera en 2017 para ver qué se estaba haciendo allí. Y me dieron este libro (muestra el concejal un manual de okupación). El anterior concejal de Centro y el delegado de Vivienda se reunieron con el propietario del edificio en 2022 y no se llegó a ningún acuerdo porque lo que pedía era inasumible. Habría que retomar las conversaciones.

Otro hecho que se está dando es que cada vez más locales comerciales del centro se están transformando en viviendas, la mayoría para pisos turísticos.

Empieza a ser un problema en el distrito, yo firmo varios cambios de uso a la semana. No soy catastrofista en cuanto a las Viviendas de Uso Turístico, porque en la zona de Embajadores-Lavapiés muchos de los alquileres turísticos son habitaciones y no pisos enteros. El alcalde ya dijo que está trabajando en nuevas normas para ellas y yo tengo total confianza en el delegado Borja Carabante, que es el que se está encargando.

Algunas VUT dan muchos problemas en determinados puntos de distrito pero otras tienen medidas de control. Vamos a trabajar en las decisiones a tomar, para que al final este distrito no se convierta en un gran hotel.

¿Le preocupa la turistificación extrema del distrito Centro? Solo en Gran Vía se han multiplicado las camas hasta llegar a 10.000 plazas hoteleras.

La alcaldesa Carmena fue quien aprobó el Four Seasons, el Edition o el hotel de la plaza de Lavapiés. Esto es una ola que viene, no niego que haya más turismo. Pradolongo es precioso y la iglesia de San Blas en Hortaleza es una pasada, pero al final todo el mundo quiere venir al centro y tenemos que saber explotarlo, es parte importante de nuestro PIB. Hay que apoyarlo y si los planes urbanísticos que se están aprobando cumplen con la ley, las normas están para todos.

Otro fenómeno reciente en Centro es el de la proliferación de tiendas 24 horas en las que principalmente se vende alcohol legalmente a cualquier hora. ¿Hay algún resquicio legal para limitar estos comercios?

Lo tenemos en el punto de mira, es uno de los problemas que tenemos que solucionar. Allá donde hay tiendas 24 horas siempre hay problemas alrededor, por la venta de alcohol. Estamos trabajando junto con Policía Municipal y funcionarios para ver las medidas que podemos tomar, si hay que cambiar la LEPAR o la Ley Antibotellón para que los agentes tengan medios legales y que a partir de las 22.00 horas no se venda ni un mililitro de alcohol.

Hablemos de fiestas. ¿Va a haber cambios en algunas? ¿Habrá recinto ferial para las del Dos de Mayo?

Por mí no, porque el recinto ferial es algo que empezó con Jorge García Castaño, que llegaba hasta casi los bulevares y que yo no voy a conceder, al menos para este año. Aunque no habrá problema en dar permisos para actividades culturales de los vecinos. Pero lo del recinto ferial no lo tenemos ni planteado en 2024. Eso no quita para que en el futuro podamos sentarnos a hablarlo.

Y el proyecto del Barrio de la Música en este barrio, ¿va avanzando?

Estoy contentísimo con eso. Estamos empujando desde el Ayuntamiento, junto a la asociación de Entorno Conde Duque, para sacar adelante el proyecto. Hemos puesto la primera piedra con las plazas musicales y espero que en breve podamos presentar el logo.